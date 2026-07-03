Cómo prepararse ante un sismo en California y sobrevivir a un terremoto sin caos

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California tiene tecnología de alerta de sismos. Foto: Cuartoscuro.

Hay algo que en California se siente en el aire, aunque nadie lo diga todo el tiempo. Una especie de calma tensa. Como si la tierra pudiera moverse en cualquier momento y la vida siguiera igual. Y sigue igual… hasta que no. Prepararse ante un sismo no es teoría ni exageración. Es una rutina pendiente. Es prevención que muchas familias latinas aún postergan entre el trabajo, la renta y el cansancio diario.

California, recuerda El Comercio de Perú, es uno de los estados más expuestos a desastres naturales: incendios, inundaciones, tsunamis… y terremotos. No es casualidad. Es geografía pura.

¿Qué significa la preparación ante un sismo?

No es solo tener miedo. Es tener plan.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) insiste en algo que suena simple, pero no siempre se hace: cada familia debe tener un plan de emergencia claro.

Quién hace qué. Dónde se encuentran. Qué llevan. Cómo se comunican.

Y aquí empieza lo difícil: hablarlo en casa.

Porque muchas veces nadie quiere imaginar el desastre hasta que ya está encima.

¿Cómo prepararse desde la casa?

Aquí es donde todo se vuelve concreto. Nada de teoría.

Cal OES recomienda empezar por algo que parece aburrido, pero puede salvarte horas críticas después de un terremoto: los documentos.

Sí, papeles. Pero no cualquier papel.

Identificaciones, pasaportes, documentos migratorios

Seguros médicos, de auto y vivienda

Registros financieros y bancarios

Actas de nacimiento, matrimonio o divorcio

Fotografías familiares recientes y de bienes

Copias digitales en la nube o memoria externa

El punto es simple: si la casa se mueve, la información no puede desaparecer contigo.

Y hay algo más incómodo aún: muchas familias no tienen idea de dónde están estos documentos hasta que los necesitan.

¿Qué debe incluir una mochila?

Aquí no hay romanticismo. Es supervivencia básica.

Según Cal OES y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), una mochila de emergencia debe cubrir al menos tres días.

Agua: un galón por persona por día

Comida no perecedera

Linterna y baterías extra

Radio a pilas o de manivela

Botiquín de primeros auxilios

Medicamentos personales

Silbato de emergencia

Dinero en efectivo

Cargador portátil

Copias de documentos importantes

Si hay niños o mascotas, el kit cambia. No es opcional:

Fórmula infantil o pañales

Comida y agua para mascotas

Objetos de calma para niños pequeños

Suena básico. Pero en un apagón real, lo básico es lo único que importa.

¿Qué hacer en casa para reducir riesgos?

Aquí entra algo que el California Residential Mitigation Program (CRMP) repite con insistencia: la mayoría de lesiones no vienen del suelo, sino de los objetos dentro de la casa.

Muebles que caen

Vidrios que se rompen

Electrodomésticos mal asegurados

Y eso cambia todo.

Algunas acciones simples:

Asegurar estantes a la pared

Alejar camas de ventanas

Fijar calentadores de agua

Evitar objetos pesados sobre camas o sillones

Revisar salidas de gas y agua

No es paranoia. Es ingeniería doméstica básica.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

La Earthquake Country Alliance lo resume en tres palabras que ya casi suenan automáticas: “Drop, Cover and Hold On”.

Tírate. Cúbrete. Sujétate.

Sin pensar demasiado.

Después del sismo, lo que sigue es igual de importante:

Evacuar si es necesario

Revisar fugas de gas

Ayudar a heridos

No regresar a estructuras dañadas

Mantener comunicación por mensajes, no llamadas

Y algo clave que repiten los expertos del programa de seguridad sísmica: los temblores secundarios pueden ser igual de peligrosos.

¿Por qué todavía no estamos realmente preparados?

Esta es la parte incómoda.

California tiene tecnología como la app MyShake, que puede dar segundos de alerta antes de un sismo, según Cal OES. También existen simulacros como el Great ShakeOut. Y aun así, muchas familias no los usan.

No es falta de información.

Es la sensación humana de “después lo hago”.

Pero en un estado donde la tierra se mueve sin aviso, el “después” puede no llegar a tiempo.

Y esa es, quizá, la verdadera lección detrás de cómo prepararse ante un sismo en California: no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con memoria. Porque aquí, la preparación no es un lujo. Es una forma de seguir de pie cuando todo lo demás tiembla.

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