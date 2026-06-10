Mundial 2026: 5 outfits de influencers latinas que marcan la onda para ir al estadio

GENERANDO AUDIO...

Tini Stoessel. Foto: AFP

Jersey de selección, jeans de tiro alto, tenis blancos y accesorios dorados minimalistas. Así son los outfits de las influencers latinas para el Mundial 2026. No usan la camiseta de fútbol sola, sino que la transforman en un outfit completo que funciona para el estadio, las redes sociales y la calle con la misma actitud.

Las influencers latinas están redefiniendo la moda del Mundial 2026 con looks que combinan fútbol, street style y cultura digital, convirtiendo cada aparición en redes en una guía de estilo replicable para millones de seguidoras.

A continuación, las cinco influencers que ya marcan tendencia con outfits que cualquiera puede replicar.

1. Perlita: la jersey mexicana con actitud de mamá futbolera

Perlita es una creadora latina de contenido basada en Estados Unidos que se define como soccer mom y creadora de contenido. Recientemente publicó un reel en Instagram donde mostró cómo llevar el jersey de México con actitud, confianza y mucho orgullo hispano.

El look de Perlita combina una camiseta con jeans de tiro alto, tenis blancos y accesorios minimalistas.

Lo que hace especial este look es que representa una forma accesible y realista de vestir el fútbol sin perder estilo ni identidad latina en Estados Unidos.

Lo que hace especial este look es que cualquier mujer latina en Estados Unidos puede replicarlo sin gastar mucho dinero.

2. Yudy Gómez de Aventuras Yu y Ro: el estilo viajera latina que va del estadio a la ciudad

La colombiana está recorriendo todas las ciudades sede del Mundial 2026 para mostrarle a millones de latinos cómo vivir la experiencia más allá del fútbol. Su estilo mezcla ropa cómoda para viajar con piezas coloridas que reflejan la cultura latina, según Red Latina STL.

El look de Yudy es el de una viajera latina inteligente: jeans anchos, camiseta de la selección Colombia amarrada a la cintura, tenis blancos y mochila de cuero para moverse entre estadios, restaurantes y miradores de las ciudades sede.

Se trata de un estilo funcional que conecta el turismo, el fútbol y la moda urbana latina en una sola propuesta visual.

Este estilo es uno de los más replicables porque combina prendas que la mayoría de latinas en Estados Unidos ya tienen en su clóset.

3. Gigi Michelle: moda, entrevistas y estilo de vida alrededor del fútbol

Gigi Michelle es una de las 30 influencers seleccionadas por la FIFA y TikTok para cubrir el Mundial 2026 en formato digital. Su enfoque es único porque fusiona entrevistas con jugadores, moda y el estilo de vida que rodea a las grandes estrellas del fútbol, de acuerdo con DPL News.

El look de Gigi Michelle para el Mundial mezcla prendas deportivas elegantes con accesorios que van desde gorras personalizadas hasta bolsos mini en tonos neutros.

Su estilo representa la nueva generación de creadoras que convierten el fútbol en contenido de moda, lifestyle y entretenimiento digital en tiempo real.

4. Camifut: la influencer colombiana que une fútbol femenino y moda en TikTok

Camifut es una de las influencers colombianas más relevantes en el ecosistema futbolero digital, según el ranking de Match Agency citado por Noticias RCN.

El look de Camifut para el Mundial es el más urbano del ranking: blazer oversized en tono neutro sobre camiseta de fútbol, pantalón cargo y zapatillas clásicas blancas.

Su propuesta refleja la evolución del streetwear latino hacia una estética más global y adaptable a eventos deportivos internacionales.

Es el outfit que va del estadio a un after sin necesidad de cambiarse de ropa.

5. Tini Stoessel: el estilo argentino con jersey de la selección y jeans cropped

Tini Stoessel es una de las figuras más mediáticas del Mundial 2026. No solo es una de las estrellas pop más seguidas de Latinoamérica, sino que además es la pareja del futbolista Rodrigo De Paul, de la Selección Argentina.

Su estilo combina la jersey oversized de la selección argentina con jeans cropped ajustados, botines negros y una bolsa mini en tono neutro.

El look de Tini Stoessel se ha convertido en una referencia de moda futbolera entre jóvenes que buscan equilibrar comodidad, tendencia y espíritu de hincha.

Muchas fans argentinas ya están copiando este estilo para ir al estadio o ver los partidos con amigas.

En el contexto del Mundial de la FIFA 2026, la moda se consolida como una extensión de la identidad cultural y digital de las nuevas generaciones. Las influencers latinas no solo muestran cómo vestirse para ir al estadio, sino cómo convertir el fútbol en una experiencia estética compartida en redes sociales.

Más allá de las tendencias puntuales, este fenómeno confirma que el street style latino vinculado al fútbol se ha convertido en un lenguaje global, donde cada outfit funciona como una declaración de identidad, pertenencia y estilo en la era digital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.