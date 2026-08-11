GEM lanza campaña de ayuda en Florida tras terremoto en Colombia

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Foto: AFP

La organización humanitaria Global Empowerment Mission (GEM) activó desde Miami, Florida, una campaña de ayuda para las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia el 10 de agosto.

Las personas que se encuentren en Florida pueden entregar suministros en el centro de acopio de GEM en Doral, donde se reciben artículos destinados a las operaciones de respuesta.

GEM es una organización humanitaria internacional que trabaja en la respuesta a desastres y emergencias mediante la entrega de suministros.

La organización ya había activado una campaña de ayuda para las víctimas de los dos terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio y ahora lanzó una nueva misión para apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

¿Dónde entregar donaciones para Colombia en Florida?

El centro de recepción está ubicado en:

Global Empowerment Mission

1850 NW 84th Ave., Suite 100

Doral, FL 33126

El horario para entregar donaciones es de lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

GEM también mantiene información sobre la respuesta al terremoto y las formas de colaborar a través de su página oficial: Global Empowerment Mission – Colombia Earthquake

The City of Doral, in partnership with @GEMmissions, is supporting earthquake relief efforts for families in Colombia. ❤️🇨🇴



📍 Donations: 1850 NW 84th Ave #100, Doral, FL

🙌 Volunteer opportunities available

💲 Donate: https://t.co/b5fvs55jN3



Together, we can make a difference. pic.twitter.com/a4JKaHSa8Q — City of Doral (@Cityofdoral) August 11, 2026

¿Qué se puede donar para ayudar a los afectados?

Entre las necesidades prioritarias se encuentran carpas y lonas nuevas, además de sacos de dormir y mantas nuevas para apoyar a las personas que necesitan refugio.

La organización también solicita artículos de higiene personal, como cepillos y pasta dental, jabón, champú y desodorante, así como botiquines de primeros auxilios.

GEM puede actualizar la lista de necesidades según la evolución de la emergencia. Por ello, es recomendable revisar la información oficial antes de trasladarse al centro de acopio.

After weeks collecting aid for Venezuela earthquake victims, Global Empowerment Mission (@GEMmissions) in Doral has a new operation: Colombia. We’re tracking the latest on the earthquake there and relief efforts here @CBSMiami 5/6p pic.twitter.com/AuV55Qv1LA — Manuel Bojorquez (@BojorquezTV) August 10, 2026

¿Qué artículos no son necesarios llevar al centro de acopio?

GEM ha explicado que algunos productos pueden adquirirse directamente en Colombia para reducir los costos de transporte y acelerar la entrega a las comunidades afectadas.

Por esta razón, no se recomienda llevar artículos que no figuren entre las necesidades publicadas por la organización sin confirmar previamente que estén siendo recibidos.

La lista de suministros aceptados puede cambiar durante la respuesta.

Por lo que la información oficial de GEM debe utilizarse como referencia antes de realizar una entrega.

¿Se puede donar dinero para la respuesta en Colombia?

Sí. Las donaciones económicas permiten a GEM adquirir suministros directamente en Colombia y financiar las operaciones de asistencia, una alternativa que puede facilitar una respuesta más rápida a las necesidades identificadas en el terreno.

Quienes prefieran realizar un aporte económico pueden consultar los mecanismos habilitados por la organización para apoyar específicamente su operación en Colombia a través de este enlace: Donar a Global Empowerment Mission

De esta manera, las personas en Florida pueden contribuir con la respuesta sin necesidad de trasladar artículos hasta el centro de Doral.

La ayuda también se ha organizado en otras ciudades de Estados Unidos, donde comunidades colombianas han habilitado puntos para recibir suministros destinados a las personas afectadas. Nueva York, que concentra una importante comunidad colombiana, cuenta con varios centros de recepción que forman parte de una campaña de recolección activa durante agosto. Para conocer las direcciones y los artículos que se pueden entregar, consulta la guía sobre los centros de acopio para Colombia en Nueva York.

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto en Colombia ya contabiliza al menos 254 muertos, indicado por Reuters al cierre de esta nota, además de cientos de heridos, mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y el sismo provocó daños en distintas zonas del occidente del país.

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