El lugar correcto para llevar medicamentos al viajar a Estados Unidos

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Foto generada con Gemini.

Preparar los medicamentos es una parte importante de cualquier viaje a Estados Unidos, especialmente para quienes siguen un tratamiento diario o necesitan una medicina durante el vuelo.

Aunque muchos medicamentos pueden transportarse tanto en el equipaje de mano como en la maleta facturada, la opción más conveniente depende del tipo de producto.

Los medicamentos esenciales, aquellos que deben tomarse durante el trayecto y los que requieren condiciones especiales de conservación deberían permanecer accesibles para el pasajero.

Además, quienes llegan desde otro país deben considerar que pasar el control de seguridad y entrar legalmente con un medicamento son procesos diferentes.

Dónde llevar los medicamentos al viajar a Estados Unidos

Los medicamentos esenciales y de uso diario deben llevarse preferiblemente en el equipaje de mano, mientras que los tratamientos no indispensables durante el trayecto también pueden ir en la maleta facturada.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, conocida como TSA, permite transportar medicamentos en ambos tipos de equipaje.

Sin embargo, llevar los medicamentos importantes en la cabina permite tenerlos disponibles durante el vuelo y evita problemas si la maleta facturada se retrasa o extravía.

El equipaje de mano es especialmente recomendable para:

Medicamentos que deben tomarse durante el viaje

Tratamientos de uso diario que no pueden interrumpirse

Medicinas que requieren condiciones especiales de conservación

Suministros médicos necesarios durante el trayecto

Por ejemplo, quienes necesitan llevar insulina en el equipaje de mano al viajar a Estados Unidos pueden hacerlo bajo las excepciones establecidas para medicamentos médicamente necesarios.

Si el viajero lleva una cantidad adicional de medicamentos en la maleta facturada, conviene mantener en el equipaje de mano suficientes dosis para cubrir el vuelo y posibles retrasos.

Los medicamentos también deberían permanecer correctamente identificados. Para viajeros internacionales, puede ser recomendable llevar la receta o documentación médica correspondiente.

Medicamentos líquidos para viajar a Estados Unidos: qué permite la TSA

La regla general limita los líquidos del equipaje de mano a envases de 100 mililitros o 3,4 onzas.

Sin embargo, los medicamentos líquidos médicamente necesarios pueden superar esa cantidad.

La TSA permite transportarlos en cantidades razonables para el viaje, aunque pueden quedar sujetos a una inspección adicional.

El pasajero debe informar a los agentes sobre los medicamentos líquidos cuando corresponda durante el control de seguridad.

Además, estos medicamentos no tienen que colocarse necesariamente dentro de la bolsa transparente utilizada para los demás líquidos.

Medicamentos en la maleta facturada al viajar a Estados Unidos

Muchos medicamentos también pueden transportarse dentro del equipaje facturado.

Sin embargo, esta opción puede ser menos conveniente para tratamientos esenciales.

Las maletas pueden retrasarse, extraviarse temporalmente o quedar separadas del pasajero durante conexiones y cambios de vuelo.

Por esta razón, una persona que depende de un medicamento debería evitar colocar todo su tratamiento exclusivamente en la maleta facturada.

Si decides distribuir los medicamentos entre ambas maletas, conviene mantener en el equipaje de mano una cantidad suficiente para el viaje y posibles retrasos.

Cómo llevar medicamentos recetados a Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses recomiendan transportar los medicamentos recetados correctamente identificados.

Cuando sea posible, deberían mantenerse en sus envases originales y con la etiqueta correspondiente.

Para los viajeros internacionales, también puede ser recomendable llevar:

Una copia de la receta médica

Una carta del médico que explique el tratamiento

El nombre genérico y comercial del medicamento

Información sobre la dosis indicada

La documentación puede resultar especialmente útil si el medicamento fue recetado o comprado fuera de Estados Unidos.

Quienes siguen tratamientos cardiovasculares también deberían revisar las recomendaciones para viajar a Estados Unidos con medicamentos para la hipertensión, especialmente si transportan varias dosis.

Qué pasa al entrar a Estados Unidos con medicamentos

La TSA controla principalmente qué artículos pueden pasar por los puntos de seguridad y subir al avión.

La entrada de medicamentos desde otro país también puede involucrar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y a la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Esto significa que un medicamento permitido en el equipaje de mano todavía puede ser revisado al ingresar a Estados Unidos.

Las autoridades pueden considerar:

El tipo de medicamento

La cantidad transportada

Si está destinado al uso personal

Si requiere receta médica

Si está sujeto a restricciones en Estados Unidos

Por eso, también es importante conocer qué pasa si te encuentran medicamentos sin receta en la aduana de Estados Unidos antes de viajar con productos adquiridos en otro país.

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