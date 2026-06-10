Plan de emergencia familiar ante una redada de ICE: los documentos, contactos y pasos que debes tener listos

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Agentes federales permanecen en un estacionamiento de Minnesota. Foto: AFP

Cuando se habla de operativos migratorios, muchas familias entran en pánico. Es comprensible. Sin embargo, los abogados y organizaciones de derechos civiles coinciden en algo: la mejor protección suele comenzar mucho antes de que aparezca un agente de inmigración. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) recomienda que toda familia inmigrante tenga preparado un plan de emergencia familiar ante redadas migratorias del ICE. No se trata de vivir con miedo. Se trata de evitar decisiones apresuradas en un momento de crisis.

Uno de los primeros pasos consiste en organizar los documentos importantes. Según USCIS, que es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, las personas mayores de 18 años que cuentan con algún estatus migratorio deben llevar consigo evidencia de su registro migratorio. Entre los documentos más importantes se encuentran la Green Card, el permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios de asilo aprobados o pendientes, documentos de TPS (Estatus de Protección Temporal), DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en su traducción al español, o parole humanitario, así como pasaportes vigentes y registros de entrada como el Formulario I-94.

Paso a paso cómo armar tu plan de emergencia

Los expertos también recomiendan guardar copias físicas y digitales. Telemundo Atlanta recoge el consejo frecuente de abogados migratorios: almacenar versiones digitales en el teléfono y dejar copias con familiares o amigos de absoluta confianza puede hacer una diferencia enorme si ocurre una detención inesperada.

Pero los papeles son apenas una parte del plan.

La ACLU aconseja memorizar al menos un número telefónico importante. Idealmente, el de un abogado de inmigración y el de un familiar que conozca la ubicación de todos los documentos relevantes. Esa persona también debería saber cómo localizar a la persona si llegara a ser detenida por ICE.

Para quienes tienen hijos menores de edad, la preparación requiere un nivel adicional de organización. Los especialistas recomiendan dejar instrucciones claras sobre quién se hará cargo de los niños en caso de una detención. Tener un poder legal o una autorización temporal para un tutor de confianza puede evitar situaciones traumáticas. También conviene mantener accesibles las actas de nacimiento, registros médicos, información escolar y contactos de emergencia.

¿Cómo hablar con tus hijos sobre una detención migratoria?

La conversación con los niños suele ser la parte más difícil.

La organización Global Refuge recomienda hablar con ellos de manera honesta, usando un lenguaje adecuado para su edad. No es necesario transmitir miedo. Lo importante es explicarles que existen planes para mantenerlos seguros. Los expertos sugieren enseñarles números telefónicos importantes, identificar a los adultos de confianza a quienes pueden acudir y recordarles que, pase lo que pase, no son responsables de resolver los problemas de los adultos.

Si un operativo ocurre en casa, la ACLU recuerda que las personas tienen derecho a mantener la puerta cerrada y solicitar a los agentes que muestren una orden judicial firmada por un juez. Una orden de deportación emitida por autoridades de inmigración no autoriza automáticamente la entrada a una vivienda. Si los agentes ingresan o realizan preguntas, la organización recomienda decir claramente: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”. En ese momento tienes que solicitar hablar con un abogado.

La regla más importante sigue siendo sencilla: no presentar papeles falsos, no mentir y no firmar ningún documento sin asesoría legal.

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