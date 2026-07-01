El músico Gustavo Dudamel se une a la ayuda humanitaria para Venezuela: cómo colaborar con su campaña

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Foto: AFP

Tras la emergencia provocada por los terremotos que devastaron varias zonas de Venezuela, Gustavo Dudamel, el célebre director artístico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, quien es de origen venezolano, anunció una iniciativa internacional para recaudar fondos destinados a la atención de las personas afectadas.

La campaña se desarrolla en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo de las Naciones Unidas que coordina parte de la respuesta humanitaria y los proyectos de recuperación en el país.

La campaña busca financiar ayuda directa para las comunidades afectadas

De acuerdo con el anuncio realizado por Dudamel, los recursos obtenidos mediante esta iniciativa serán administrados por el PNUD y destinados a fortalecer la respuesta humanitaria sobre el terreno.

El objetivo es apoyar los proyectos de las organizaciones en Estados Unidos a las que se pueden donar para ayudar a Venezuela.

El director acompañó el lanzamiento de la campaña con un mensaje de solidaridad:

“A raíz de la tragedia y la destrucción causadas por los terremotos en Venezuela, Gustavo Dudamel ha puesto en marcha una iniciativa internacional de ayuda humanitaria a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de proporcionar recursos directamente a las personas afectadas. Cualquier contribución ayudará a avanzar los esfuerzos del PNUD sobre el terreno. Nuestros corazones están con la gente de Venezuela”, se lee en la publicación difundida por la Filarmónica de Nueva York.

Asimismo, señaló que cualquier contribución ayudará a fortalecer los esfuerzos que el PNUD mantiene en el país para responder a la emergencia.

https://www.instagram.com/nyphilharmonic/p/DaL_-VWj2df

Cómo realizar una donación a través del PNUD

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante la campaña oficial habilitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que recibe aportes económicos destinados a las labores de emergencia y recuperación. El objetivo de la campaña es recaudar 12 millones de dólares.

Las donaciones se canalizan directamente a través del PNUD y apoyan proyectos relacionados con:

Atención inmediata a las comunidades afectadas.

Recuperación de infraestructura esencial.

Apoyo a familias damnificadas.

Programas de reconstrucción y desarrollo comunitario.

Campaña oficial de donación: https://www.every.org/undp/f/helping-venezuelan-communities

Gustavo Dudamel se suma a las iniciativas internacionales de apoyo a Venezuela

La campaña impulsada por Dudamel se suma a otras acciones de organizaciones internacionales, fundaciones y organismos multilaterales que han activado mecanismos de ayuda tras los terremotos.

En los últimos días, distintas instituciones han abierto fondos de emergencia para financiar el envío de alimentos, medicamentos, agua potable y suministros básicos, además de apoyar las labores de recuperación que continúan en las zonas afectadas.

La iniciativa del director de la Filarmónica de Nueva York busca ampliar esa red de solidaridad internacional ante la situación de Venezuela.

Los dos terremotos, que ocurrieron uno seguido tras otro y tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5 respectivamente, contabilizan 1.943 fallecidos y 10.571 heridos, además de miles de desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, por lo que ya existen muchas iniciativas ciudadanas de plataformas de búsqueda para agilizar la localización de ciudadanos.

La región más afectada fue el estado La Guaira, donde se estima que al menos 100 estructuras colapsaron debido a la actividad sísmica.

Como parte de la respuesta a la emergencia, alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar víctimas entre los escombros, con 25 equipos que suman más de un millar de rescatistas, de acuerdo con Naciones Unidas.

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