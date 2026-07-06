Así es la vida de Daniela Álvarez hoy: de Miss Colombia a símbolo de superación

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Daniela Álvarez ganó el Miss Colombia en 2012. DAVID BECKER / AFP

La historia de Daniela Álvarez, modelo y presentadora colombiana, es una de las más inspiradoras del espectáculo latino. En el 2011 conquistó las pasarelas y fue elegida Miss Colombia, pero años más tarde sufrió una isquemia que, por decisión propia, llevó a la amputación de su pierna izquierda.

En el 2020 tuvo una serie de complicaciones médicas y entró al quirófano hasta en cinco ocasiones, pero en una de esas cirugías, reseña la revista Hola, una masa adherida a su arteria aorta interrumpió el flujo sanguíneo hacia sus extremidades (isquemia).

La condición dañó significativamente la pierna y no hubo manera de salvarla. De acuerdo con Cleveland Clinic, de no ser amputada su pierna, la isquemia hubiese aumentado el riesgo infarto, derrame cerebral y muerte.

Daniela Ávarez no solo aceptó la realidad, sino que transformó la prueba más difícil de su vida en una plataforma para ayudar a otros. Actualmente, la barranquillera de 38 años vive con plenitud y es una voz de esperanza para quienes enfrentan desafíos físicos y emocionales.

En redes sociales luce hermosa, radiante e influyente. En su publicación más reciente en Instagram, el pasado 13 de junio, informó que cumplió seis años de aquella amputación.

“Hace seis años te perdí. Han cambiado muchas cosas desde que te fuiste y aunque no ha sido fácil, gracias a ti me ha tocado aprender cosas que de otra forma nunca habría aprendido. Esta prueba era para mí y no cambiaría nada, la vida sigue y sigue bien”, escribió.

De reina de belleza a una batalla inesperada

Cuando ganó la corona del Miss Colombia se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de su país, construyendo además una carrera en televisión y eventos públicos.

Después de la amputación, Daniela Álvarez atravesó un complejo proceso de adaptación física y emocional. Con el tiempo comenzó a hablar abiertamente sobre los desafíos que enfrentó y cómo aprendió a reconstruir su autoestima.

Incluso, la modelo ha explicado en múltiples ocasiones que su concepto de belleza cambió por completo. Dejó de basarse en atributos y apariencia y comenzó a ser de fortaleza interior, gratitud y capacidad para inspirar a otros.

“Cuando salgo a la calle, cuando tengo la oportunidad de contar mi testimonio de fe y resiliencia, cuando tengo estas oportunidades de tener público, es ahí cuando digo ‘Dios mío, cuánto amor’”, expresó en una entrevista al diario colombiano El Universal.

Con el apoyo de la familia, los amigos y parejas sentimentales, su prótesis no fue una necesidad, sino una herramienta para recuperar su independencia y retomar las actividades que en algún momento sintió imposibles. Lejos de ocultarla, Álvarez la muestra con dignidad, haciéndola parte de su vida.

A través de conferencias, entrevistas y videos en redes sociales, la colombiana habla sobre resiliencia, salud mental, fe y aceptación personal. Además, creó la “Fundación Daniela Álvarez”, dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con movilidad reducida.

Seis años después de la amputación que cambió su vida, Daniela dejó de ser una modelo o una exreina de belleza, se convirtió en alguien mucho más valioso.