Amenazas de pasajeros en un avión de Alaska Airlines: ¿qué pasó realmente?

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El piloto tuvo que cancelar el vuelo antes de despegar. Foto: Daniel Slim / AFP

Un vuelo de Alaska Airlines registró un extraño incidente con dos pasajeros, que incluso obligó a que el avión regresara a la puerta de embarque.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), la situación se produjo el pasado 9 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami, justo antes de que el avión despegara con destino a Seattle.

La cadena informativa USA Today, que recibió el comunicado de la FAA, detalló que en el audio del Air Traffic Control (ATC) se escucha al piloto alertando a los controladores a aéreos. “Queremos activar el protocolo de confinamiento. Vamos a apagar el motor”, anunció.

El ATC es el servicio que prestan los controladores desde tierra para guiar a los pilotos, mantener la seguridad, evitar choques y ordenar los despegues y aterrizajes.

Multiple passengers are threatening the flight attendants aboard Alaska Airlines flight 305 in Miami this evening and they’re going back to the gate to meet law-enforcement.



Via @theATCapp pic.twitter.com/wlc8iovCZo — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 9, 2026

¿Qué pasó exactamente en el vuelo de Alaska Airlines?

Aunque faltan detalles por esclarecer y las autoridades han abierto una investigación, el piloto señaló que sus auxiliares de vuelo “recibieron amenazas a bordo del avión”. De hecho, solicitó que intervinieran agentes del distrito aeroportuario de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Los pasajeros del vuelo de Alaska Airlines fueron desembarcados por precaución y la investigación de los agentes determinó que “no existe ninguna amenaza creíble”.

Según la aerolínea, dos pasajeros “causaron disturbios durante el rodaje del avión”. Sin embargo, no hubo más detalles sobre el comportamiento que asumieron. Lo que sí está confirmado es que fueron vetados temporalmente como clientes de Alaska Airlines.

“La seguridad de nuestros huéspedes y tripulación es siempre nuestra máxima prioridad. Agradecemos la profesionalidad de nuestros empleados y pedimos disculpas a nuestros huéspedes por la demora y las molestias ocasionadas”, dijo la compañía aérea en un comunicado.

Los pasajeros conflictivos en aviones no son un incidente aislado en Estados Unidos. Según datos de la FAA, en lo que van de 2026 se han registrado más de mil denuncias por comportamientos indebidos en un vuelo. En 2025, la agencia federal recibió más de mil 600 reportes y en 2024 fueron más de dos mil.

“La FAA emprende acciones legales contra cualquier pasajero que agreda, amenace, intimide o interfiera con los miembros de la tripulación de la aerolínea”, señala la FDA. Asimismo, advierte que las sanciones civiles pueden superar los 40 mil dólares por infracción.

Otros incidentes de Alaska Airlines

En octubre de 2025, un avión de Alaska Airlines estuvo involucrado en un incidente que casi termina en tragedia. Un piloto de Volaris, desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), recibió una instrucción errónea que pudo provocar un choque entre las dos aeronaves, sin embargo, su rápida reaccionó salvó los papeles.

Asimismo, en 2024 un avión de Alaska Airlines perdió una ventana y parte de la pared lateral en pleno vuelo, momento que fue captado en video por una de los pasajeros.

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