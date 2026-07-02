Antes de encender fuegos artificiales: lo que está prohibido hacer el 4 de julio en EE. UU.

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Fuegos artificiales por el 4 de julio. Foto creada con Leonardo.ai.

El 4 de julio, millones de personas celebran el Día de la Independencia de Estados Unidos entre parrilladas, reuniones familiares y espectáculos de fuegos artificiales. Sin embargo, no todo está permitido. Lo que para algunos parece una tradición inofensiva puede convertirse en una infracción, una multa o incluso en un delito dependiendo del estado, el condado o la ciudad donde se encuentren.

Si eres latino y planeas celebrar este feriado, conviene conocer lo que está prohibido hacer el 4 de julio en la Independencia de Estados Unidos antes de que la fiesta termine con una visita de la policía o los bomberos.

Cada año ocurre lo mismo. Las imágenes de los grandes espectáculos iluminan el cielo y muchos creen que comprar y encender fuegos artificiales está permitido en cualquier lugar. La realidad es mucho más compleja.

¿Qué está prohibido hacer con los fuegos artificiales?

La principal restricción tiene que ver con la pirotecnia. Aunque 49 estados y Washington D. C. permiten algún tipo de fuegos artificiales para consumidores, las reglas cambian radicalmente de un lugar a otro. La cadena CBS News explica que la legislación estatal convive con normas locales mucho más estrictas, por lo que un producto legal en un condado puede estar completamente prohibido a pocos kilómetros de distancia.

Además, la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) mantiene prohibidos a nivel federal artefactos como los M-80, cherry bombs y cualquier dispositivo que exceda los límites de material pirotécnico establecidos por la ley debido a su alto riesgo de explosión.

Entre las acciones que pueden generar sanciones destacan:

Encender fuegos artificiales prohibidos por la legislación estatal o local

por la legislación estatal o local Utilizar pirotecnia fuera de los horarios autorizados

Comprar productos ilegales o sin etiquetado oficial

Transportar explosivos prohibidos entre estados

Lanzar cohetes en zonas donde exista riesgo elevado de incendios

¿En qué estados existen más restricciones para celebrar el 4 de julio?

Uno de los casos más conocidos es Massachusetts. De acuerdo con CBS News, es el único estado donde los ciudadanos tienen prohibido comprar, poseer o utilizar cualquier tipo de fuegos artificiales, incluso bengalas y dispositivos considerados de bajo riesgo. La prohibición permanece vigente desde 1943 y las autoridades argumentan que ha ayudado a reducir incendios y accidentes relacionados con la pirotecnia.

Otros estados, como California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Maryland, Oregón, Rhode Island y Vermont, solo autorizan determinados productos catalogados como “safe and sane”, es decir, aquellos que no explotan ni se elevan por el aire. Cohetes, candelas romanas y fuegos artificiales aéreos siguen prohibidos en muchas de estas jurisdicciones.

Incluso hay estados como Hawái, Nevada y Wyoming, donde cada condado tiene la facultad de imponer reglas propias. Eso significa que la legalidad puede cambiar simplemente al cruzar un límite municipal.

¿Qué otras conductas están prohibidas durante las celebraciones del Día de la Independencia?

Las restricciones no terminan con la pirotecnia.

En prácticamente todo Estados Unidos está prohibido disparar armas de fuego al aire como forma de celebración. También suelen aplicarse prohibiciones para consumir alcohol o encender fuegos artificiales dentro de parques nacionales, reservas forestales y numerosas playas públicas, donde el riesgo de incendios o accidentes aumenta considerablemente durante el verano.

A ello se suman las ordenanzas locales sobre ruido, que permiten sancionar fiestas con música a volumen excesivo durante la madrugada, así como las reglas internas de muchas comunidades residenciales y asociaciones de propietarios (HOA), que prohíben expresamente utilizar pirotecnia dentro de sus propiedades.

¿Por qué las autoridades insisten tanto en respetar estas prohibiciones?

No se trata únicamente de evitar molestias entre vecinos.

Las cifras de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor muestran que en 2024 se registraron 11 muertes y alrededor de 14,700 lesiones relacionadas con fuegos artificiales, un incremento importante respecto al año anterior. Las manos, los dedos y el rostro siguen siendo las partes del cuerpo que más lesiones sufren durante estas celebraciones.

A eso se suma un problema que cada verano preocupa más: los incendios forestales. En estados con condiciones de sequía, como California o Utah, algunos condados han endurecido o incluso suspendido temporalmente el uso de fuegos artificiales debido al riesgo extremo de propagación del fuego. De hecho, antes del 4 de julio de 2026, varias comunidades anunciaron restricciones extraordinarias para proteger a la población y evitar nuevos siniestros.

La mejor celebración sigue siendo la más sencilla: disfrutar de los espectáculos organizados por profesionales y revisar las reglas del lugar donde vivirás el feriado. En Estados Unidos, cuando se trata del 4 de julio, asumir que “todo está permitido” suele ser el error más costoso.

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