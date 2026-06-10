Hija de Jennifer López y Marc Anthony cambia de nombre: cómo se llama ahora

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Jennifer López suele presentar a su hija Emme con pronombres neutros. Foto: AFP

Del matrimonio entre Jennifer López y Marc Anthony nacieron los mellizos Max y Emme. Recientemente, terminaron sus estudios de secundaria en Windward, Los Ángeles, y una publicación en redes sociales soltó un detalle que no pasó desapercibido: Emme cambió de nombre y ahora será Oskar Muñiz.

La cuenta en Instagram de la institución se dedica a compartir el futuro académico de los estudiantes egresados o que están cerca de conseguirlo. En este sentido, postearon una imagen de Emme cuando era niña, anunciando que va a estudiar teatro y artes plásticas en la prestigiosa Universidad Lawrence.

En la publicación se lee: “¡Oskar a Sarah Lawrence! ¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡¡¡Vamos, grifos!! ¡¡¡Enhorabuena!!!”.

De momento, Jennifer López y Marc Anthony no han declarado nada al respecto sobre el aparente cambio de nombre de su hija. Sin embargo, desde hace un tiempo, la “Diva del Bronx” ha dejado pistas sobre su decisión de permitirlo.

Jennifer López utiliza pronombres neutros con su hijo desde el 2022

Con tan solo 14 años, Emme sorprendió en la Gala Blue Diamond de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, interpretando “A Thousand Years” de Christina Perri, entre otros temas, junto a su mamá. Pero no solo se destacó su talento, sino también la manera en la que JLo se refirió a su hija, utilizando pronombres en inglés como ‘they’ y ‘them’, que significa “elle” y “elles”.

“La última vez que actuamos juntos fue en un estadio tan grande como este. Siempre le pido que cante conmigo, pero no quiere. Así que esta es una ocasión muy especial”, dijo la cantante en el evento, refiriéndose a su interpretación en el show de mediotiempo del Super Bowl de 2020.

En español, la traducción literal para los pronombres neutros quedaría en tercera persona del plural, “ellos” (they). Jennifer López también bromeó sobre el tiempo de sus hijos diciendo: “Están muy, muy ocupados, con la agenda completa y son caros. Pero valen cada centavo porque son mi compañía de dúo favorito de todos los tiempos”.

¿JLo experimenta el “Síndrome del nido vacío”?

Jennifer López se ha mostrado nostálgica por el crecimiento de sus hijos, aunque también orgullosa por lo que han logrado. Durante una reciente visita al programa ‘Live with Kelly and Mark’, habló de la nostalgia que le da que sus hijos estén creciendo y que vayan a la universidad. “Está sucediendo. Se van. Se marchan y es una locura”, expresó la cantante.

Asimismo, en una publicación en su Instagram oficial, para celebrar su cumpleaños número 18, les dedicó unas emotivas palabras junto a un video de cuando eran niños. “Qué afortunado fue el mundo hace 18 años cuando Dios decidió enviarlos aquí con todos sus talentos, su espíritu y su corazón para hacer de este mundo un lugar mejor”, se lee en el posteo que alcanzó más de un millón de ‘likes’.