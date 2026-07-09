Qué pasa si te encuentran medicamentos sin receta en la aduana de Estados Unidos

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Foto: AFP

Los viajeros que llegan a Estados Unidos suelen prestar atención a las restricciones sobre alimentos, bebidas o dinero en efectivo. Sin embargo, otro de los productos que genera más dudas son los medicamentos, especialmente aquellos que fueron comprados sin receta médica en otro país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recuerda que todos los medicamentos están sujetos a inspección al ingresar al país y que su admisibilidad depende de varios factores, entre ellos el tipo de fármaco, su uso y la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Aunque llevar medicamentos para uso personal no está prohibido en todos los casos, las autoridades recomiendan revisar las reglas antes de viajar para evitar inconvenientes en el puerto de entrada.

¿Se pueden ingresar medicamentos sin receta a Estados Unidos?

Sí, pero no todos.

La FDA explica que algunos medicamentos adquiridos en el extranjero pueden ingresar al país para uso personal, siempre que cumplan determinados requisitos y no infrinjan las leyes estadounidenses.

Por ejemplo, un medicamento de venta libre en otro país podría contener ingredientes cuya importación está restringida o que no cuentan con autorización para su comercialización en Estados Unidos.

Por esa razón, el hecho de que un producto pueda comprarse sin receta en otro país no significa automáticamente que pueda ingresar al territorio estadounidense.

¿Qué pasa si la aduana encuentra medicamentos sin receta?

Si un oficial de CBP encuentra medicamentos durante la inspección, evaluará si cumplen con las normas federales.

Dependiendo del caso, las autoridades pueden:

Permitir el ingreso del medicamento

Solicitar información adicional sobre el producto

Confiscar el medicamento si infringe la normativa

Retener el producto para una revisión más detallada

CBP señala que la decisión dependerá de factores como el tipo de medicamento, la cantidad transportada y si el producto representa un riesgo para la salud pública.

BUYER BEWARE: While purchasing medications online may be convenient, there is no guarantee the products purchased are genuine. Recently, @CBP officers at #CBPNYNWK seized over 500 FDA prohibited pharmaceuticals concealed within a package manifested as a t-shirt. pic.twitter.com/QN6ELH0naU — Director of Field Operations, Francis J. Russo (@DFONewYork) June 23, 2025

¿Qué recomienda la FDA para viajar con medicamentos?

La FDA aconseja que los viajeros transporten únicamente medicamentos destinados a uso personal y, siempre que sea posible, en su envase original.

Además, recomienda llevar documentación que permita identificar claramente el producto.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Conservar el medicamento en su envase original.

Llevar una copia de la receta médica si el medicamento la requiere.

Transportar únicamente cantidades razonables para uso personal.

Declarar los medicamentos cuando un oficial de CBP lo solicite.

Estas medidas facilitan la inspección y ayudan a demostrar que el producto está destinado al consumo personal y no a fines comerciales.

¿Qué medicamentos tienen mayores restricciones en Estados Unidos?

La FDA y CBP advierten que algunos productos están sujetos a controles más estrictos.

Entre ellos se encuentran:

Medicamentos controlados

Sustancias que contienen narcóticos

Algunos tratamientos adquiridos por internet

Productos que no cuentan con aprobación de la FDA

Las autoridades también recomiendan tener especial cuidado con medicamentos elaborados en el extranjero que prometen tratamientos milagrosos o cuyos ingredientes no estén claramente identificados.

¿Es obligatorio declarar los medicamentos en la aduana?

CBP recomienda responder con honestidad a las preguntas realizadas durante la inspección y presentar los medicamentos cuando sean solicitados por el oficial.

No declarar un producto o intentar ocultarlo puede complicar el proceso de inspección e incluso derivar en la confiscación del medicamento.

La agencia recuerda que declarar un artículo no significa automáticamente que esté prohibido, sino que permitirá al oficial determinar si cumple con la legislación estadounidense.

¿Cómo evitar problemas al ingresar medicamentos a Estados Unidos?

Antes de viajar, la FDA recomienda verificar si el medicamento está permitido en Estados Unidos y revisar si existen restricciones específicas para sus ingredientes.

También aconseja consultar con un profesional de la salud cuando se trate de tratamientos prolongados o medicamentos controlados.

Finalmente, CBP recuerda que la decisión sobre la admisibilidad de cualquier medicamento corresponde a los oficiales encargados de la inspección en el puerto de entrada, quienes aplican las normas federales vigentes para proteger la salud pública y la seguridad de los viajeros.

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