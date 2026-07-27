Huracán Genevieve: cómo afectará a California

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Huracán Genevieve causa fuertes oleajes. Foto: Carlos Carbajal / Cuartoscuro

El huracán Genevieve, que sigue avanzando velozmente por el Océano Pacífico, podría provocar grandes olas en las playas de San Diego y otros condados al sur de California.

De acuerdo con el National Hurricane Center (NHC), el huracán se ha convertido en categoría 4. Sin embargo, la madrugada del lunes alcanzó el nivel 5, algo que no ocurría desde 2024 con el huracán Kristy.

El reporte detalla que el fenómeno climático se moviliza hacia el noroeste y registra vientos sostenidos de 250 km/h. Sin embargo, se prevé que permanezca mar adentro, es decir, que no haya impactos en tierra firme.

¿Cómo afectará a California el huracán Genevieve?

El National Weather Service (NWS) advierte que la movilidad del huracán impone condiciones peligrosas para nadar esta semana en las costas sureñas de California.

La razón es que podría levantar olas de hasta 3.35 metros (11 pies), especialmente para la tarde del miércoles, en las playas del sur y suroeste.

El NWS pronostica olas de 3 a 6 pies en los condados de San Diego y Orange, pero podrían ser más elevadas, dependiendo del movimiento natural de Genevieve.

Asimismo, los reportes señalan un fuerte oleaje y corrientes de resaca en las playas de Los Ángeles, San Diego, Orange, Ventura y Santa Bárbara, justo cuando parte de la zona sigue bajo alerta de calor extremo.

Expertos advierten que estas condiciones son peligrosas incluso para los surfistas más experimentados.

La corriente de resaca consiste en un fuerte y estrecho flujo de agua que se desplaza desde la orilla hacia mar adentro. Este movimiento imposibilita la habilidad y facilidad para salir de la playa.

¿Qué se espera sobre el huracán Genevieve en los próximos días?

Se trata del primer gran huracán de la temporada 2026 en el hemisferio norte, considerando la cuenta del Atlántico y la del Pacífico Oriental.

Aunque ha obligado a que las autoridades emitan advertencias, se espera que su desplazamiento por aguas frías inicie su debilitamiento.

El NHC explica que la región por la que se moviliza el huracán le proporciona aguas calientes, tanto en la superficie como a gran profundidad. Pero a mediados de semana avanzará por aguas de temperaturas mucho más bajas.

Expertos del Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratory, suscrito al National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aclaran que el agua fría debilita un huracán porque corta su suministro de energía.

Estos fenómenos climáticos funcionan como motores térmicos que necesitan aguas cálidas, por encima de los 26.5 °C (79.7 °F), para evaporar humedad, ascender en la atmósfera y liberar el calor que alimenta sus fuertes vientos.

En este sentido, el agua fría no produce suficiente vapor para mantener su ciclo, por lo que termina debilitándose hasta disiparse por completo.

Genevieve recibió su nombre como huracán durante el fin de semana y rápidamente se intensificó a tormenta de categoría 5, pero este lunes bajó a nivel 4.

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