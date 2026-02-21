Proponen endurecer revisión de solicitantes de asilo y permisos de trabajo en EE. UU. 

GENERANDO AUDIO...

El Department of Homeland Security (DHS) anunció una propuesta de norma para fortalecer la revisión de solicitantes de asilo y modificar los criterios para otorgar permisos de trabajo mientras se resuelve su caso.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cambios buscan reducir el incentivo para presentar solicitudes de asilo consideradas fraudulentas o sin mérito con el fin de obtener autorización de empleo en Estados Unidos.

Cambios en permisos de trabajo

La propuesta plantea ajustar los requisitos de elegibilidad y presentación para quienes solicitan autorización laboral con base en una solicitud de asilo pendiente.

Según el DHS, las solicitudes de permisos de trabajo vinculadas a casos de asilo han alcanzado niveles históricos, lo que ha generado presión sobre los recursos del U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Actualmente, USCIS reporta más de 1.4 millones de solicitudes afirmativas de asilo pendientes, una cifra que, según el comunicado, equivale a la población total del estado de New Hampshire.

Argumentos del Gobierno

Un portavoz del DHS señaló que, durante años, el sistema permitió que algunas personas utilizaran solicitudes de asilo para acceder rápidamente al mercado laboral, lo que —según la dependencia— contribuyó al incremento de casos sin sustento y al rezago en el procesamiento.

“La administración Trump está fortaleciendo la verificación de antecedentes de los solicitantes de asilo y restaurando la integridad del sistema”, indicó el portavoz en el comunicado.

La medida forma parte de la implementación de la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protecting the American People Against Invasion”, firmada por el presidente Donald Trump.

Objetivo: reducir rezago

El DHS sostiene que, de concretarse, la norma permitiría concentrar recursos en la revisión de solicitudes pendientes —incluidos los casos rezagados— y priorizar a quienes realmente buscan protección ante situaciones de peligro.

La propuesta deberá pasar por el proceso regulatorio correspondiente antes de su posible adopción definitiva.

