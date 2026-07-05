El Fan Fest más mexicano no está en México: por qué Houston y Los Ángeles hacen sentir a los latinos como en casa 

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Foto: AFP

Houston y Los Ángeles son algunas de las ciudades que están en Estados Unidos, pero sus Fan Fest se disfrutan como en México.

Los espacios oficiales de la FIFA reúnen gastronomía, música, actividades y miles de aficionados hispanos, por lo que muchos visitantes encuentran un ambiente muy similar al que vivirían en una celebración futbolera en México.

Esta combinación explica por qué ambas ciudades destacan entre las sedes más concurridas por aficionados hispanos durante el torneo.

Fan Fest del Mundial 2026 en Houston: dónde está y cómo llegar

El Fan Fest de Houston se desarrolla en EaDo (East Downtown), uno de los sectores más cercanos al centro de la ciudad y con acceso directo al transporte público.

Los aficionados pueden llegar mediante la línea METRORail, varias rutas de autobús de METRO Houston o servicios de transporte por aplicación. La organización recomienda utilizar transporte público durante los días con mayor asistencia para evitar cierres de calles y dificultades para estacionar.

La ubicación también permite llegar caminando desde algunos hoteles del centro y desde sectores donde suelen concentrarse visitantes durante el Mundial.

El acceso mediante METRORail facilita la llegada al recinto sin depender del automóvil, especialmente durante las jornadas con partidos de mayor convocatoria.

Fan Fest del Mundial 2026 en Houston: qué actividades puedes hacer

La FIFA World Cup Guide señala que el recinto ofrece mucho más que la transmisión de los partidos.

Los visitantes pueden participar en actividades como:

Partidos y retos de fútbol en espacios interactivos

Juegos organizados por los patrocinadores oficiales

Sesiones de fotos con escenarios temáticos del Mundial

Experiencias inmersivas relacionadas con FIFA

Entrega de regalos promocionales hasta agotar existencias;

Música en vivo y espectáculos durante distintas jornadas.

Las familias también encuentran zonas destinadas a niños y espacios para descansar entre cada actividad. La programación cambia según el día, por lo que conviene revisar los horarios antes de asistir.

@jjadegonzalez Must visit experience! If you haven’t been to the fifa fan fest – it is not too late! It is such a fun once in a lifetime opportunity because who knows when Houston will host the world cup again! @FIFA World Cup @FIFA – – #fanfest #thingstodoinhouston #worldcup #houston #fifaworldcup ♬ Originalton – 🎧🎶

Fan Fest del Mundial 2026 en Los Ángeles: ubicación y opciones de transporte

El Fan Fest de Los Ángeles se ubica en una zona conectada con la red de transporte público de LA Metro, lo que facilita la llegada desde distintos sectores del área metropolitana.

Los asistentes pueden utilizar Metro Rail, autobuses urbanos o servicios de transporte por aplicación. Quienes viajen desde Santa Mónica, Hollywood, Downtown Los Ángeles o Pasadena disponen de conexiones directas o con pocos transbordos.

La organización recomienda salir con suficiente anticipación porque los tiempos de traslado pueden aumentar considerablemente antes de los partidos más importantes.

Fan Fest del Mundial 2026 en Los Ángeles y Houston: entrada gratuita, registro y cómo funciona el acceso

Los Fan Fests oficiales de la FIFA para el Mundial 2026 en Estados Unidos están diseñados como eventos de acceso gratuito, pero el sistema de entrada no es idéntico en todas las ciudades, ya que depende de la organización local de cada sede.

Entrada general: en ambos casos, los Fan Fests son gratuitos , según la información oficial de FIFA para las sedes de Los Ángeles y Houston.

en ambos casos, los Fan Fests son , según la información oficial de FIFA para las sedes de Los Ángeles y Houston. Los Ángeles: el acceso es mediante boleto digital , ya que el evento es considerado ticketed event; los asistentes deben obtener entrada a través de registro previo en plataformas oficiales asociadas al comité anfitrión.

el acceso es mediante , ya que el evento es considerado ticketed event; los asistentes deben obtener entrada a través de registro previo en plataformas oficiales asociadas al comité anfitrión. Houston: el acceso es sin costo y sin necesidad de boleto en la mayoría de los casos , aunque puede haber controles de capacidad en días de alta afluencia.

el acceso es , aunque puede haber controles de capacidad en días de alta afluencia. Control de aforo: en ambas ciudades, el ingreso está sujeto a la capacidad del recinto, por lo que puede haber cierres temporales en momentos de máxima demanda.

La FIFA y los comités locales recomiendan registrarse o conseguir acceso digital en el caso de Los Ángeles y llegar con anticipación en Houston para garantizar la entrada.

Fan Fest del Mundial 2026 en Los Ángeles: por qué atrae a tantos aficionados latinos

Los Ángeles alberga una de las comunidades mexicanas más grandes de Estados Unidos. Esa presencia también se refleja en el ambiente que rodea al Fan Fest durante el Mundial.

Los visitantes encuentran puestos de comida con influencia mexicana y latinoamericana, música en español, actividades culturales y una gran participación de familias que siguen cada jornada del torneo.

La FIFA World Cup Guide también destaca las experiencias organizadas por patrocinadores oficiales, donde los aficionados pueden participar en concursos, probar juegos interactivos y obtener artículos promocionales relacionados con el Mundial.

Por qué Houston y Los Ángeles atraen a tantos aficionados mexicanos durante el Mundial 2026

Houston y Los Ángeles comparten una característica que explica el ambiente de sus Fan Fests: ambas ciudades albergan algunas de las comunidades de origen mexicano más numerosas de Estados Unidos, según datos de la U.S. Census Bureau. Esa presencia se nota durante el torneo por la cantidad de aficionados que llegan con camisetas de México y otras selecciones latinoamericanas, además de familias que aprovechan las actividades gratuitas organizadas alrededor de cada partido.

La FIFA World Cup Guide señala que los Fan Fests están pensados como espacios abiertos para seguir el Mundial más allá de los estadios.

Los aficionados que quieran seguir viviendo el torneo fuera de los Fan Fests también pueden consultar otras opciones para ver el Mundial 2026 en bares, pantallas gigantes y espacios para aficionados en Texas, especialmente si tienen previsto viajar entre Houston y Dallas.

Qué debes saber antes de visitar un Fan Fest del Mundial 2026

La FIFA World Cup Guide recomienda consultar los horarios oficiales antes de cada visita porque la programación puede cambiar según el calendario de partidos.

Los organizadores también aconsejan llegar con anticipación, especialmente cuando juegan selecciones con gran cantidad de seguidores, ya que algunos espacios funcionan hasta completar el aforo permitido.

La mayoría de los Fan Fests mantiene acceso gratuito, pero determinadas actividades especiales pueden requerir registro previo o tener capacidad limitada.

Los asistentes también deben revisar las restricciones sobre objetos permitidos y las recomendaciones de seguridad publicadas por cada ciudad anfitriona antes de acudir al recinto.

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