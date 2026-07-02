La regla de HUD que podría desalojar a 80 mil inmigrantes en familias mixtas: California, Texas y Nueva York, los más afectados

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La medida impactaría a cerca de 37,000 niños. Foto: Cuartoscuro

Una propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) podría retirar la asistencia federal de renta a unas 80 mil personas que viven en hogares de estatus migratorio mixto, según estimaciones del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas.

Entre los afectados habría unos 37 mil niños, la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses. La regla fue publicada en el Registro Federal en febrero de 2026, y aunque el período de comentarios cerró en abril, la medida todavía no ha sido finalizada.

De aprobarse, la propuesta cambiaría por completo el esquema que hoy permite a estas familias recibir asistencia federal de forma proporcional. El impacto no sería uniforme en el país: casi tres cuartas partes de los hogares potencialmente afectados se concentran en solo tres estados.

¿Qué cambiaría exactamente con esta regla?

Hoy, bajo el sistema vigente, una familia de estatus mixto —en la que algunos integrantes tienen estatus legal y otros no— puede recibir asistencia reducida calculada en función del número de miembros elegibles. Bajo ese esquema, unas 25 mil familias viven actualmente en vivienda pública o subsidiada por HUD, menos del 1% de todos los hogares con asistencia federal de renta.

Según el medio Stateline, la propuesta eliminaría esa lógica de raíz. En lugar de la asistencia proporcional, cualquier miembro del hogar sin ciudadanía o estatus migratorio elegible activaría la pérdida total del beneficio.

La regla también suprimiría la opción de “no contestar” que hoy existe para ciertos trámites, quitaría las protecciones especiales para participantes mayores de edad y ampliaría el uso del sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional para verificar el estatus de todos los integrantes del hogar, incluidos los menores.

.@SecretaryTurner announced that HUD approved a public service cap waiver increase — from 15% to 21% — giving Houston more flexibility to fully fund emergency response, debris removal, and homeless services under its CDBG-DR action plan. pic.twitter.com/hWQ96cuVht — Department of Housing and Urban Development (@HUDgov) July 1, 2026

Esta misma propuesta se intentó en 2019 durante el primer mandato de Trump, pero fue bloqueada antes de entrar en vigor. El secretario de HUD, Scott Turner, ha argumentado que la medida protege a los contribuyentes y redirigiría unos $218 millones hacia familias con estatus elegible.

¿Qué estados concentran el mayor impacto y qué pueden hacer las familias?

De acuerdo con un análisis del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas sobre datos administrativos de HUD, cerca del 75% de los hogares en riesgo se ubican en:

California, que concentra la mayor proporción de familias afectadas

Texas, segundo estado con más hogares potencialmente desplazados

Nueva York, que completa el grupo de los tres más impactados

Esos estados tienen ya listas de espera largas para asistencia de vivienda y costos de renta elevados, lo que reduce drásticamente las alternativas para familias que pierdan el beneficio. Abogados de vivienda e inmigración advierten que el efecto más inmediato sería el desplazamiento de familias completas, incluyendo hijos nacidos en EE. UU. que no tienen ninguna responsabilidad sobre el estatus migratorio de sus padres.

El período de comentarios públicos cerró el 21 de abril de 2026, pero la regla no ha sido emitida como definitiva. El National Low Income Housing Coalition monitorea el proceso y ofrece recursos para las familias que quieran seguir el avance de la norma y preparar una respuesta ante un eventual cambio. El 24 de agosto de 2026. Mientras la regla no sea finalizada, las opciones de exención y tarifa reducida siguen vigentes y se pueden usar hoy mismo. Para quienes califiquen y estén considerando naturalizarse, la ventana aún está abierta.

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