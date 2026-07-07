En Midtown Manhattan hoy: un edificio con estructuras inestables es evacuado en plena Nueva York

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Foto: AFP

Un amplio operativo de emergencia mantiene cerradas varias calles de Midtown Manhattan, en Nueva York, después de que un edificio de 37 pisos en remodelación presentara un grave problema estructural.

Las autoridades evacuaron inmuebles cercanos, suspendieron el paso de peatones y vehículos y advirtieron que las restricciones podrían extenderse durante varias horas mientras continúan los trabajos para estabilizar la estructura, de acuerdo con ABC News.

El incidente ocurrió en el edificio ubicado en 235 East 42nd Street, donde trabajadores detectaron grietas y columnas de acero deformadas entre los pisos 21 y 22.

Según informó el alcalde Zohran Mamdani a medios de comunicación locales, el inmueble continúa siendo inestable, por lo que ingenieros estructurales trabajan para instalar soportes temporales antes de permitir el regreso de personas a la zona.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas, pero el perímetro permanece completamente restringido por motivos de seguridad.

Just before at 8 a.m. Tuesday, the FDNY received reports of a structural issue at an active construction site on East 42nd Street between 2nd Avenue and 3rd Avenue in Manhattan. The call came in for reported issues at a 37-story building at 235 East 42nd Street that is currently… pic.twitter.com/NavUpNGAJE — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

¿Qué calles están cerradas en Midtown Manhattan de Nueva York?

Las autoridades establecieron una zona de seguridad (“frozen zone”) que permanece cerrada tanto para vehículos como para peatones.

El perímetro comprende:

Entre la Primera Avenida y Tercera Avenida

Desde la calle 40 hasta la calle 45

Quienes vivan, trabajen o tengan previsto desplazarse por esta zona deberán buscar rutas alternas hasta que finalicen las labores de estabilización del edificio.

¿Qué edificios fueron evacuados?

Como medida preventiva, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) ordenó evacuar varios edificios ubicados alrededor de la obra.

Entre ellos se encuentran:

235 East 42nd Street

815 Second Avenue

210 East 43rd Street

211 East 43rd Street

212 East 43rd Street

220 East 42nd Street

225 East 43rd Street

231 East 43rd Street

235 East 43rd Street

También fueron evacuados:

Hampton Inn Manhattan Grand Central

Kennedy International School, donde funcionaba un campamento de verano con unos 400 niños

El Consulado de Israel, ubicado en 800 Second Avenue

¿Qué ocurrió en el edificio?

De acuerdo con el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB), la emergencia comenzó cuando una columna estructural cedió en el piso 21 durante las obras de conversión del antiguo edificio de oficinas de Pfizer en un complejo residencial.

Posteriormente se detectó movimiento adicional en otras columnas, lo que llevó a ordenar la evacuación inmediata del inmueble y de los edificios vecinos.

Las autoridades explicaron que el peso de los pisos superiores generó una mayor presión sobre las columnas dañadas.

¿Existe riesgo de colapso?

Las autoridades señalaron que el edificio permanece inestable, aunque aclararon que, de producirse un colapso, éste sería localizado y no implicaría necesariamente el desplome completo de la estructura.

Equipos especializados monitorean constantemente cualquier movimiento mediante instrumentos de alta precisión mientras continúan los trabajos para reforzar el edificio.

¿Cuándo reabrirán las calles?

Por ahora no existe una hora oficial para levantar las restricciones.

El alcalde Zohran Mamdani explicó que los trabajos para estabilizar el edificio podrían prolongarse hasta la noche e incluso extenderse si los ingenieros consideran que aún existe riesgo para el público.

Las autoridades informarán la reapertura únicamente cuando concluyan las inspecciones estructurales y determinen que la zona vuelve a ser segura para residentes, trabajadores y visitantes.

¿Qué deben hacer quienes transitan por Midtown?

Las autoridades recomiendan evitar completamente el área comprendida entre First Avenue y Third Avenue, desde la calle 40 hasta la 45, y utilizar rutas alternas.

Quienes tengan reservas en hoteles, trabajen o residan dentro del perímetro deberán mantenerse atentos a las actualizaciones emitidas por la FDNY, el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) y la Alcaldía de Nueva York, ya que el operativo continúa en desarrollo y las restricciones podrían modificarse durante las próximas horas.

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