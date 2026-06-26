Real ID 2026: qué pasa si viajas sin ella y qué riesgo adicional corren los inmigrantes en el aeropuerto

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La Real ID dejó de ser opcional para viajar en avión dentro de EE. UU. Foto: AFP

La Real ID dejó de ser opcional para viajar en avión dentro de Estados Unidos desde mayo de 2025, y quienes aún no la tienen enfrentan desde el 1 de febrero de 2026 un cargo adicional de 45 dólares por cada período de diez días de viaje.

El cobro no es una multa sino el acceso a un sistema alterno de verificación de identidad que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) llama ConfirmID, pero para ciertos inmigrantes el riesgo va mucho más allá del dinero.

El sistema recopila información del viajero y la procesa antes de permitir el paso al área de seguridad. Lo que no está ampliamente difundido es que la TSA comparte esos datos con agencias de inmigración, una práctica documentada por el Centro Nacional de Ley de Inmigración desde diciembre de 2025.

¿Qué documentos acepta la TSA si no tienes Real ID?

De acuerdo con la lista oficial de documentos aceptados por la TSA, los siguientes son válidos como identificación en los puntos de seguridad, incluso sin Real ID:

Licencia de conducir mejorada emitida por el estado (EDL) o identificación mejorada (EID)

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjetas de viajero de confianza de DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las identificaciones de dependientes

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto emitida por una Nación Tribal o Tribu India reconocida federalmente, incluidas las Tarjetas Tribales Mejoradas (ETCs)

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación para Trabajadores de Transporte (TWIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766)

Credencial de Marinero Mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Quienes no presenten ninguno de esos documentos y opten por el ConfirmID serán sometidos a un proceso de verificación de identidad más extenso antes de poder avanzar.

Starting Feb. 1, 2026, travelers who arrive at the airport without a REAL ID or another acceptable form of identification will have an optional alternative called TSA ConfirmID. For a $45 fee, this process allows passengers to fly, but it can add extra screening and delays,… pic.twitter.com/sV0tsWNU7q — PHLAirport (@PHLAirport) January 20, 2026

El pago de los 45 dólares puede hacerse en línea antes de llegar al aeropuerto o directamente en el punto de seguridad. La TSA recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación para quienes usen ese sistema alterno.

¿Cuál es el riesgo específico para inmigrantes en el aeropuerto?

El riesgo no se limita al escrutinio adicional en la fila de seguridad. Según el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC), la TSA comenzó a compartir información de pasajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde finales de 2025, lo que significa que presentarse en un aeropuerto sin documentación migratoria válida puede activar una alerta.

Los inmigrantes con estatus legal — residentes permanentes, personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o con permiso de trabajo vigente — pueden viajar presentando esos documentos, pero deben estar preparados para responder preguntas adicionales. Quienes no tienen estatus legal enfrentan un riesgo mayor, y abogados de inmigración desaconsejan viajar por vía aérea en esa situación mientras el intercambio de información entre la TSA e ICE siga activo.

¿Dónde se obtiene el REAL ID?

De acuerdo con la TSA, la Real ID puede obtenerse en la oficina de vehículos motorizados (DMV) de cada estado con documentación que varía según el estatus migratorio. Los inmigrantes con visa vigente, Green Card, Estatus de Protección Temporal (TPS) o Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pueden tramitarla, aunque los requisitos específicos dependen del estado de residencia.

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