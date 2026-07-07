Licencia de conducir para indocumentados en Estados Unidos: el requisito que ahora deberás aprobar

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Foto: AFP

Las personas indocumentadas que pueden solicitar una licencia de conducir en ciertos estados deben cumplir los mismos requisitos básicos de manejo que otros solicitantes.

El examen práctico, la prueba escrita y la preparación del vehículo son algunos de los puntos clave para obtener la licencia.

¿Qué evalúan durante el examen práctico de manejo?

La prueba de manejo busca comprobar que el conductor puede controlar el vehículo y tomar decisiones adecuadas en situaciones reales de tráfico.

Aunque los detalles cambian según el estado, generalmente los examinadores revisan aspectos como:

Control del volante y del vehículo

Uso correcto de señales de giro

Respeto a señales de tránsito y semáforos

Cambios de carril de manera segura

Uso correcto de espejos

Control de velocidad

Distancia adecuada con otros vehículos

Estacionamiento

Maniobras básicas como retroceder o realizar giros

El objetivo no es demostrar una conducción perfecta, sino que el solicitante pueda manejar respetando las reglas y reduciendo riesgos en la vía.

¿Qué necesitas llevar el día del examen de manejo?

Antes de presentar la prueba práctica, el solicitante debe cumplir con los requisitos previos del estado donde vive.

En general, se requiere:

Tener un permiso de aprendizaje aprobado

Presentar los documentos solicitados por el DMV o la agencia estatal correspondiente

Llevar un vehículo que cumpla con los requisitos de seguridad

Contar con seguro y registro vigente del automóvil

El vehículo utilizado para el examen suele ser responsabilidad del solicitante. Si el automóvil no cumple con las condiciones exigidas, la prueba puede ser cancelada.

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¿Pueden los indocumentados presentar el examen de manejo en Estados Unidos?

Sí, pero depende del estado donde viva la persona. En Estados Unidos no existe una licencia de conducir emitida a nivel federal; cada estado establece sus propios requisitos y procedimientos.

Actualmente, varios estados y el Distrito de Columbia permiten que personas sin estatus migratorio regular soliciten una licencia de conducir estándar o un permiso equivalente, siempre que cumplan con las condiciones exigidas por la autoridad estatal de vehículos. Entre los requisitos comunes se encuentran demostrar identidad, residencia, aprobar exámenes y cumplir con las normas de seguridad vial.

El examen de manejo no evalúa la situación migratoria del solicitante. La prueba está enfocada en determinar si la persona tiene las habilidades necesarias para conducir de forma segura.

¿Cómo debe estar preparado el vehículo para la prueba?

Uno de los errores más comunes es llegar al examen con un automóvil que no cumple las normas.

Antes de acudir, se recomienda revisar:

Funcionamiento de las luces delanteras y traseras

Luces de freno

Direccionales

Bocina

Espejos

Cinturones de seguridad

Neumáticos en condiciones adecuadas

Cada estado puede tener requisitos adicionales, por lo que es importante revisar las instrucciones de la oficina donde se realizará la prueba.

¿Qué pasa si no apruebas el examen de manejo?

No aprobar la prueba práctica no significa que la persona pierda la posibilidad de obtener la licencia.

En la mayoría de los estados, el solicitante puede volver a presentar el examen después de cumplir un periodo de espera o pagar nuevamente una tarifa, dependiendo de las reglas locales.

Las autoridades suelen recomendar practicar las áreas donde hubo errores antes de regresar a la prueba.

¿Qué errores hacen perder el examen con más frecuencia?

Muchos solicitantes fallan no por desconocer cómo conducir, sino por cometer errores durante maniobras básicas.

Entre las causas frecuentes están:

No revisar los espejos antes de cambiar de carril

No detenerse completamente en señales de alto

No usar las direccionales

Conducir demasiado rápido o demasiado lento

No mantener suficiente distancia con otros vehículos

No observar correctamente a peatones o ciclistas

Los instructores de manejo suelen recomendar practicar rutas similares a las zonas donde se realizará el examen para familiarizarse con las señales y condiciones del tráfico.

¿El examen escrito también es obligatorio?

En la mayoría de los estados, sí. Antes del examen práctico, los solicitantes deben aprobar una prueba de conocimientos sobre las leyes de tránsito.

El examen escrito suele incluir preguntas sobre:

Señales de tránsito

Límites de velocidad

Normas de seguridad

Prioridad de paso

Conducción bajo condiciones especiales

Algunos estados ofrecen materiales de estudio y exámenes de práctica en español a través de sus departamentos de vehículos motorizados.

¿La licencia para indocumentados sirve para conducir en otros estados?

En general, una licencia válida emitida por un estado permite conducir en otros estados bajo las reglas habituales de reconocimiento entre jurisdicciones.

Sin embargo, las personas deben conocer las diferencias entre una licencia estándar y una identificación REAL ID. Las licencias otorgadas bajo programas para residentes sin estatus migratorio regular generalmente no cumplen los requisitos federales de REAL ID.

¿Qué estados permiten licencias para indocumentados?

La posibilidad de solicitar una licencia depende completamente del lugar de residencia.

Entre los estados que permiten algún tipo de licencia o permiso de conducción para personas sin estatus migratorio regular se encuentran California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Colorado, Washington y otros, además del Distrito de Columbia. Cada jurisdicción establece sus propios documentos aceptados y procesos.

Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante revisar directamente la información del DMV del estado donde vive la persona.

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