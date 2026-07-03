Qué tiene que suceder en Estados Unidos para que vuelva el TPS para los venezolanos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Los terremotos que devastaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio no solo reactivaron la respuesta internacional, sino que también volvieron a posicionar en el centro del debate en Estados Unidos el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos.

En medio de este escenario, organizaciones humanitarias, abogados migratorios y sectores de la comunidad venezolana han retomado una de sus principales demandas: la posibilidad de que el gobierno estadounidense reconsidere una redesignación del TPS.

Por qué se otorgó el TPS a los venezolanos y por qué se eliminó

El TPS para los venezolanos fue otorgado por primera vez en 2021 bajo la administración del presidente Joe Biden bajo el argumento de que la situación del país incluía un colapso institucional, crisis humanitaria y violaciones de derechos humanos, lo que hacía inviable el regreso de muchos ciudadanos sin poner en riesgo su seguridad.

En noviembre de 2025, la administración de Donald Trump decidió avanzar en la terminación del TPS para los venezolanos, argumentando que las condiciones ya no justificaban la continuidad del programa bajo los criterios legales establecidos.

Qué significa la redesignación del TPS para venezolanos

La redesignación del TPS es un elemento central dentro del sistema migratorio estadounidense porque no solo mantiene una protección vigente, sino que puede expandirla.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuando un país es redesignado bajo TPS, el gobierno puede abrir el programa a nuevos beneficiarios bajo condiciones actualizadas, lo que implica:

Permitir que personas que llegaron después de la fecha de corte original puedan aplicar

Establecer nuevos periodos de elegibilidad para solicitar protección

Ampliar el universo de migrantes que pueden acceder a un estatus legal temporal

En la práctica, esto significa que la redesignación puede tener el mismo impacto que una designación inicial, ya que redefine quiénes quedan cubiertos por la protección migratoria en función de las condiciones del país de origen.

En el caso venezolano, este punto es clave porque el debate actual no solo gira en torno a mantener el TPS existente, sino a si las condiciones recientes, incluida la emergencia humanitaria agravada por los terremotos, justifican reabrir el programa a nuevos solicitantes.

El TPS no es permanente y puede terminar por decisión del DHS

Aunque el TPS es una herramienta de protección humanitaria, su naturaleza es estrictamente temporal y depende de evaluaciones del gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para:

Decidir no renovar el estatus cuando expira su vigencia

Finalizar una designación si determina que las condiciones del país han cambiado

Ajustar fechas o criterios de elegibilidad dentro del programa

Estas decisiones se toman tras revisar las condiciones políticas, sociales y humanitarias del país designado, en coordinación con otras agencias federales, y que podrían durar varios meses.

Quién decide el TPS y qué papel tienen los funcionarios o el Congreso

Uno de los puntos más importantes dentro del sistema del TPS es que no depende de declaraciones políticas individuales ni de anuncios aislados de funcionarios.

Para que el TPS tenga validez legal deben cumplirse dos pasos obligatorios:

Una decisión formal del Departamento de Seguridad Nacional.

La publicación oficial en el Federal Register, el registro normativo del gobierno de Estados Unidos.

Sin este procedimiento, cualquier anuncio público no tiene efecto legal sobre el estatus migratorio de los beneficiarios.

El sistema funciona como un proceso administrativo dentro del Poder Ejecutivo:

El DHS es la autoridad que toma la decisión final sobre designación, redesignación o terminación.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ejecuta el programa y procesa solicitudes.

El Departamento de Estado aporta información sobre condiciones internacionales, pero no toma la decisión.

El Congreso de Estados Unidos puede impulsar legislación o presión política, pero no activa directamente el TPS.

Congresistas impulsan iniciativa para el TPS venezolano

En medio del debate sobre el futuro del programa, un grupo de legisladores ha impulsado una propuesta legislativa para proteger a los venezolanos en Estados Unidos.

La congresista María Elvira Salazar, junto al republicano Carlos Giménez, han instado a la administración federal a considerar la redesignación del TPS, argumentando que la legislación estadounidense contempla desastres naturales como posibles causales para activar este tipo de protección humanitaria.

🚨#SOSVenezuela El TPS se creó para este tipo de crisis por eso estoy exigiendo a la administración que reinstaure y extienda el TPS para nuestros hermanos venezolanos. 🇻🇪🇺🇸 pic.twitter.com/p1k2mPVq0s — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 2, 2026

De acuerdo con declaraciones de los legisladores, la situación actual en Venezuela, agravada por los recientes terremotos, refuerza la necesidad de evaluar nuevamente la elegibilidad del país dentro del programa TPS.

Un debate reactivado por la crisis humanitaria

La eliminación del TPS para venezolanos en noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos para los venezolanos.

Se estima que al menos 600 mil personas quedaron en una situación de incertidumbre legal.

Con la nueva emergencia en Venezuela, el debate ha vuelto a intensificarse, especialmente entre organizaciones de la diáspora y defensores de derechos migratorios, que sostienen que el país enfrenta condiciones que dificultan el retorno seguro de sus ciudadanos.

En este contexto, la discusión sobre la redesignación del TPS vuelve a posicionarse como uno de los ejes centrales de la agenda migratoria entre Venezuela y Estados Unidos, aunque cualquier cambio dependerá de un proceso formal dentro del Departamento de Seguridad Nacional y no de anuncios políticos o legislativos por sí solos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.