Ferias de útiles escolares gratis en Nueva York: fechas y lugares para recibir mochilas sin costo en agosto

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Con el inicio del nuevo año escolar cada vez más cerca, distintas organizaciones comunitarias y agencias locales ya comenzaron a anunciar las primeras ferias con útiles escolares gratis para familias de Nueva York y el área metropolitana.

Durante agosto habrá jornadas en Nueva Jersey, Queens y Brooklyn donde se entregarán mochilas con materiales escolares sin costo.

Algunas actividades funcionarán por orden de llegada, mientras que otras requerirán inscripción previa o que los menores estén presentes para recibir los artículos.

Si buscas apoyo para preparar el regreso a clases, estas son las primeras fechas confirmadas.

¿Dónde habrá entregas de mochilas y útiles escolares gratis?

Las primeras actividades se realizarán durante las primeras semanas de agosto y estarán abiertas al público hasta agotar existencias o completar el aforo previsto por los organizadores.

Clifton, Nueva Jersey: 1 de agosto

La primera entrega confirmada tendrá lugar en Clifton, Nueva Jersey, una ciudad ubicada a pocos minutos de Manhattan.

La agencia Keller Williams Team Realty organizará una feria de regreso a clases con entrega gratuita de mochilas y útiles escolares básicos.

Información del evento:

Horario: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Lugar: 525 Piaget Avenue, Clifton, NJ

Entrega por orden de llegada

Disponible hasta agotar existencias

Habrá refrigerios para las familias asistentes

Aunque el evento se realiza en Nueva Jersey, representa una alternativa cercana para muchas familias que viven o trabajan en la ciudad de Nueva York.

Queens: 15 de agosto

El King Manor Museum organizará una actividad especial de regreso a clases que incluirá la entrega gratuita de útiles escolares.

Los organizadores recomiendan reservar la entrada gratuita mediante Eventbrite, ya que el acceso podría estar sujeto a inscripción previa dependiendo de la demanda.

La institución publicará más detalles sobre el evento en sus canales oficiales conforme se acerque la fecha.

Brooklyn: 18 de agosto

El Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York (NYC Parks) realizará el evento SD-19 Free Family Fun Day & Back to School Giveaway.

La actividad está dirigida a niños de 4 a 14 años y combinará actividades recreativas con la distribución de materiales escolares.

Datos del evento:

Horario: 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Canarsie Park

Acceso por East 88th Street (Seaview Avenue y Remsen Avenue)

Uno de los requisitos establecidos por los organizadores es que el menor debe estar presente para recibir la mochila y los útiles escolares.

¿Cómo encontrar más ferias de útiles escolares gratis en Nueva York?

Durante las próximas semanas es probable que diferentes escuelas, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios publiquen nuevas entregas de mochilas en distintos barrios de la ciudad.

Una de las mejores formas de mantenerse informado es revisar los anuncios del Community Education Council (CEC) correspondientes al distrito escolar donde vive la familia.

Estos consejos comunitarios suelen aprobar y difundir actividades locales de regreso a clases durante las primeras semanas de agosto, incluidas entregas de útiles en escuelas, centros comunitarios y parques.

También es recomendable consultar los canales oficiales de:

NYC Parks: nycgovparks.org

Bibliotecas públicas de Nueva York: nypl.org (NYPL), bklynlibrary.org (Brooklyn) y queenslibrary.org (Queens)

Museos con programas familiares: cmom.org (Children’s Museum of Manhattan), nysci.org (NY Hall of Science) y brooklynkids.org (Brooklyn Children’s Museum)

Centros comunitarios del vecindario: discoverdycd.dycdconnect.nyc (Portal de la ciudad) y ymcanyc.org (YMCA)

Organizaciones educativas locales: schools.nyc.gov (Escuelas Públicas de NYC) e insideschools.org (InsideSchools)

En muchos casos, las nuevas jornadas se anuncian pocos días antes de su realización.

¿Qué debes hacer antes de asistir a una feria de útiles escolares?

Cada evento establece sus propias condiciones de participación.

Antes de acudir, conviene revisar la información publicada por los organizadores para confirmar si es necesario registrarse, si la entrega será por orden de llegada o si existen requisitos relacionados con la edad del estudiante.

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