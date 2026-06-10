WIC 2026: el programa de nutrición para embarazadas y niños menores de 5 que muchas familias latinas no están usando — cómo solicitarlo

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El programa contempla a mujeres en cualquier etapa del embarazo. Foto: Cuartoscuro

Cada mes, miles de familias latinas en Estados Unidos tienen acceso a un beneficio federal de nutrición que nunca llegan a reclamar: el WIC, siglas en inglés del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños.

Este plan ofrece alimentos, orientación nutricional y apoyo a la lactancia sin costo alguno para embarazadas, madres recientes y niños menores de 5 años que cumplan los requisitos de ingresos. Pese a ello, solo el 57% de quienes califican realmente lo utilizan, según el Centro sobre Presupuesto y Políticas (CBPP).

Sin embargo, el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirma que WIC no cuenta como carga pública y que participar en el programa no afecta ningún trámite migratorio, pasado ni futuro.

Quiénes pueden solicitar WIC y qué requisitos se piden

De acuerdo con información oficial del programa, el WIC está disponible para cuatro grupos específicos, siempre que el hogar cumpla con los límites de ingresos establecidos por el USDA:

Mujeres embarazadas, en cualquier etapa del embarazo

Mujeres en el período postparto, hasta seis meses después del parto

Madres en lactancia, hasta el primer cumpleaños del bebé

Bebés desde el nacimiento hasta los 12 meses, y niños de hasta 5 años

Padres, abuelos y tutores también pueden solicitar el beneficio en nombre de los menores bajo su cuidado. Para saber si un hogar califica, el ingreso bruto debe estar en o por debajo del 185% del nivel federal de pobreza. Los límites vigentes a partir del 1 de julio de 2026 del USDA:

Hogar de 1 persona: hasta $29,526 al año ($2,461 al mes)

Hogar de 2 personas: hasta $40,034 al año ($3,337 al mes)

Hogar de 3 personas: hasta $50,542 al año ($4,212 al mes)

Hogar de 4 personas: hasta $61,050 al año ($5,088 al mes)

Hogar de 5 personas: hasta $71,558 al año ($5,964 al mes)

Hogar de 6 personas: hasta $82,066 al año ($6,839 al mes)

Quienes ya reciben SNAP, Medicaid o TANF califican automáticamente en términos de ingresos y no necesitan presentar documentación adicional al respecto.

WIC improves maternal & child health, supports healthy development & helps families afford nutritious food. Lawmakers must protect full WIC funding, preserve evidence-based benefits & ensure flexible service options remain in place for families nationwide. https://t.co/5BTtdnpx8o — Food Research & Action Center (@fractweets) June 9, 2026

Qué incluye el beneficio y cuánto vale realmente

Según el USDA, el beneficio mensual incluye una tarjeta eWIC que puede usarse en supermercados y tiendas autorizadas para comprar alimentos aprobados por el programa, entre ellos:

Leche

Queso

Huevos

Cereal

Jugo

Leguminosas

Mantequilla de maní

Frutas y verduras frescas, congeladas o enlatadas

Fórmula para bebés cuando no hay lactancia

Además de los alimentos, el programa ofrece otros servicios como:

Consultas individuales con nutricionistas y dietistas registrados

Monitoreo del crecimiento y revisiones de salud para los niños

Apoyo especializado en lactancia materna con consultores certificados

Referencias a otros programas de salud y asistencia social según la situación de cada familia

Para 2026, el programa cuenta con un presupuesto de 8,200 millones de dólares, completamente protegido y sin recortes vigentes, de acuerdo con el acuerdo de financiamiento federal aprobado por el Congreso.

Cómo solicitar WIC paso a paso

El proceso se gestiona a través de la agencia WIC del estado de residencia, no a nivel federal:

Localizar la oficina WIC más cercana usando el buscador oficial en fns.usda.gov/wic/locator, ingresando el código postal.

usando el buscador oficial en fns.usda.gov/wic/locator, ingresando el código postal. Agendar una cita , que puede ser en persona, por teléfono o de forma virtual, dependiendo del estado.

, que puede ser en persona, por teléfono o de forma virtual, dependiendo del estado. Reunir los documentos básicos: prueba de identidad, comprobante de residencia en el estado y prueba de ingresos. Quienes reciben SNAP, Medicaid o TANF solo necesitan presentar su tarjeta o carta de beneficios activos.

prueba de identidad, comprobante de residencia en el estado y prueba de ingresos. Quienes reciben SNAP, Medicaid o TANF solo necesitan presentar su tarjeta o carta de beneficios activos. Asistir a una evaluación nutricional gratuita realizada por personal del programa, que es requisito obligatorio antes de la inscripción.

realizada por personal del programa, que es requisito obligatorio antes de la inscripción. Recibir la tarjeta eWIC con los beneficios asignados según la categoría y las necesidades del hogar.

Muchos estados ofrecen atención en español y están obligados por ley federal a brindar servicios de interpretación sin costo para quienes no hablan inglés.

Lo que el miedo le está costando a las familias latinas

Pese a la diversidad de beneficios, aún muchas familias evitan buscar este tipo de programas por el riesgo percibido de deportación. Según estadísticas del CBPP, la tasa de participación de hispanos no ciudadanos es 8,6% más baja que la del resto de grupos elegibles, según datos del CBPP.

Sin embargo, WIC está legalmente exento de las restricciones migratorias que aplican a otros programas federales desde 1996, y su participación no tiene consecuencias migratorias de ningún tipo.

La información que se proporciona durante el proceso de solicitud no se comparte con el ICE ni con el USCIS. El único requisito relacionado con el estatus migratorio es que el solicitante resida en el estado donde aplica.

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