¿Nacer en Estados Unidos ya no garantiza la ciudadanía? Esto es lo que ocurre en 2026 

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Te explicamos cómo funciona la ciudadanía por nacimiento en EE. UU. Foto: Envato

Una mujer embarazada que llega a Estados Unidos pensando en el nacimiento de su hijo rara vez imagina que terminará en el centro de un debate constitucional. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo en 2026.

Mientras el gobierno estadounidense intensifica las acciones contra el llamado turismo de nacimiento y revoca cientos de visas en distintos continentes, la ciudadanía por nacimiento vuelve a ocupar titulares y genera inquietud entre millones de familias inmigrantes dentro y fuera del país.

La pregunta es sencilla, pero la respuesta se ha vuelto compleja: ¿un bebé nacido en Estados Unidos sigue teniendo garantizada la ciudadanía estadounidense?

¿Qué está pasando con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?

El debate se ha intensificado después de que el Departamento de Estado anunciara la revocación de más de 600 visas vinculadas a redes internacionales de turismo de nacimiento, una práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos con el objetivo principal de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y obtengan la ciudadanía.

Las autoridades informaron que detectaron organizaciones que ofrecían paquetes completos para facilitar estos viajes, incluyendo asesoría migratoria, alojamiento y coordinación médica.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración Trump.

Sin embargo, aquí conviene separar dos temas que muchas veces se mezclan: el combate al turismo de nacimiento y la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes que viven en Estados Unidos.

¿La Constitución protege a los bebés nacidos en suelo estadounidense?

Desde hace más de 150 años, la respuesta ha sido sí.

La Decimocuarta Enmienda de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses.

Esa interpretación fue reforzada por la Corte Suprema en 1898 mediante el histórico caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark, que confirmó que los hijos nacidos en territorio estadounidense adquieren la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Por esa razón, organizaciones jurídicas como North Suburban Legal Aid Clinic y expertos constitucionales sostienen que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho protegido por la Constitución.

¿Por qué algunas familias temen perder este derecho?

La preocupación surge por la Orden Ejecutiva 14160, firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025.

La orden plantea que algunos niños nacidos en Estados Unidos podrían dejar de recibir automáticamente la ciudadanía si sus padres se encuentran en determinadas categorías migratorias, incluyendo ciertos casos de presencia irregular o visas temporales.

Según los críticos de la medida, la propuesta intenta reinterpretar la frase constitucional “sujetas a su jurisdicción” para limitar quién puede beneficiarse de la ciudadanía automática.

Hasta ahora, varias cortes federales han bloqueado temporalmente la aplicación de la orden.

Pero la historia no termina ahí. La Corte Suprema aceptó revisar el caso durante 2026, lo que convierte este proceso en uno de los litigios migratorios más importantes de los últimos años.

¿Qué es exactamente el turismo de nacimiento?

Las autoridades estadounidenses definen el turismo de nacimiento como el ingreso al país con una visa de visitante cuyo propósito principal es dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé.

El Departamento de Estado insiste en que utilizar una visa B-1/B-2 con ese objetivo constituye un uso indebido del sistema migratorio.

Las investigaciones recientes identificaron redes en Europa, África Occidental y el norte de África. Según las autoridades, algunos grupos utilizaban documentos falsificados y capacitaban a las solicitantes sobre cómo responder durante entrevistas consulares.

Entre los servicios ofrecidos figuraban:

Organización de viajes y alojamiento

Coordinación de hospitales y atención médica

Preparación para entrevistas de visa

Asistencia legal relacionada con inmigración

Las sanciones incluyen revocación de visas y, en algunos casos, prohibiciones permanentes de ingreso a Estados Unidos.

¿Tu bebé podría perder el derecho a la ciudadanía?

Por ahora, la respuesta es no.

Actualmente, los bebés nacidos en Estados Unidos continúan recibiendo la ciudadanía estadounidense bajo las reglas vigentes, independientemente del estatus migratorio de sus padres, salvo excepciones muy limitadas como los hijos de diplomáticos extranjeros.

Lo que sí está en juego es el futuro de esa interpretación.

La decisión que adopte la Corte Suprema podría definir si la ciudadanía por nacimiento mantiene el alcance que ha tenido durante más de un siglo o si se abre la puerta a nuevas restricciones.

Mientras tanto, las acciones del gobierno contra el turismo de nacimiento buscan algo distinto: impedir que las visas de turista sean utilizadas como una vía para obtener beneficios migratorios para futuros hijos.

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