Cyclosporiasis en EE. UU.: parásito causa diarrea explosiva y brote se extiende a más de 15 estados

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Según los CDC, el parásito causa más de 10 síntomas . Foto: Elijah Nouvelage / AFP

Alerta en Estados Unidos: un peligroso parásito ha infectado al menos a 145 personas en 17 estados del país, provocando síntomas como diarrea líquida, náuseas y fatiga.

De acuerdo con un reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el parásito se denomina “Cyclospora cayetanensis”. Las infecciones se produjeron entre el 1 de mayo y el 16 de junio, en pacientes de 5 a 86 años.

Según el diario The Independent, el estado de Nueva York registra la mayor concentración de casos. Hasta el momento, y con 20 hospitalizaciones reportadas, ninguno de los infectados ha fallecido.

En qué estados del país hay más casos de Cyclosporiasis

Los CDC precisan que Nueva York suma entre 31 y 80 casos. Asimismo, tanto Illinois como Texas tienen actualmente entre 11 y 30 infecciones.

En el resto de los estados afectados hay 10 casos o menos. Estos son: Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Luisiana, Massachusetts, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Wisconsin.

Cómo se puede contraer el parásito “Cyclospora cayetanensis”

Los CDC aclaran que durante todo el año monitorean los casos de cyclosporiasis, la enfermedad que provoca el parásito, para detectar brotes en Estados Unidos.

En este sentido, señalan que puede contraerse “al consumir alimentos o agua contaminados”, incluso durante viajes fuera de Estados Unidos.

La Cleveland Clinic añade que los alimentos más comunes son frutas y vegetales, por ejemplo fresas, frambuesas, lechuga y cilantro, que han sido regadas con agua contaminada con heces que contienen el parásito.

Asimismo, apuntan que la infección por contacto con otra persona “es muy poco probable”.

Cuáles son los síntomas de la cyclosporiasis

De acuerdo con los CDC, los síntomas aparecen aproximadamente una semana después de que el parásito ingresa al organismo. Los signos más comunes son:

Diarrea acuosa o líquida

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres

Hinchazón

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Asimismo, entre los síntomas menos frecuentes están los vómitos, dolores físicos, dolor de cabeza y fiebre baja (37.5 °C a 38.5 °C).

La principal agencia de salud de Estados Unidos acota que los signos pueden extenderse entre pocos días hasta un mes o incluso más. “Algunos síntomas como la diarrea pueden desaparecer y luego reaparecer”, se lee en el sitio web.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos aclararon que ninguno de los 145 pacientes infectados había viajado recientemente fuera del país. Asimismo, tampoco han podido identificar qué tipo de alimentos provocaron el brote.

“La cyclosporiasis es una enfermedad de notificación obligatoria a nivel nacional”, dicen los CDC. Esto significa que cualquier caso debe ser reportado inmediatamente al Gobierno federal apenas se confirme que se trata del parásito. Lo mismo sucedería con el ébola ante una posible llegada a Estados Unidos.