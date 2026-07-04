Qué negocios están abiertos este 4 de julio en Estados Unidos: Chick-fil-A, Walmart, McDonalds, Target

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Foto: AFP

El 4 de julio es una de las fechas con mayor movimiento comercial en Estados Unidos. Además de los desfiles y saber dónde ver los fuegos artificiales por el 250 aniversario en las principales ciudades de EE.UU, miles de personas aprovechan el feriado para salir a comer o a comprar.

Aunque la mayoría de las grandes cadenas mantendrán sus puertas abiertas durante el viernes 3 y el sábado 4 de julio de 2026, algunas empresas operarán con horarios especiales.

¿Chick-fil-A abrirá este 4 de julio?

Sí. Chick-fil-A confirmó que la mayoría de sus restaurantes abrirán durante el Día de la Independencia, aunque los horarios pueden variar dependiendo de cada establecimiento.

Sin embargo, en varias de sus cuentas de Instagram de sus sucursales, aseguran que su horario de apertura al público será de 10:00 am a 4:30 pm.

La cadena explica que sus restaurantes son operados por franquiciados independientes, por lo que cada propietario puede decidir modificar el horario de apertura o cierre durante los días festivos.

Por ello, la empresa recomienda verificar el horario del restaurante más cercano a través de la aplicación oficial deChick-fil-A o utilizando el localizador de restaurantes disponible en su página web.

Además del servicio en el restaurante, muchas sucursales ofrecerán pedidos para llevar, servicio Drive-Thru y catering para reuniones familiares, siempre que estos servicios estén disponibles en esa ubicación.

¿Walmart abrirá este 4 de julio?

Sí. Walmart informó que sus tiendas operarán con su horario habitual durante el fin de semana del Día de la Independencia.

En la mayoría de los establecimientos, el horario será de 6:00 am a 11:00 pm, el 4 de julio.

La compañía señaló que algunos servicios internos, como las farmacias o centros especializados, podrían operar con horarios diferentes dependiendo de la tienda.

Los clientes también podrán utilizar los servicios de compras en línea, recogida de pedidos y entrega a domicilio en aquellas sucursales donde estas opciones estén disponibles.

¿Target abrirá este 4 de julio?

Sí. Target confirmó que sus tiendas abrirán con normalidad durante el feriado.

El horario previsto será de 8:00 am a 11:00 pm el 4 de julio, aunque la empresa recomienda verificar la información de cada establecimiento antes de acudir.

Los clientes también podrán utilizar servicios como Drive Up, Order Pickup y la recogida de compras realizadas por internet.

Target recordó que algunos departamentos o servicios adicionales pueden presentar cambios de horario dependiendo de la ubicación.

¿McDonald’s abrirá este 4 de julio?

Sí. La mayoría de los restaurantes McDonald’s permanecerán abiertos durante el 4 de julio, aunque el horario puede variar según la ubicación.

Happy 250th! Thank you for the freedom to express and the freedom to choose! Also the freedom to drive to @McDonalds and get the best breakfast on the planet! Thank you! Happy 4th of July! 🇺🇸 pic.twitter.com/KD1qCfqOgw — Jarvis (@TPMoore1234) July 4, 2026

Al tratarse de una cadena con miles de franquicias en Estados Unidos, algunos establecimientos podrían adelantar su cierre o modificar sus horarios de atención durante el feriado. Por ello, la empresa recomienda confirmar la información del restaurante más cercano antes de acudir.

¿Costco abrirá este 4 de julio?

No. Costco confirmó que todos sus almacenes permanecerán cerrados durante el sábado 4 de julio.

La compañía mantiene esta política cada año durante algunas de las principales festividades nacionales de Estados Unidos, entre ellas el Día de la Independencia, Año Nuevo, Pascua, Día de Acción de Gracias y Navidad.

Quienes necesiten realizar compras en Costco deberán hacerlo antes del feriado o esperar hasta el domingo, cuando las tiendas retomarán sus operaciones habituales.

¿Cómo saber si tu tienda abrirá con horario especial?

Aunque la mayoría de supermercados, restaurantes y grandes cadenas abrirán este 4 de julio, las empresas recomiendan consultar previamente el horario de la sucursal que se desea visitar.

En muchos casos, los establecimientos pueden modificar sus horas de atención dependiendo de la ciudad, el volumen de clientes o la decisión del franquiciado.

La forma más rápida de confirmar esta información es ingresar a la aplicación oficial de cada cadena o utilizar el localizador de tiendas disponible en sus páginas web, donde también se informa sobre servicios como recogida de pedidos, Drive-Thru, farmacia o entregas a domicilio.

De esta manera, los clientes podrán evitar desplazamientos innecesarios y planificar mejor sus compras o reuniones durante las celebraciones por el Día de la Independencia.

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