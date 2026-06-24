USCIS abre nueva oficina de asilo en San Antonio: qué cambia para quienes esperan entrevista

GENERANDO AUDIO...

Los casos elegibles para esta oficina son los de asilo afirmativo. Foto: AFP

Desde el 28 de mayo pasado, los solicitantes de asilo en la jurisdicción de la Oficina de Asilo de Houston tienen una nueva opción para su entrevista: San Antonio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) abrió una sede adicional en el centro de esa ciudad para ampliar su capacidad operativa y atender la alta demanda acumulada en la región.

La medida afecta a quienes viven en seis estados —Texas, Colorado, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming— y tienen un caso de asilo afirmativo pendiente ante USCIS. Lo que muchos aún desconocen es si deben hacer algo para ser asignados a esta nueva oficina, o qué ocurre si su citación llegó antes de que abriera.

¿Qué es exactamente esta nueva oficina y a quién beneficia?

De acuerdo con el anuncio oficial de USCIS, la nueva sede opera en 106 S. St. Mary St., piso 7, San Antonio, TX 78205, y funciona como extensión de la Oficina de Asilo de Houston. Sin embargo, no es una oficina independiente: su jurisdicción, su personal y su dirección postal siguen siendo los de Houston (16855 Northchase Drive, 2nd Floor, Houston, TX 77060).

Los casos elegibles son los de asilo afirmativo: solicitudes presentadas directamente ante USCIS por personas que llegaron al país por su cuenta a pedir protección. Quienes están en proceso defensivo —enfrentando una orden de deportación que los obligaría a salir del país— tienen su caso en los tribunales de inmigración y esta apertura no les afecta.

¿Qué deben hacer quienes esperan entrevista?

Según USCIS, no se requiere ninguna acción adicional por parte del solicitante. El sistema asigna la sede de la entrevista de forma automática y la notificación llega en el aviso de citación. Lo esencial es leer ese documento con atención antes de presentarse.

Hay puntos clave que los solicitantes deben tener en cuenta:

La dirección postal para correspondencia y documentos sigue siendo la de Houston, no la de San Antonio.

Quienes ya recibieron citación en Houston deben presentarse ahí, a menos que llegue una nueva notificación con cambio de sede.

Quienes aún no tienen fecha de entrevista podrían ser convocados a cualquiera de las dos ubicaciones.

La apertura llega en un momento en que la Oficina de Houston acumula casos de seis estados. Según la American Immigration Lawyers Association (AILA), el objetivo declarado es ampliar la capacidad para programar entrevistas afirmativas de asilo con mayor rapidez.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.