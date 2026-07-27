Clima esta semana: pronóstico del tiempo en Nueva York, California, Texas y Florida

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En Nueva York hay alta probabilidad de lluvias. Foto: Spencer Platt / AFP

El clima esta semana en Estados Unidos presenta un panorama muy variado en cuatro de las principales regiones del país.

Entre el 27 de julio y 2 de agosto de 2026, estados del este como Nueva York podrían lidiar con sistemas de lluvia persistentes. Por su parte, Florida, California y Texas podrían experimentar las altas temperaturas del verano.

¿Cómo estará el clima esta semana en Nueva York, California, Texas y Florida?

Nueva York

De acuerdo con el portal especializado AccuWeather, Nueva York tendrá una semana marcada por la inestabilidad climática y los frentes lluviosos.

Las temperaturas máximas promedian entre los 25 °C (77 °F) y 29 °C (84.2 °F), mientras que las noches se mantienen frescas, rondando los 20 °C (68 °F) a 24 °C (75.2 °F).

Sin embargo, la alta humedad eleva la sensación térmica un par de grados por encima de la temperatura real, especialmente hacia el fin de semana.

El viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto registrarán los picos de temperatura más altos de la semana, rozando los 29°C (84.2 °F).

Respecto a lluvias y tormentas, Nueva York advierte una probabilidad de precipitación muy alta (hasta un 85%) para el martes 28 de julio, con tormentas eléctricas dispersas que se mantendrán de forma moderada hasta el jueves.

Los vientos soplarán predominantemente desde el sur y noroeste con velocidades moderadas de entre 8 y 14 mph, mientras que la calidad del aire se mantendrá en niveles mayormente aceptables, luego de los incendios forestales en Canadá que afectaron significativamente al estado en días previos.

Florida

Fiel a su naturaleza tropical, Florida enfrenta una semana muy húmeda. Ciudades como Miami y Orlando mantendrán termómetros estables con máximas de 30 °C (86 °F) a 32 °C (89.6 °F).

Sin embargo, la sensación térmica real se ubicará de forma constante por encima de los 37 °C (98.6 °F) debido a los altos niveles de humedad ambiental.

El calor será constante durante toda la semana, pero los días con menor cobertura de nubes por la mañana (como el fin de semana) se sentirán más intensos.

Las probabilidades de lluvia superan el 60% casi todas las tardes. De hecho, el monitoreo de huracanes y tormentas de AccuWeather señala el desarrollo constante de tormentas eléctricas vespertinas, típicas de la temporada de lluvias.

Los vientos serán variables, soplando del este y sureste entre 5 y 12 mph, incrementando su fuerza cerca de las tormentas.

Texas

El estado continúa atrapado en el tradicional calor del verano texano, bajo la influencia de sistemas de alta presión.

Según expone un reporte de climatología del National Weather Service (NWS) y los datos de AccuWeather, en Texas apuntan a temperaturas máximas que van desde los 33 °C (91.4 °F) en zonas costeras hasta picos superiores a los 40 °C (104 °F) en las regiones central y norte.

Se anticipa que el jueves 30 y el viernes 31 de julio registrarán los índices de calor más extremos de la semana.

Aunque predomina el cielo despejado durante la semana, existen bajas probabilidades de chubascos aislados por la tarde (entre 15% y 25%), que podrían aumentar la humedad sofocante.

Por su parte, los vientos del sur se mantendrán activos con rachas de 10 a 18 mph, mientras que la calidad del aire fluctuará de moderada a deficiente en los centros urbanos.

California

En la costa oeste, especialmente en ciudades como San Diego y Los Ángeles, las máximas temperaturas oscilan de forma muy agradable entre los 25 °C (77° F) y 32 °C (89.6° F). Pero las zonas desérticas y de los valles interiores superan fácilmente los 38 °C (100.4 °F).

Las jornadas del miércoles 29 y jueves 30 de julio serán las más sofocantes en todo el estado. Asimismo, la probabilidad de lluvias es prácticamente nula en la mayor parte del territorio californiano.

Los vientos provenientes del océano Pacífico mantendrán ráfagas por las tardes de entre 10 y 15 mph.

No obstante, las altas temperaturas en el interior provocan alertas por el deterioro de la calidad del aire debido a la acumulación de ozono troposférico. El portal Climate & Clean Air Coalition explica que “es un contaminante de corta duración” formado por la interacción de la luz solar con compuestos orgánicos.

Como es habitual en verano, las autoridades de salud recomiendan mantenerse hidratados y limitar la exposición al sol entre 11:00 a.m. y 4:00 p.m., para evitar golpes de calor, un cuadro que arroja hasta nueve señales de alarma.

Asimismo, en las regiones con pronóstico de tormentas activas, como Nueva York y Florida, es fundamental que estés al tanto de los avisos locales por inundaciones repentinas.

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