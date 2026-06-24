Licencia de Conducir sin importar tu estatus migratorio en California: cuánto cuesta y cómo tramitarla en 2026

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No se requiere número de Seguro Social para tramitarla. Foto: Cuartoscuro

En California, una persona sin documentos migratorios puede tramitar y obtener una licencia de conducir de forma completamente legal. La ley AB 60, vigente desde 2015, permite que cualquier persona —sin importar su situación migratoria— obtenga una licencia de conducir estatal, siempre que cumpla con los requisitos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). El trámite cuesta 46 dólares y, al final del proceso, la licencia llega por correo.

Lo que muchos no saben es que esta licencia tiene restricciones concretas que afectan la vida diaria, y que California no es el único estado donde esto es posible. En total, 19 estados más el Distrito de Columbia cuentan con leyes similares.

¿Quién puede solicitarla y qué documentos se necesitan?

De acuerdo con el DMV de California, la licencia AB 60 está dirigida a personas que no pueden acreditar presencia legal en Estados Unidos, pero sí pueden demostrar su identidad y que viven en el estado. No se requiere número de Seguro Social.

Los documentos que se deben presentar son:

Identificación — pasaporte vigente, acta de nacimiento o identificación oficial del país de origen.

Dos comprobantes de residencia en California — recibos de servicios, contrato de renta, estados de cuenta bancarios o registros médicos con dirección en el estado.

El DMV ofrece recursos gratis, y fácil de acceder en sus celulares, para ayudar a nuevos conductores a estar seguros al manejar, entre ellos la Hoja de Ruta para Conductores Adolescentes, Consulta Rápida del Manual del Automovilista y videos educativos. https://t.co/roghASGBFG pic.twitter.com/j0ifGy8UKb — CA DMV (@CA_DMV) June 11, 2026

¿Cuáles son los pasos para tramitarla?

El proceso puede iniciarse desde casa. Según el DMV, estos son los pasos:

Completar la solicitud en dmv.ca.gov creando una cuenta en MyDMV. Agendar cita en una oficina del DMV para el examen teórico, disponible en más de 40 idiomas. Llevar a esa cita los documentos de identidad y residencia. Aprobar el examen de manejo práctico, que también requiere cita previa. Recibir la licencia por correo una vez completados todos los pasos.

Quienes necesiten intérprete pueden solicitarlo llamando al 1-800-777-0133 antes de su cita. La tarifa de 46 dólares cubre la solicitud, hasta tres intentos del examen teórico y el examen de manejo, y es válida por 12 meses desde la fecha de pago. De igual manera, debe renovarse cada cinco años.

¿En qué otros estados se puede hacer lo mismo?

California no es un caso aislado. Según el National Immigration Law Center (NILC), otros 18 estados más el Distrito de Columbia tienen leyes similares que permiten tramitar licencia sin importar el estatus migratorio.

La lista incluye a:

Nueva York

Illinois

Washington

Oregón

Nevada

Colorado

Nuevo México

Connecticut

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nueva Jersey

Delaware

Hawaii

Rhode Island

Utah

Vermont

Virginia

Illinois actualizó recientemente su programa. Antes emitía una licencia especial para visitantes temporales, pero en 2026 pasó a expedir una licencia estándar con la leyenda “Federal Limits Apply”, igual en apariencia a la del resto de conductores del estado.

Estas licencias, sin importar el estado, comparten una limitación importante. Al llevar esa etiqueta o su equivalente estatal, no son válidas como identificación federal: no sirven para abordar vuelos domésticos, ingresar a edificios del gobierno federal ni acceder a beneficios públicos federales.

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