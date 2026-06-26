Las vías con más conductores pasivo-agresivos en Estados Unidos ya tienen ranking

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Se revela cuáles son las carreteras más pasivo-agresivas de EE. UU. Foto: AFP

Casi todos los conductores recuerdan un momento parecido. Activas la direccional para cambiar de carril y, de pronto, el automóvil que estaba detrás acelera. Intentas incorporarte a una avenida congestionada y nadie parece dispuesto a dejarte pasar. No hay gritos. No hay choques. Tampoco insultos. Sin embargo, la sensación de tensión permanece durante kilómetros.

Un nuevo estudio acaba de ponerle nombre a ese fenómeno y revela cuáles son las carreteras más pasivo-agresivas de Estados Unidos en 2026, una clasificación que habla menos del tráfico y más del estado emocional de quienes lo enfrentan cada día.

El informe analizó las respuestas de 3 mil 11 personas para identificar las rutas y corredores donde los estadounidenses perciben con mayor frecuencia comportamientos territoriales al volante.

El resultado es revelador. Las carreteras que más desesperan a los conductores no siempre son las grandes autopistas interestatales. En muchos casos son avenidas suburbanas aparentemente ordinarias donde miles de personas compiten diariamente por unos cuantos metros de espacio.

¿Por qué las carreteras más pasivo-agresivas de Estados Unidos no son necesariamente autopistas?

La idea tradicional apunta a que las vías más conflictivas son aquellas donde los vehículos circulan a alta velocidad. Sin embargo, el estudio encontró algo distinto.

Las mayores dosis de conducción pasivo-agresiva aparecen en corredores comerciales saturados de actividad. Son zonas con restaurantes, centros comerciales, escuelas, entradas y salidas constantes, semáforos frecuentes y cambios de carril continuos.

En esos espacios surgen conductas que muchos conductores reconocen de inmediato:

Acelerar cuando otro vehículo intenta incorporarse

Bloquear una intersección para no perder posición

Negarse a ceder el paso deliberadamente

Cerrar espacios de manera preventiva

Ignorar a propósito a quienes intentan cambiar de carril

No son acciones violentas. Precisamente ahí radica el problema. Son pequeñas fricciones que se repiten una y otra vez hasta convertir un trayecto común en una experiencia agotadora.

¿Qué estados dominan el ranking?

Como podría esperarse, California, Florida y Nueva York aparecen entre los estados con las rutas peor evaluadas.

El caso de California resulta especialmente llamativo. Ventura Boulevard ocupa una de las posiciones más destacadas del estudio. Quienes conocen la zona saben que no se trata de una autopista salvaje. Es una arteria urbana donde cada giro, cada incorporación y cada espacio disponible parecen convertirse en una negociación silenciosa.

La investigación también detectó un patrón inesperado: muchas de las carreteras mejor posicionadas en la lista atraviesan comunidades acomodadas.

A simple vista parece contradictorio.

Sin embargo, los investigadores sugieren que en estos entornos bien organizados la frustración suele expresarse mediante conductas competitivas discretas en lugar de agresiones abiertas. Es una especie de guerra fría del volante.

¿Por qué Connecticut sorprendió en este informe?

Quizá el hallazgo más curioso sea el desempeño de Connecticut.

Aunque no suele aparecer en las conversaciones nacionales sobre tráfico complicado, varias carreteras del estado ingresaron al grupo de las 50 más mencionadas por los encuestados. Entre ellas destacan Boston Post Road, Post Road y Farmington Avenue.

La descripción de los participantes refleja un estilo muy particular. No hablan de conductores explosivos. Hablan de automovilistas educados en apariencia, pero extraordinariamente resistentes a ceder un espacio. Una actitud típicamente pasivo agresiva.

¿Qué tienen en común Texas y las ciudades medianas de rápido crecimiento?

Texas también obtuvo posiciones elevadas, aunque por razones distintas a los estereotipos tradicionales.

Carreteras como Westheimer Road, South Congress Avenue y Greenville Avenue fueron señaladas por combinar densidad vehicular con interrupciones constantes del flujo de tráfico.

El estudio encontró además que muchas ciudades medianas aparecen desproporcionadamente representadas.

La explicación parece lógica. El crecimiento poblacional está avanzando más rápido que la infraestructura vial. Cuando las calles diseñadas para una población menor comienzan a recibir miles de vehículos adicionales, surge una competencia diaria por cada carril disponible.

¿Por qué los carriles de incorporación generan tanta tensión?

Si existe un villano común en todo el país, son los carriles de incorporación.

El 26% de los participantes señaló estos puntos como el lugar donde observan más conductas pasivo-agresivas. No es difícil entender por qué. Incorporarse requiere cooperación. Exige confianza. Demanda un pequeño gesto de cortesía entre desconocidos. Y precisamente esos gestos parecen escasear cada vez más en muchas carreteras estadounidenses.

Los camioneros consultados por el estudio fueron especialmente críticos. Muchos señalaron que los automovilistas suelen invadir espacios peligrosamente cerca de vehículos pesados que no pueden frenar con rapidez.

Quizá la gran lección del informe es que las carreteras más pasivo-agresivas de Estados Unidos en 2026 no destacan por accidentes espectaculares ni por escenas de ira al volante. Sobresalen por algo más silencioso. Ese desgaste emocional producido por cientos de pequeñas batallas cotidianas.

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