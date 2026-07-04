Fuegos artificiales 4 de julio: guía completa en NY, Miami, LA, Chicago y DC

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Foto: AFP

Este 4 de julio de 2026 es distinto a cualquier otro: Estados Unidos celebra 250 años de independencia y si bien siempre es una gran celebración, los fuegos artificiales que se esperan este año prometen ser de los más espectaculares de su historia.

Recopilamos la información de qué eventos podrás disfrutar en este especial aniversario de Estados Unidos, a qué hora y dónde ubicarte en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago y Washington DC para que no te pierdas de participar de una ocasión histórica.

Washington DC: el evento más grande de la historia

El “Salute to America” en el National Mall es el epicentro nacional de la conmemoración. Comienza con la Great American State Fair y la Zona de Fans del Mundial FIFA abiertas desde las 10:00 am ET.

A la 1:15 pm ET comenzarán con sobrevuelos militares de los Blue Angels, los Thunderbirds y aviones F-22 Raptor y F-35, que se realizarán sucesivamente cada hora durante toda la tarde.

Schedule Update for the National Mall events on Saturday, July 4th.



The Great American State Fair and the FIFA Fan Zone will now open at 12:00 PM (instead of 10:00 AM).



With warm temperatures expected, guests are encouraged to stay hydrated, wear lightweight clothing, apply… pic.twitter.com/fWPDJTq7Hh — Freedom 250 (@Freedom250) July 3, 2026

A las 5:00 pm ET está programada la apertura de puertas al predio del Monumento a Washington por la ola de calor, para reducir la exposición prolongada al sol, y recomiendan usar las estaciones gratuitas de hidratación y enfriamiento, buscar sombra o aire acondicionado en los pabellones, vestir ropa ligera y de colores claros, y estar atentos a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con condiciones crónicas, además de acudir a las unidades médicas en el sitio ante cualquier síntoma.

850,000 fuegos artificiales en Washington DC

El programa principal con la Orquesta Conjunta de las Fuerzas Armadas comienza a las 7:00 pm ET, y a las 9:45 pm ET está previsto el discurso oficial del presidente Donald Trump. Los fuegos artificiales están programados de 10:30 a 11:00 pm ET, con una duración de 40 a 45 minutos.

Se lanzarán hasta 850 mil proyectiles desde diez puntos distintos —incluyendo el Reflecting Pool del Lincoln Memorial, West Potomac Park y ocho barcazas en el río Potomac— en lo que los organizadores buscan convertir en el espectáculo pirotécnico más grande jamás realizado en el país.

BREAKING: Washington DC is trying to break a Guinness World Record tonight for the 250th 4th of July. A pyrotechnics company is officially launching over 850,000 fireworks into the sky.The whole capital is about to light up like crazy. Despite the brutal daytime heat, the night… pic.twitter.com/qtvwTho3Me — Es_Han (@ES_HAN_6e) July 4, 2026

El nivel de seguridad equivale al de una investidura presidencial: se aplica política de bolsas transparentes y están prohibidas las sillas plegables, hieleras, aerosoles (incluido el bloqueador solar en spray), drones y mochilas grandes. Se recomienda usar el Metro, que será gratuito desde las 5:00 pm ET.

Para poder participar del evento, se deben reservar entradas online. Se pueden registrar hasta 4 entradas por número de celular registrado. El evento se transmitirá en vivo en Freedom250.org y en las páginas de redes sociales de Freedom 250.

El sitio confirma la transmisión nacional del programa de la noche a partir de las 7:00 pm ET para quienes lo vean desde casa, con la cobertura completa hasta los fuegos artificiales.

Nueva York: 50 aniversario de Macy’s y desfile naval histórico

El show de fuegos artificiales de Macy’s celebra su edición número 50 con un despliegue sin precedentes: 85,000 proyectiles en 30 colores lanzados desde seis barcazas entre el East River y el Hudson River, además de un nuevo espectáculo láser desde el Puente de Brooklyn. Comienza alrededor de las 9:15-9:30 pm ET.

Las mejores zonas para verlo son DUMBO, Brooklyn Heights, South Street Seaport, Battery Park y el paseo marítimo de Jersey City. La alcaldía repartió 100 mil entradas gratuitas para las mejores áreas de observación en Brooklyn Bridge Park y el Seaport.

Como parte del aniversario 250, Nueva York también recibe “Sail4th 250“: cerca de 80 veleros históricos y buques de guerra de más de 20 países, con un Desfile Internacional de Vela que comenzó el 4 de julio a las 9:30 am bajo el puente Verrazzano-Narrows.

Los organizadores avisaron hoy online que debido a una tormenta repentina la noche anterior, el área de Premier Access en Governors Island sufrió daños significativos, lo que llevó a los organizadores a cancelar el acceso Premier Access para presenciar el Desfile de Vela por motivos de seguridad de los asistentes y del personal. Las experiencias de Quarter Deck y Captains Club se mantendrán según lo programado, aunque algunas comodidades o servicios podrían verse reducidos por los daños sufridos.

Se espera que la ciudad reciba a 15,000 marineros y hasta seis millones de espectadores a lo largo de las costas de Nueva York y Nueva Jersey. Por los cierres, la parte superior del puente Verrazzano-Narrows estuvo cerrada de 9:15 a 11:30 am.

Miami: fiesta bajo la Bahía de Biscayne, con sabor mundialista

El evento principal es “250 United: America’s 250th Celebration” en Bayfront Park, desde la 1:00 pm ET, con entrada gratuita. Incluye conciertos con Ashanti, Ja Rule, The Fray, Shaggy, Willy Chirino y Orlando Méndez (“The Cuban Cowboy”), una Fan Zone del Mundial FIFA 2026, área gastronómica y un show de drones antes del cierre con fuegos artificiales sobre la bahía, cerca de las 9:00 p.m.

Otras opciones gratuitas: Tropical Park (Miami-Dade 250, de 4:00 a 9:00 pm, con música, comida y fuegos artificiales), Altos del Mar Park en North Beach (espectáculo combinado de drones y pirotecnia) y Milander Park en Hialeah (unos 30 minutos de fuegos, efectos láser y música). Para una experiencia más exclusiva, hay cruceros nocturnos y vistas desde The Elser Hotel & Residences.

Los Ángeles: concierto benéfico en el Coliseum

El evento ancla de “America’s Block Party” se realiza en el Los Angeles Memorial Coliseum. El Block Party Village (comida y bebidas gratis, pintura facial, juegos) abre a las 3:00 pm PT; el show principal con Chris Stapleton, The Smashing Pumpkins, Maren Morris, Anthony Ramos y Chaka Khan como invitada especial, conducido por Queen Latifah comienza a las 6:30 pm PT, y cierra con fuegos artificiales y drones a las 9:15 pm.

Los boletos cuestan $17.76, en referencia al año de la independencia, y lo recaudado va a “Giving 4th“, una nueva iniciativa de donación anual.

Si prefieres una opción gratuita, el condado de Los Ángeles organiza uno de los shows más grandes en Marina del Rey, que incluye el cierre de casi cuatro millas de calles alrededor, y también hay fuegos artificiales tras el partido de los Dodgers en Dodger Stadium, visibles gratis desde Elysian Park.

Chicago: el show más largo en la historia de Navy Pier

El espectáculo de Navy Pier, gratuito y a orillas del Lago Michigan, será el más grande y largo en la historia del muelle, con una presentación de 15 minutos dedicada al aniversario 250, a partir de las 10:00 pm CT. Se puede ver sin necesidad de estar en el muelle: Ohio Street Beach, Milton Lee Olive Park, North Avenue Beach y el Chicago Riverwalk ofrecen buena visibilidad con menos aglomeración.

En los suburbios también hay celebraciones: Aurora (RiverEdge Park, 9:15 pm CT), Elgin (9:20 pm CT), Waukegan (Waukegan Lakefront, 9:30 pm CT) y Joliet (Billie Limacher Bicentennial Park, 9:30 pm CT), entre otros.

Sin duda, Estados Unidos tendrá hoy uno de los días más importantes en la celebración de uno de los hitos más importantes de su historia: los 250 años de su independencia.

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