Cronología amorosa de Zhamira Zambrano y Jay Wheeler: por qué su relación ha conquistado a millones de latinos

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Zhamira Zambrano y Jay Wheeler se casaron en 2022. Foto: Ethan Miller / AFP

La relación amorosa de Zhamira Zambrano y Jay Wheeler, que se hizo pública en 2022, ha conquistado a millones de latinos por la conexión que siempre han tenido con su audiencia, incluso cuando no eran pareja.

Aunque ahora son cantantes reconocidos y padres de la pequeña Aiunii, en el pasado iniciaron sus caminos hacia la fama con apuestas musicales que dieron resultado y videos virales.

Pero más que estrategia o el deseo apresurado de ganar seguidores, ambos se basaron en la espontaneidad y en transmitir en redes sociales su experiencia como inmigrantes. Dicha “fórmula”, casi sin esperarlo, sirvió para despegar en el mundo digital.

El puertorriqueño Jay Wheeler comenzó a obtener notoriedad después de que su canción ‘Ahora estoy mejor’ se viralizó en 2015. En una entrevista para el diario El Mundo confesó que escribió el tema por un desamor que sufrió a los 16 años.

Asimismo, en otras pláticas con medios ha revelado que padeció ‘bullying’ y dificultades económicas, realidades con las que sus seguidores inmediatamente empatizaron.

Por su parte, la venezolana Zhamira Zambrano empezó a darse a conocer publicando canciones en YouTube. Sin embargo, su popularidad aumentó en 2016 cuando participó en el programa musical ‘La Banda’.

A partir de ese entonces, ninguno soltó su esencia como artista: compartir con sus fans los éxitos musicales y las experiencias personales más difíciles. Hasta que en 2021 un mensaje de Instagram lo cambió todo.

Así construyeron su amor Zhamira Zambrano y Jay Wheeler

Jay Wheeler, que apareció en las listas de lo más escuchado de 2025 en Claro Música, decidió dar el primer paso y escribirle a Zhamira a través de Instagram, lo que les permitió sostener sus primeras conversaciones. El boricua contó en el podscast del comediante Chente Ydrach que no fue fácil recibir respuestas de Zhamira, pero nunca rindió.

Tiempo después coincidieron en Miami y, según han revelado en entrevistas, compartían en ambientes tranquilos, lejos de las cámaras y de la atención de los seguidores que ya tenían en ese momento.

Ambos explicaron que optaron por conocerse con calma y sin apresurar los tiempos, una decisión que terminaría fortaleciendo la relación.

La confirmación del romance y sus dos bodas

Tras varios meses saliendo juntos, Jay Wheeler confirmó públicamente la relación en enero de 2022.

El artista compartió imágenes junto a Zhamira en sus redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

La reacción del público fue positiva. Muchos seguidores destacaron la química entre ambos artistas y la manera en que se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos.

En diciembre de 2022 la pareja decidió dar un paso importante en su historia y contrajo matrimonio por lo civil en Orlando. La ceremonia fue íntima y reunió a cerca de 50 invitados.

Exactamente un año después celebraron una segunda boda, esta vez religiosa, en Puerto Rico. La ceremonia reunió a más de 200 invitados y se convirtió en uno de los eventos más comentados entre los seguidores de la música latina.

Al tiempo, los dos artistas lanzaron el tema ‘Extrañándote’, una colaboración que logró posicionarse entre las canciones más escuchadas de la radio latina y consolidó su imagen como pareja musical.

Otro capítulo importante llegó en 2024, cuando anunciaron la espera de su primer bebé. La noticia fue revelada junto al lanzamiento de ‘Bienvenida’, dedicada a Aiunii, que nació en septiembre de ese año.

La popularidad de Zhamira Zambrano y Jay Wheeler, nominados en Premio Lo Nuestro 2025 en ‘Colaboración del año (pop-urbano)’, no se explica únicamente por sus éxitos musicales. Además de conectar con el público con sus historias personales, han mostrado una relación construida sobre amistad, trabajo en equipo y proyectos compartidos.