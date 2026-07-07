Licencia de conducir para indocumentados en Illinois: cómo tramitarla

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Este documento no exige comprobante de estatus migratorio legal. Foto: AFP

El estado de Illinois emite desde julio de 2024 una licencia de conducir estándar para residentes indocumentados, sin exigir número de Seguro Social ni comprobante de estatus migratorio legal. La licencia reemplazó por completo a la antigua Licencia Temporal de Visitante (TVDL), que dejó de emitirse ese mismo mes, y hoy funciona como un documento prácticamente idéntico al de cualquier otro conductor del estado.

Lo que muchos solicitantes todavía desconocen es qué documentos exactos necesitan reunir antes de pedir cita, y qué usos sí y no permite esta licencia una vez aprobada.

¿Qué tipo de licencia pueden tramitar los indocumentados en Illinois?

La licencia se llama oficialmente “tarjeta de identificación estándar” y lleva impresa la leyenda “Federal Limits Apply”. De acuerdo con el HB3882, la ley que el gobernador J.B. Pritzker firmó el 30 de junio de 2023, esta licencia sustituyó de forma gradual a la antigua TVDL. Illinois es uno de los 19 estados, más el Distrito de Columbia, que permite este trámite sin exigir prueba de residencia legal.

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Illinois, quien se encarga del trámite, su vigencia es de 4 años y su uso está pensado únicamente para conducir, no para trámites que requieran una identificación federal. Quienes tienen estatus de refugiado o de asilo, en cambio, pueden pedir una versión distinta, llamada “Licencia de Identificación REAL ID de Término Limitado”, siempre que cuenten con documentación del Departamento de Seguridad Nacional que respalde su presencia legal en el país.

¿Qué requisitos y documentos se necesitan para el trámite?

Antes de presentarse a la oficina de licencias, conviene reunir todos los documentos, porque una carpeta incompleta obliga a pedir una segunda cita.

Un pasaporte vigente del país de origen o una matrícula consular, que no esté vencida ni próxima a expirar en menos de 2 años

Comprobante de haber vivido en Illinois durante al menos 1 año

Comprobante de seguro del vehículo

Aprobar los exámenes de vista, escrito y de manejo

El pago de la tarifa de solicitud correspondiente

Para quienes no cuenten con pasaporte, la matrícula consular mexicana es uno de los documentos que la Secretaría de Estado de Illinois acepta como identificación válida. La cita puede agendarse en línea a través del portal apps.ilsos.gov/dlexamcheck, aunque también se aceptan solicitantes sin cita previa, con la advertencia de que la espera suele ser considerablemente más larga.

¿Qué limitaciones tiene esta licencia y cómo se protegen los datos del solicitante?

La licencia estándar no sirve como identificación federal bajo ningún concepto. No puede usarse para abordar un vuelo doméstico, entrar a un edificio o corte federal, acceder a una base militar ni ingresar a una planta nuclear. Tampoco habilita a su titular para registrarse a votar, y la ley prohíbe explícitamente afirmar, de forma oral o escrita, tener ciudadanía estadounidense durante el trámite, incluso si un empleado de la oficina ofrece el formulario de registro electoral.

En materia de protección de datos, la Secretaría de Estado de Illinois tiene prohibido compartir la información personal o el estatus migratorio de los solicitantes con agentes de inmigración, salvo que exista una orden judicial.

La adopción del nuevo esquema ha sido amplia, más de 155 mil identificaciones y licencias estándar fueron emitidas a residentes sin ciudadanía en los primeros 5 meses desde que la ley entró en vigor, de acuerdo con WTTW Chicago. Pese a lo anterior, Illinois no es el único estado con este tipo de trámite, Nueva York ofrece un proceso similar para su propia población indocumentada, lo que refleja las diversas opciones que existen para personas con un estatus migratorio irregular.

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