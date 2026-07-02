Del éxito familiar a la polémica: la historia de Antonia Botero y su vida lejos de “Los Chicaneros”

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‘Los Chicaneros’ residen en Orlando, Florida. Foto generada con IA/ Gemini

Antonia Botero es la menor de la familia colombiana viral conocida como “Los Chicaneros“. Al inicio del proyecto fue parte esencial de los divertidos videos. junto a sus papás y su hermano Nicolás, pero desde hace más de un año se distanció de ellos.

Todo empezó en 2025, cuando Antonio dio a luz a su primer hijo con su esposo Javier, conocido en redes sociales como “Chavi”. Luego de hacer pública la noticia, el fandom de “Los Chicaneros” notó que la joven no apareció más en los videos.

De momento, ni Antonia Botero ni su familia han explicado las causas reales del distanciamiento. Esto ha dado pie a que miles de seguidores especulen con toda clase de teorías, despertando una polémica que empezó a ser más protagonista que el éxito.

¿Cómo es la vida de Antonia Botero lejos de “Los Chicaneros”?

Antonia y “Chavi” son una pareja de creadores de contenido que se dedican a compartir videos sobre su vida como inmigrantes en Estados Unidos, además de retos virales, bromas, vlogs y cotidianidad.

El pequeño Natanael, nacido en julio de 2025, también ha aparecido en los videos de sus papás. De hecho, el contenido de Antonia se ha basado prácticamente en su rol de mamá primeriza, dejando el resto de categorías en segundo plano.

Antonia ofrece experiencias personales, tips para otras mamás, su día a día junto al bebé y su nueva vida en pareja. Ser mamá se convirtió en su marca personal en redes sociales.

En cuanto a los comentarios sobre el distanciamiento con sus papás y su hermano, la creadora de contenido ha decidido guardar silencio. Las especulaciones que circulan en internet señalan: una presunta petición de “Chavi” de que se alejara de sus papás, una supuesta infidelidad entre ellos y una discusión de Antonio con su mamá, Doña Cristina.

Pese a los malos comentarios sobre esta polémica, la joven ha sabido reponerse y sigue acumulando seguidores en redes sociales. En Instagram supera los 1.7 millones de fans y en TikTok suma 4.9 millones.

“Los Chicaneros” han manifestado en más de una ocasión que no les gusta hablar del tema públicamente, no por hermetismo, sino por su decisión de mantener el asunto en privado. Aunque la distancia es evidente, muchos seguidores de la familia colombiana anhelan un reencuentro y regreso de Antonia.