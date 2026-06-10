Shakira y los Ghetto Kids harán historia: los 6 bailes más virales de la colombiana

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Shakira en un concierto el 8 de febrero de 2026. Foto: AFP

Shakira y los Ghetto Kids hacen historia en el Mundial 2026 después de que la coreografía viral de “Dai Dai” se convirtiera en uno de los fenómenos más grandes de TikTok e Instagram. La cantante colombiana invitó oficialmente al grupo infantil de Uganda para que la acompañe en la gran final del Mundial gracias al éxito de un baile que ha dado la vuelta al mundo.

Este no es el primer fenómeno digital de la artista. A lo largo de más de dos décadas, Shakira ha creado algunas de las coreografías más virales de la música latina, acumulando millones de reproducciones y desafíos en redes sociales.

1. “Dai Dai” con los Ghetto Kids: el baile viral que lleva a Uganda al Mundial 2026

El baile más viral de 2026 es la coreografía de “Dai Dai” con los Ghetto Kids, que ya acumula millones de vistas en TikTok e Instagram.

Los Ghetto Kids son un grupo de niños de Uganda que pasó de las calles a convertirse en uno de los colectivos de baile más famosos de África gracias a las redes sociales. El grupo alcanzó notoriedad en 2014 con videos virales y desde entonces ha participado en producciones musicales y programas de televisión.

2. “Waka Waka”: el himno mundialista más visto de todos los tiempos

La canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 rompió récords globales, recaudó millones y volvió a viralizarse gracias a la gira actual de Shakira.

Según datos de Guinness World Records, el tema superó los mil 74 millones de reproducciones en Spotify hasta mayo de 2026 y se convirtió en la canción de un Mundial más escuchada en la historia de Spotify. El videoclip oficial supera los 4 mil millones de visualizaciones y se posiciona entre los videos musicales más vistos de todos los tiempos.

A pesar del paso de los años, muchas personas siguen recreando el “Waka Waka” por ser una de las coreografías más icónicas en la historia de los Mundiales de fútbol. Videos de aficionados cantando y bailando el coro inundan TikTok e Instagram, permitiendo que nuevas generaciones descubran el éxito.

3. “Hips Don’t Lie”: el baile que puso a mover las caderas en 2006

“Hips Don’t Lie” puso a todo el mundo a mover las caderas y alcanzó el número uno en más de 55 países, incluyendo Estados Unidos, donde se convirtió en el primer sencillo de Shakira en liderar el Billboard Hot 100.

Con más de 16 millones de copias vendidas a nivel mundial, es una de las canciones más exitosas de la carrera de Shakira.

Actualmente cuenta con más de mil 500 millones de visualizaciones en YouTube y fue interpretada por la cantante junto a Wyclef Jean durante la ceremonia de clausura del Mundial Alemania 2006.

4. “BZRP Music Sessions #53”: la coreografía de TikTok con millones de reproducciones

Con casi 160 millones de visualizaciones, más de ocho millones de me gusta y miles de comentarios, el baile se viralizó en pocos días.

El trend se basa en la frase “perdón que te salpique”, donde los usuarios realizan un movimiento rápido de manos mientras cantan el fragmento más popular de la canción.

Shakira replicó el challenge en su cuenta oficial, impulsando lo que se convirtió en uno de los retos virales más populares de TikTok en español.

5. Tongue Wag del Super Bowl LIV: el gesto viral que se volvió meme instantáneo

El famoso Tongue Wag de Shakira durante el Super Bowl LIV se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación.

El gesto, que formó parte de una coreografía que mezcló reguetón, salsa y pop latino, terminó transformándose en uno de los memes más recordados de la historia reciente del Super Bowl.

Miles de usuarios reprodujeron el movimiento en TikTok, Instagram y Twitter mediante filtros, videos y desafíos virales.

6. “Loca”: la coreografía latina viral que sigue vigente

El éxito lanzado en 2010 continúa siendo una referencia obligada en fiestas, eventos y celebraciones alrededor del mundo.

El videoclip muestra a Shakira bailando en distintos escenarios urbanos con una estética colorida y dinámica, mientras que la coreografía incorpora movimientos de cadera y brazos que se volvieron característicos.

Más de una década después, la coreografía de “Loca” sigue siendo una de las más imitadas en videos de TikTok y redes sociales.

Además de marcar tendencias musicales, Shakira ha demostrado una capacidad única para convertir sus canciones en fenómenos virales capaces de trascender generaciones y plataformas.

Desde los movimientos de cadera de “Hips Don’t Lie” hasta la reciente explosión de “Dai Dai” con los Ghetto Kids, la artista colombiana ha logrado que sus coreografías formen parte de la cultura popular global.

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