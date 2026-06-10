Cómo obtener la matrícula consular mexicana y qué trámites puedes hacer con ella en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Un grupo de personas esperan afuera de consulado mexicano. Foto: AFP

Durante años, la matrícula consular ha sido uno de esos documentos que muchos inmigrantes conocen de nombre, pero pocos entienden realmente hasta dónde llega su utilidad.

No es una visa. Tampoco un permiso de trabajo. Mucho menos una prueba de estatus migratorio legal.

Y, sin embargo, para miles de mexicanos que viven en Estados Unidos, sigue siendo una de las identificaciones más valiosas que pueden llevar en la cartera.

La propia Secretaría de Relaciones Exteriores de México la define como un documento que certifica la identidad y nacionalidad de los mexicanos registrados en el exterior. En términos prácticos, funciona como una identificación oficial emitida por los consulados mexicanos para quienes viven fuera del país.

¿Para qué sirve realmente la matrícula consular?

Aquí es donde suele existir más confusión.

La matrícula no otorga beneficios migratorios ni protege frente a una posible acción de las autoridades federales. Sin embargo, sí te abre las puertas para realizar gestiones cotidianas que de otra manera pueden convertirse en un dolor de cabeza.

De acuerdo con el National Immigration Law Center (NILC, por sus siglas en inglés), numerosas instituciones financieras aceptan la matrícula consular como prueba de identidad para abrir cuentas bancarias, cobrar cheques o realizar determinadas operaciones financieras.

La organización señala además que distintos gobiernos estatales y locales permiten utilizarla para ciertos trámites, incluyendo procesos relacionados con licencias de conducir o identificación ante autoridades policiales.

La aceptación no es uniforme en todo el país. Depende del estado, del condado e incluso de cada institución.

Ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, San Antonio, Denver, Phoenix y Tucson figuran entre las jurisdicciones donde la matrícula consular ha sido ampliamente reconocida.

¿Qué sí puedes hacer… y qué no con tu matrícula consular?

La matrícula consular puede ayudarte a abrir una cuenta bancaria, identificarte ante algunas autoridades locales, inscribir a tus hijos en ciertas escuelas, acceder a bibliotecas públicas o realizar trámites municipales.

Pero hay límites importantes.

La Government Accountability Office (GAO, por sus siglas en inglés) explica que estas tarjetas consulares no certifican residencia legal en Estados Unidos. Tampoco pueden usarse como autorización de empleo, documento válido para el formulario I-9, identificación para vuelos nacionales ni credencial para ingresar a edificios federales como oficinas migratorias o cortes federales.

Esa diferencia es clave porque muchos inmigrantes creen erróneamente que la matrícula puede sustituir a otros documentos migratorios. Y no es así.

¿Cómo tramitar la matrícula consular mexicana?

Contrario a algunos rumores que circulan en redes sociales, solicitar el trámite ordinario requiere de una cita previa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores establece que el solicitante debe acudir personalmente al consulado correspondiente y programar una cita mediante MiConsulado, llamando al 1 (424) 309-0009 o ingresando al sistema oficial de citas.

Para tramitarla por primera vez se requiere presentar prueba de nacionalidad mexicana —como acta de nacimiento o pasaporte vigente—, una identificación oficial con fotografía y un comprobante de domicilio en Estados Unidos.

Si no tienes recibos a tu nombre, los consulados permiten alternativas poco conocidas. Entre ellas, presentar comprobantes de envío de dinero que incluyan tu dirección o incluso correspondencia recibida por correo postal.

La matrícula tiene una vigencia de cinco años y, según información consular, suele entregarse el mismo día de la cita siempre y cuando la documentación esté completa y no existan problemas técnicos en el sistema.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.