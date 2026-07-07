El show debe continuar: cantantes latinos que se repusieron a un accidente en pleno concierto

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Bad Bunny, Karol G y “Luismi”. Fotos: Edgar Negrete y Isaac Esquivel / Cuartoscuro

Los cantantes latinos suelen dejar momentos memorables en sus presentaciones, pero también surgen imprevistos en sus conciertos. Un resbalón, un escalón mal calculado o una plataforma engañosa provocan accidentes que luego son virales en redes sociales.

Sin embargo, varios artistas de élite han demostrado que su profesionalismo también se refleja en cómo afrontan cada situación desde el escenario. Algunos logran reponerse y continuar con el show, pero otros deciden conversar sobre el incidente con su público.

Cantantes latinos que se repusieron a un accidente en pleno concierto

1. Luis Miguel

Durante un concierto en la Arena Ciudad de México, en noviembre de 2023, el cantante sufrió una aparatosa caída. En medio de la presentación, el “Sol de México” se resbaló y quedó tendido sobre el escenario.

El incidente fue grabado por el público y al poco tiempo se hizo viral en redes sociales. Según detalló la cadena Telemundo, Luis Miguel se habría resbalado con un charco de agua en el piso, sin embargo, la caída no pasó a mayores y pudo terminar el concierto.

El junio de este año, Luis Miguel habría sido operado en Nueva York, de acuerdo con un reporte de la revista española Semana. Según los detalles, fue supervisado en todo momento por un equipo especializado de cardiólogos.

2. Karol G

La intérprete colombiana, que recientemente brindó dos presentaciones en Coachella 2026, preocupó a sus fans en un concierto de 2021 en el FTX Arena de Miami.

Cuando bajaba las escaleras del escenario, Karol G tropezó y rodó al menos 10 escalones. Afortunadamente, pudo continuar el show y comentó que pese a que se había lastimado, la emoción de haber llenado una arena por primera vez en su vida la motivó a culminar el show.

“Por favor, olvídense de lo que pasó; yo quería que fuera todo perfecto”, concluyó entre lágrimas.

La artista nacida en Medellín ofrecerá este año su gira “Viajando Por El Mundo TropiTour” y dos de las presentaciones serán el MetLife de Nueva York y al SoFi de Los Ángeles.

3. Bad Bunny

En 2025, durante uno de los conciertos de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, el puertorriqueño sufrió una caída que pocos olvidan. El incidente ocurrió en su presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Todo empezó cuando Bad Bunny se subió al techo de la casita, que también formó parte de su comentada performance en el Super Bowl 2026. Allí se resbaló y cayó boca arriba sobre la plataforma. Aunque se quedó en el suelo durante unos segundos, se levantó entre risas y siguió su show.

4. José José

Uno de los máximos exponentes de la balada romántica, fallecido en 2019, sufrió una lamentable caída durante una presentación en México.

Ocurrió el 30 de agosto de 2013, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en Querétaro. José José contó que las luces del escenario lo encandilaron, por lo que no vio el borde y cayó.

A pesar de la aparatosa caída, el “Príncipe de la Canción” siguió con su presentación. Sin embargo, en conversación con Televisa Espectáculos confesó que días después estaba muy adolorido.

“Me duele mucho el golpazo que me di en Querétaro. Estoy muy lastimado de mi cuello, estoy muy lastimado de un codo, pero ya me revisaron si hay fracturas y, gracias a Dios, no”, aseguró

5. Fher, vocalista de Maná

El vocalista de la reconocida banda mexicana también sufrió una caída que muy pocos olvidan. Durante una presentación en Chile, en 2014, Fher caminó hacia atrás encima de la tarima y cayó al vacío.

Años más tarde, durante un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el cantante contó entre bromas que uno de sus técnicos olvidó poner la cinta de seguridad en el suelo del escenario.

“Era como de dos metros 20, la madre esa, la neta sí caí de lomazo, pero me levanté como si nada, un poquito sofocado. Pero le seguí, esa noche hasta de fiesta nos fuimos“, contó Fher, según reseña el diario Milenio.

Pese al tropiezo o la aparatosa caída, la prioridad de estos artistas latinos es que el show debe continuar. Además, cada caso refleja la preparación física y concentración que debe tener en un espectáculo en vivo, más allá de las cuerdas vocales.

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