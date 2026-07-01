Mega Millions: el fondo llega a 542 millones de dólares, el monto más alto del año hasta ahora

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El monto más alto de 2026 era de 533 millones de dólares. Foto: Tayfun Coskun / AFP

La lotería Mega Millions se disparó con el acumulado más alto de 2026, hasta ahora: 542 millones de dólares. Después de que ningún boleto acertara los seis números sorteados la noche del 30 de junio, el premio mayor está para frotarse las manos.

El pasado mes de marzo, un ticket vendido en Illinois salió ganador con 533 millones de dólares, que hasta ese momento era el monto más alto del año.

Cuándo será el próximo sorteo de Mega Millions

Está pautado para el viernes 3 de julio y los jugadores pueden tomar nota de los números que salieron el martes: 26, 41, 50, 53, 62 y la Mega Ball 12. Aunque algunos podrían repetirse, ya que es un juego de azar, hay quienes prefieren elegir otros.

Según explica la lotería Mega Millions en su sitio web, “el sistema selecciona cinco números aleatorios del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número aleatorio del 1 al 24 (la Mega Ball)”.

La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 entre 290.4 millones, mientras que el segundo premio, que podría alcanzar hasta los 10 millones de dólares, es 1 entre 12.6 millones.

Cuánto dinero se lleva el ganador de Mega Millions

Si bien el premio anunciado es de 542 millones de dólares, el afortunado ganador debe conocer que la cifra enfrentará impuestos federales que reducen significativamente el dinero recibido.

En este sentido, lo primero es que el ganador elija uno de los dos métodos de pago que ofrece Mega Millions: 30 plazos anuales, incluyendo un inicial, o recibir un pago único en efectivo de 242 millones de dólares.

De optar al pago en efectivo, que suele ser la alternativa preferida de los jugadores, la revista Forbes precisa que las ganancias “se reducirán primero a alrededor de 183.9 millones de dólares”, debido a “una retención federal obligatoria del 24%”.

Sin embargo, el medio también explica que podría haber “un tipo impositivo marginal federal de hasta el 37%”, lo que reduciría aún más el premio a unos 152.5 millones de dólares.

Cuáles son los montos anuales si el ganador elige un pago a plazos

Calculado en los 542 millones de dólares que sortea Mega Millions, los pagos en plazos anuales rondan los 11.4 millones de dólares, luego de la aplicación del tipo marginal federal del 37%.

Mega Millions también aclara que el estado donde reside el ganador puede alterar el monto final del premio recibido, debido a impuestos adicionales estatales. Por ejemplo, en Nueva York hay un impuesto del 10.9%, pero esto no sucede en Texas, Florida y California.

Finalmente, el ganador tiene entre 90 días y un año para reclamar el premio mayor, dependiendo del estado y normas locales, a partir de la fecha del sorteo. En Estados Unidos, las estafas de lotería están entre las más comunes que debes aprender a evitar.

Si un familiar, un conocido o tú mismo experimentas síntomas de ludopatía, puedes solicitar ayuda a través de la Línea Nacional de Ayuda para Problemas con el Juego: 1-800-MY-RESET (1-800-697-3738).