EE. UU. propone rechazar solicitudes de asilo sin entrevista individual: ¿cómo cambiaría el proceso para inmigrantes en California y Florida?

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El USCIS podría negar casos con solo revisar el expediente escrito. Foto: AFP

La administración Trump trabaja en un plan para rechazar solicitudes de asilo sin realizar entrevistas individuales, una práctica que durante décadas funcionó como el mecanismo central del proceso de asilo en EE. UU.

Documentos internos revisados por CBS News revelan que los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos(USCIS) tendrían la facultad de negar casos con solo revisar el expediente escrito, sin dar al solicitante oportunidad de presentar su situación en persona antes de la decisión. El plan apuntaría en primera instancia a quienes presentaron su solicitud más de un año después de haber llegado al país.

¿Qué cambia en la práctica para los solicitantes en California y Florida?

California y Florida concentran dos de los mayores volúmenes de solicitudes de asilo en el país. En Florida, las comunidades cubanas, venezolanas y haitianas dependen en gran medida del proceso de asilo en EE. UU. como vía de protección; en California, el volumen de solicitantes es de los más altos del país, con casos que llegan de todo el continente americano y más allá.

De aprobarse la norma, quienes ya tienen una entrevista agendada podrían ver ese paso eliminado, dependiendo del momento en que se encuentre su caso cuando la regla entre en vigor.

La propuesta aún no fue publicada como regla formal y deberá pasar por un período de comentarios públicos. Quienes tienen procesos activos pueden revisar el estatus de su caso en el portal oficial del USCIS o acercarse a clínicas de ayuda legal gratuita para inmigrantes disponibles en ambos estados.

A quienes sean rechazados bajo este esquema los esperaría un proceso de deportación ante las cortes de inmigración del Departamento de Justicia, un entorno adversarial sin el respaldo de esa primera instancia ante el USCIS. Para los cientos de miles de solicitantes en espera en California y Florida, eso implica perder la única oportunidad institucional de explicar su caso antes de que se decida su permanencia en el país.

California es el estado con más solicitudes de asilo. Foto: AFP

Las organizaciones de derechos migratorios advierten que, sin entrevista, aumenta el riesgo de rechazar solicitudes legítimas, ya que muchas historias de persecución son difíciles de explicar solo por escrito. Y si la solicitud es rechazada, el caso pasa a una corte de inmigración, un proceso mucho más formal y complicado que el trámite inicial ante USCIS, donde no contar con representación legal en las cortes de inmigración puede marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado.

¿Qué casos podrían ser rechazados sin entrevista?

Un portavoz del USCIS confirmó a CBS News que la agencia “está evaluando múltiples opciones” para resolver el represamiento de más de un millón de solicitudes. La norma iniciaría con expedientes donde el registro sugiere que la solicitud fue presentada fuera del plazo de un año que establece la ley desde la llegada del solicitante.

Sin embargo, Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project, advirtió a CBS News que las razones para presentar tarde son múltiples y legítimas, como el caso de quienes vivieron años en el país bajo un estatus temporal, por ejemplo una visa, antes de perderlo. Cruz agregó que la norma cambiaría las reglas a inmigrantes que llevan años navegando un proceso migratorio complejo, sin darles oportunidad de explicar el retraso.

Los grupos de solicitantes con mayor exposición a un rechazo sin entrevista incluyen a quienes:

Ingresaron con visas de trabajo, turista o estudio y permanecieron años en el país bajo un estatus legal, pero antes de lograr ajustar su situación migratoria a una condición permanente, ese estatus venció o se perdió, dejándolos fuera de plazo para solicitar asilo,

Solicitaron el asilo con retraso por falta de acceso a asesoría legal o por desconocimiento del plazo,

Tienen un historial de persecución que no queda bien documentado en papel y requeriría una explicación oral ante el oficial.

Mientras la norma no se publique formalmente, las cortes de inmigración ya operan bajo una lógica similar. El National Immigration Forum documentó que en Concord, California, comenzaron a realizarse mega audiencias con más de 100 casos simultáneos, haciendo prácticamente imposible la revisión individual.

En Nueva Orleans, estas audiencias masivas se aprovechan para emitir órdenes de deportación en ausencia contra quienes no logran presentarse, ya sea porque nunca recibieron el aviso correspondiente o porque no contaban con representación legal para orientarlos en el proceso.

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