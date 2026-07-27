Alerta para millones de beneficiarios: la Seguridad Social adelanta un pago clave esta misma semana

GENERANDO AUDIO...

Quienes reciben el SSI serán los beneficiarios. Foto: Cuartoscuro

La Administración del Seguro Social depositará este viernes 31 de julio el pago que originalmente le correspondía a agosto para millones de beneficiarios de un programa específico.

Sin embargo, no se trata de dinero extra ni de un bono adicional: es el mismo monto de siempre, solo que llegará antes de lo habitual. El cambio no aplica a todos por igual, y responde a una regla que la propia agencia ya usó varias veces en lo que va del año.

Se trata de los cerca de 7.3 millones de personas que reciben el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), un programa distinto al de la pensión tradicional por retiro.

¿Por qué se mueve la fecha justo esta semana?

El 1 de agosto de 2026 cae en sábado, y ahí está la explicación completa. Según el calendario oficial de pagos de la Seguridad Social, cuando el primer día del mes cae en fin de semana o en un día feriado, el depósito de SSI se adelanta al último día hábil anterior. Por eso el pago que en teoría era para el sábado 1 de agosto llega en realidad el viernes 31 de julio.

El SSI está pensado para personas con escasez económica como adultos mayores de 65 años, personas con alguna discapacidad y niños. A diferencia de la pensión regular, no importa cuántos años haya trabajado o cotizado quien lo solicita.

Los montos máximos para 2026, de acuerdo con datos de la propia agencia, son de 994 dólares para una persona sola, mil 491 dólares para una pareja y 498 dólares para lo que la ley llama “persona esencial”. Algunos estados, además, añaden un pago adicional propio por encima de esas cifras.

Access your Social Security information whenever it's convenient for you with your personal my Social Security account: https://t.co/ZdWtLeOSIL pic.twitter.com/Xa3w5skRxY — Social Security (@SocialSecurity) July 27, 2026

¿A quién no le afecta este cambio?

Quienes reciben la pensión regular de Social Security —por retiro, discapacidad o sobrevivencia— seguirán su calendario normal en agosto, sin ningún adelanto.

El pago de este grupo, que suma más de 70 millones de personas en todo el país, depende de la fecha de nacimiento:

el 12 de agosto para quienes nacieron entre el día 1 y el 10

el 19 para quienes nacieron entre el 11 y el 20

el 26 para quienes nacieron entre el 21 y el 31

Quienes cobran su pensión desde antes de mayo de 1997, o reciben tanto Social Security como SSI al mismo tiempo, cobrarán el 3 de agosto.

Esa pensión regular es un programa aparte del SSI, con un tope mucho más alto: para 2026, el pago máximo mensual por retiro llega a 5 mil 181 dólares al mes, pero solo para quien cotizó al menos 35 años y esperó hasta los 70 para solicitarlo.

¿Ya había pasado esto antes en 2026?

Sí, y no es un error del sistema ni un retraso, sino el mismo mecanismo repetido varias veces por cómo cayeron los días en el calendario:

31 de diciembre de 2025: se adelantó el pago de enero por el feriado de Año Nuevo

30 de enero de 2026: se adelantó el pago de febrero porque el día 1 cayó en domingo

27 de febrero de 2026: mismo motivo, ahora con el 1 de marzo en domingo

31 de julio de 2026: el caso de esta semana

1 y 30 de octubre de 2026: habrá dos depósitos de SSI el mismo mes, porque el segundo corresponde al pago adelantado de noviembre

1 y 31 de diciembre de 2026: se repite el mismo patrón, con el segundo depósito sirviendo como el pago de enero de 2027

Ninguno de estos adelantos representa un pago perdido ni una reducción del monto anual, solo un corrimiento de fecha. Para quienes buscan evitar cualquier confusión con las fechas, la recomendación de la agencia sigue siendo la misma que aplica a otros programas de asistencia: mantener actualizados los datos bancarios para el depósito directo, ya sea llamando al 1-800-772-1213 o a través de la tarjeta prepagada Direct Express, disponible para quienes no tienen cuenta bancaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.