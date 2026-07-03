Todas las veces que Fuerza Regida va a presentarse en EE.UU. en 2026

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Jesús Ortiz Paz, integrante de Fuerza Regida. Foto: Edgar Negrete / Cuartoscuro

Fuerza Regida, una de las bandas más escuchadas por los latinos en Estados Unidos, cumple con sus fans en este 2026 a través de la gira de conciertos titulada “This Is Our Dream”.

Las nueve presentaciones comenzaron el 18 de junio en el Petco Park de San Diego, California. Sin embargo, la banda del regional mexicano continuará por varios estadios del país durante julio y agosto.

Todos los conciertos de Fuerza Regida en EE. UU. en 2026

18 de junio: Petco Park, San Diego, California (realizado)

20 de junio: Oracle Park, San Francisco, California (realizado)

25 de junio: T-Mobile Park, Seattle, Washington (realizado)

10 de julio: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

12 de julio: Chase Field, Phoenix, Arizona

18 de julio: Dodger Stadium, Los Angeles, California

26 de julio: Daikin Park, Houston, Texas

31 de julio: Globe Life Field, Arlington, Texas

7 de agosto: Citi Field, Queens, Nueva York

Los boletos para cada concierto se adquieren en el portal Live Nation, productora de la gira, y Ticketmaster. Solo debes entrar al sitio web, buscar la presentación a la que deseas asistir y hacer clic en “encontrar entradas”.

Seguidamente, podrás visualizar la imagen del estadio con todos los asientos: los grises ya están ocupados y los azules están disponibles.

Por ejemplo, en el Chase Field de Phoenix las entradas van desde 62 dólares hasta 2 mil 23 dólares, pero varían según la ubicación y cercanía con el escenario.

Los paquetes VIP también tienen precios especiales, ya que otorgan beneficios como ingreso exclusivo y accesorios alusivos a Fuerza Regida, que se convirtió en uno de los artistas más escuchados de México en 2025, según el Spotify Wrapped.

La agrupación originaria de San Bernardino, que en mayo encabezó el “Sueños Festival 2026” en Chicago, recitará los mejores éxitos a sus fans. Algunos son: “Radicamos en South Central”, “Sigo chambeando”, “Sabor fresa”, “Tu boda” y “TQM”.

Según reseña Billboard, el nombre de la gira “This Is Our Dream” nació por una imagen editada en Photoshop, donde Fuerza Regida aparece tocando en un estadio de beisbol. A partir de entonces, la banda californiana dijo: esto hay que hacerlo.

Fuerza Regida, cuyo staff sufrió un ataque armado en 2023, en Cancún, está integrada por Jesús Ortiz Paz, Samuel Jáimez, Khrystian Ramos, José García y, desde 2021, Moisés López.

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