¿Por qué “Rosario Tijeras” sigue siendo una de las series latinas más vistas?

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Bárbara de Regil protagoniza “Rosario Tijeras”. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro

“Rosario Tijeras” ha alcanzado una exitosa audiencia entre el público hispano a lo largo de cinco temporadas. La versión mexicana de la historia continúa en el top 10 mundial de Netflix, gracias a la combinación de romance, acción, drama y empoderamiento femenino.

El pasado 10 de junio se estrenó la quinta y última parte de la saga, con las expectativas de su audiencia intactas.

“Rosario Tijeras” es una adaptación de la telenovela colombiana que lleva el mismo nombre, estrenada en febrero de 2010 y finalizada en julio de ese mismo año. En aquel entonces recibió más de 15 nominaciones y ganó hasta siete premios nacionales.

¿Por qué “Rosario Tijeras” sigue vigente entre el público latino?

La clave de su popularidad, incluso años después del estreno de su primera temporada (octubre 2016), es un conjunto de factores en la trama y el elenco de la serie.

Barbara de Regil, actriz mexicana que da vida a “Rosario Tijeras”, hace una interpretación auténtica y carismática de una mujer de barrio que busca proteger a los suyos. No es la típica heroína ni villana, sino una mujer que se dispone a salir adelante y proteger a los suyos.

Asimismo, su historia de superación en un entorno violento, venganza y maldad es un gancho que atrapó a la audiencia desde las primeras escenas. La sinopsis indica que “tras sufrir abusos y tragedias, se convierte en una poderosa sicaria y leyenda urbana”.

Otro punto a favor es el triángulo amoroso con “Antonio Betancourt” y “Emilio Echegaray” le agrega mayor drama y un toque de romanticismo a la historia. Esto la hace aún más atractiva y conecta con distintas generaciones.

Aunque no es una historia real, “Rosario Tijeras” muestra realidades con las que millones de latinos se identifican: violencia urbana, desigualdad social, crimen organizado y en contraste la necesidad de salir adelante.

Finalmente, sigue siendo una de las series más vistas porque se mantiene vigente en plataformas digitales. Primero se estrenó en televisión abierta, a través Azteca UNO, y más adelante sus cinco temporadas formaron parte del catálogo de Netflix. Esto le ha dado un mayor alcance mundial.

A través de redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, los fans de la teleserie mexicana suelen compartir extractos de icónicas escenas. Esto engancha a muchos usuarios y les motiva para empezar a verla en la plataforma de streaming.

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