Cómo ahorrar en la factura de luz y gas en Nueva York este verano 2026

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Foto: AFP

El verano en Nueva York suele provocar un aumento en el consumo eléctrico debido al uso intensivo del aire acondicionado, lo que impacta directamente y dificulta la tarea de ahorrar en las facturas de luz y gas de los hogares.

Ante este escenario, el estado de Nueva York mantiene programas de asistencia, regulación sobre compañías proveedoras y mecanismos de protección al consumidor que buscan reducir el impacto económico y evitar interrupciones del servicio.

HEAP y Cooling Assistance: quién puede acceder y cómo funciona la ayuda para ahorrar en la factura de luz en Nueva York

El Home Energy Assistance Program (HEAP) es el principal programa estatal de apoyo energético en Nueva York. Está administrado por la New York State Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) y ofrece asistencia a hogares con ingresos limitados para cubrir gastos de energía.

Dentro de este programa se encuentra el Cooling Assistance Benefit, diseñado específicamente para el verano, que permite a determinados hogares acceder a apoyo para la compra o instalación de equipos de enfriamiento.

El acceso está limitado a hogares que cumplan condiciones definidas por el estado:

Ingresos del hogar dentro de los límites establecidos por Nueva York, calculados según el tamaño familiar y estándares federales actualizados

Residencia en el estado de Nueva York

Presencia de personas vulnerables al calor, como adultos mayores, menores de edad o personas con condiciones médicas documentadas

El programa no funciona como un subsidio automático, sino como una asistencia sujeta a evaluación y disponibilidad presupuestaria.

Puede cubrir la compra e instalación de aires acondicionados de ventana o unidades portátiles , dentro de los límites establecidos por el programa, que pueden alcanzar aproximadamente hasta 800 dólares para equipos básicos y hasta 1.000 dólares en casos que requieren instalación más compleja

, dentro de los límites establecidos por el programa, que pueden alcanzar aproximadamente En muchos casos, el pago no se entrega directamente al solicitante, sino que se realiza a proveedores autorizados o se gestiona directamente la compra del equipo

La solicitud se habilita de forma estacional, generalmente a partir de la primavera (abril) , y permanece abierta únicamente mientras haya fondos disponibles

, y permanece abierta únicamente mientras haya fondos disponibles El programa no tiene una fecha fija de cierre, ya que depende del agotamiento del presupuesto asignado

La aprobación no es inmediata: cada solicitud pasa por verificación de ingresos, composición del hogar y condiciones de vulnerabilidad, lo que genera tiempos de respuesta variables según la demanda

Fuente oficial: https://otda.ny.gov/programs/heap/

Con Edison y National Grid: cómo funciona la ayuda para ahorrar en la factura de luz en Nueva York

En Nueva York, el costo de la electricidad varía según la empresa que presta el servicio en cada región, algo determinado por la ubicación del hogar y no por elección del consumidor.

En la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester opera principalmente Con Edison

https://www.coned.com

https://www.coned.com En gran parte del resto del estado, el proveedor es National Grid

https://www.nationalgridus.com

Ambas compañías están reguladas por el estado y aplican un sistema de facturación basado en el consumo. Esto significa que la factura mensual depende directamente de la cantidad de electricidad utilizada en el hogar.

Durante el verano, el uso intensivo del aire acondicionado incrementa el consumo energético, lo que eleva el costo final del servicio. El impacto suele ser mayor en viviendas con equipos antiguos o con baja eficiencia energética.

Cómo reducir el consumo eléctrico según el Departamento de Energía

El U.S. Department of Energy señala que una parte importante del aumento en la factura eléctrica puede reducirse mediante hábitos de consumo más eficientes durante el verano.

Entre las recomendaciones oficiales se incluyen:

Mantener el termostato en temperaturas moderadas en lugar de configuraciones extremadamente bajas

Usar ventiladores como complemento del aire acondicionado para reducir la carga del sistema

Sellar puertas y ventanas para evitar fugas de aire frío

Mantener filtros limpios para mejorar la eficiencia del sistema de climatización

Evitar el uso de electrodomésticos que generan calor durante las horas de mayor temperatura

Estas medidas buscan reducir el consumo sin necesidad de inversiones adicionales.

Fuente oficial: https://www.energy.gov

Derechos del consumidor ante cortes de luz o gas en Nueva York

El New York State Department of Public Service (DPS) regula las condiciones bajo las cuales una empresa puede suspender el servicio eléctrico o de gas a un usuario.

En el estado existen protecciones específicas para evitar cortes en situaciones de vulnerabilidad, especialmente durante episodios de calor extremo o cuando hay condiciones médicas en el hogar.

Los consumidores tienen derecho a:

Recibir notificación previa antes de un corte de servicio

Solicitar planes de pago antes de una suspensión

Negociar acuerdos de deuda con la compañía proveedora

Acceder a protecciones adicionales en casos de riesgo médico o climático

Estas medidas buscan evitar la interrupción del servicio en hogares con dificultades económicas o situaciones de vulnerabilidad.

Fuente oficial: https://dps.ny.gov

Qué hacer si no puedes pagar la factura

Si un hogar tiene dificultades para pagar la factura de electricidad o gas, el primer paso es contactar directamente a la empresa proveedora antes de que se genere una suspensión del servicio.

Tanto Con Edison como National Grid ofrecen programas de asistencia que pueden incluir planes de pago flexibles o acuerdos personalizados según la situación del cliente, con el objetivo de evitar cortes de servicio y cargos adicionales.

El aumento del consumo eléctrico durante el verano en Nueva York depende tanto del uso del aire acondicionado como del acceso a programas de asistencia como HEAP, la estructura tarifaria de las compañías eléctricas y los mecanismos de protección al consumidor.

En conjunto, estos factores determinan el monto final de la factura y las opciones disponibles para los hogares que buscan reducir costos o evitar la suspensión del servicio durante los meses de mayor demanda energética.

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