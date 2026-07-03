De qué se trata “Warriors”, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda que celebra a los latinos en EE.UU.

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Lin-Manuel Miranda, dramaturgo de raíces puertorriqueñas. Foto: Arturo Holmes / AFP

El nuevo musical “Warriors” llegará a los escenarios de Broadway en marzo de 2027 y promete ser una de las producciones más comentadas de la temporada en Nueva York.

El reconocido compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, de raíces puertorriqueñas, vuelve a apostar por un proyecto que combina historia urbana, cultura latina y una reinterpretación contemporánea de un clásico de la cultura pop.

Según reseña Broadway Journal, la obra, creada junto a Eisa Davis, es una adaptación de la novela “The Warriors”, de 1965, y la icónica película de 1979, dirigida por Walter Hill. Es una historia que marcó a toda una generación por su retrato crudo de Nueva York en finales de los años setenta.

¿De qué trata “Warriors”, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda?

“Warriors” se sitúa en una ciudad marcada por la tensión social y la violencia urbana. La trama sigue a un grupo acusado injustamente de un crimen que debe cruzar la ciudad desde el Bronx hasta Coney Island mientras es perseguido por distintas bandas rivales.

La historia original ya era una metáfora del caos urbano y la supervivencia. Pero la versión musical de Lin-Manuel Miranda busca reinterpretarla desde una mirada contemporánea, con mayor diversidad cultural y una narrativa más inclusiva.

En declaraciones al mismo medio, el propio Miranda describió su obra como la “instantánea (imagen) de un Nueva York que aún conservamos en la memoria”.

Pero una de las decisiones más llamativas de esta adaptación es el cambio de género de los protagonistas. Ahora los “Warriors” serán interpretados como un grupo de mujeres, lo que añade una nueva lectura a la historia original.

Asimismo, abre espacio para una narrativa más contemporánea sobre poder, resistencia e identidad.

Además, la producción incluirá coreografías de combate y una puesta en escena intensa, diseñada para mantener la energía y la tensión del relato original.

¿Por qué “Warriors” celebra a los latinos en EE. UU.?

Uno de los elementos más relevantes de este nuevo musical es su conexión con la cultura latina en Estados Unidos. Además, Lin-Manuel Miranda ha sido una de las figuras más influyentes en la representación latina dentro de Broadway, gracias a proyectos como “Hamilton”, que en 2020 se estrenó en Disney Plus.

La clave ahora es que el álbum conceptual del musical incluye la participación del cantante Marc Anthony, quien presta su voz en uno de los personajes, reforzando el vínculo con la música latina y el público hispano.

Asimismo, la banda sonora mezcla géneros urbanos como hip-hop y rap con ritmos caribeños como la salsa. Esto crea un sonido que refleja la diversidad cultural de Nueva York.

El musical “Warriors” está programado para estrenarse en el Lunt-Fontanne de Broadway, en marzo de 2027. Sin embargo, podría haber cambios según la disponibilidad de teatros, acotó Broadway Journal.