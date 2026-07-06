¿Habrá un festival del taco cerca de ti? Consulta las fechas en Estados Unidos 

GENERANDO AUDIO...

Hay varios festivales del taco en EE. UU. Foto: Creada con Leonardo.ia.

Uno de los eventos con mayor presencia en Estados Unidos es el Tacos & Tequila Festival, una gira exclusiva para mayores de 21 años que, de acuerdo con el calendario publicado por sus organizadores, recorrerá varias ciudades estadounidenses durante 2026 con una combinación de tacos, margaritas, concursos y conciertos de artistas emblemáticos del hip-hop de las décadas de los 90 y los 2000.

Más que un simple festival gastronómico, se ha convertido en una experiencia que reúne comida mexicana, música y entretenimiento en un mismo espacio.

Las próximas sedes confirmadas por el sitio oficial de Tacos & Tequila Festival son:

Pittsburgh, Pennsylvania: 1 de agosto.

1 de agosto. Colorado Springs, Colorado: 8 de agosto.

8 de agosto. Buffalo, Nueva York: 29 de agosto.

29 de agosto. St. Louis, Missouri: 12 de septiembre.

12 de septiembre. Cincinnati, Ohio: 19 de septiembre.

Cada parada contará con decenas de taquerías, barras de margaritas, espectáculos y actividades para los asistentes.

¿Qué otros festivales del taco en Estados Unidos vale la pena visitar?

Texas también presume uno de los encuentros gastronómicos más esperados del año. El Texas Monthly Taco Fest, organizado en EpicCentral, Grand Prairie, reúne a varios de los restaurantes recomendados por la revista Texas Monthly, publicación que desde hace años documenta la evolución de la cocina tex-mex y los mejores tacos del estado.

Además de degustaciones, el festival incluye música en vivo, cerveza artesanal y espacios para productores locales.

En Birmingham, Alabama, el histórico complejo Sloss Furnaces volverá a recibir el Birmingham Taco Fest. Según los organizadores del evento y la oficina de turismo Visit Birmingham, más de 30 camiones de comida y vendedores locales participarán en esta celebración familiar que también ofrecerá espectáculos musicales y actividades para niños.

En la Costa Oeste, el reconocido medio especializado L.A. TACO, dedicado desde hace años a documentar la cultura gastronómica angelina, organiza una nueva edición de Taco Madness en el Gloria Molina Grand Park.

El festival reúne algunas de las taquerías callejeras más reconocidas del sur de California y cada año convoca a miles de asistentes que buscan elegir su taco favorito.

¿Por qué los festivales del taco en Estados Unidos atraen cada vez a más personas?

El crecimiento de estos eventos no pasa desapercibido. Medios nacionales como USA Today han destacado en distintas ocasiones cómo los festivales gastronómicos dedicados al taco se han convertido en un atractivo turístico para ciudades de todo Estados Unidos, impulsando tanto la economía local como la promoción de pequeños negocios familiares.

El taco dejó de ser solamente una comida rápida para convertirse en un símbolo cultural que conecta generaciones de latinos y, al mismo tiempo, conquista a personas de prácticamente cualquier origen.

¿Cómo encontrar un festival del taco cerca de tu ciudad?

Los calendarios suelen actualizarse conforme avanza el año. Por ello, los propios organizadores recomiendan consultar periódicamente sus páginas oficiales antes de comprar boletos o planear un viaje.

El sitio oficial de Tacos & Tequila Festival, la plataforma de eventos de Texas Monthly, el portal de L.A. TACO y la página del Birmingham Taco Fest publican información actualizada sobre nuevas sedes, horarios, venta de entradas y restaurantes participantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.