Conoce tus derechos: qué hacer si ICE llega a tu casa o tu trabajo en EE.UU.

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ICE necesita una orden judicial para ingresar a un negocio. Foto: Envato

El director interino de la agencia, Todd Lyons, autorizó a los agentes a forzar su entrada a una vivienda basándose únicamente en un formulario administrativo —el I-205, “orden de remoción”— sin que un juez lo haya firmado.

El documento instruye a usar la fuerza necesaria y razonable para entrar si el paso se niega, según el memo original, fechado el 12 de mayo de 2025.

La instrucción contradice el propio material de entrenamiento escrito de ICE, que durante años ha señalado que ni una orden de arresto ni una orden de remoción autorizan por sí solas a los agentes a entrar a una residencia sin consentimiento.

Así lo denunció ante el Congreso Ryan Schwank, un exabogado de la agencia convertido en denunciante, según reportó ABC News. Un tribunal federal ya determinó que la práctica viola la Cuarta Enmienda, sin embargo, lo que falta resolver, mientras tanto, es la duda que enfrenta cualquier familia frente a la puerta: qué puede exigir ver antes de decidir si abre.

¿Qué documento puede exigir ver antes de abrir la puerta?

Una orden judicial, firmada por un juez, obliga a permitir la entrada. Una orden administrativa de ICE —los formularios I-200 o I-205—, en cambio, no lo hace, aunque el agente asegure lo contrario. Sin abrir la puerta, se puede pedir que el documento se deslice por debajo o se muestre por una ventana antes de decidir si se abre.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró a la agencia The Associated Press que quienes ya cuentan con una orden administrativa recibieron “el debido proceso completo” y que los agentes también tienen causa probable para actuar.

Los tribunales que han revisado el tema, sin embargo, han señalado que la causa probable no reemplaza el requisito de una orden judicial o el consentimiento del ocupante para cruzar el umbral de una vivienda.

¿Qué protecciones aplican si ICE llega al trabajo?

En el trabajo rige una lógica similar a la de una casa. Para entrar a áreas que no son de acceso público —como la cocina de un restaurante, una bodega o la parte trasera de un negocio— ICE necesita una orden judicial o el consentimiento del empleador, y una orden administrativa no es suficiente, de acuerdo con una guía para empleadores del Immigrant Legal Resource Center (ILRC).

Las áreas abiertas al público, como el comedor de un restaurante, sí pueden ser ingresadas sin ese requisito. La diferencia entre ambos tipos de espacio suele ser el primer punto que un empleador debe aclarar con su personal.

Do you know how ICE’s VOICE is helping victims and families harmed by a crime tied to immigration?



To learn more about the ICE VOICE’S Office, visit our web page or call 855-48-VOICE (855-488-6423). pic.twitter.com/ATwKUiaZvM — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 4, 2026

¿Cómo prepararse por si ICE detiene a un familiar?

Cuando ICE detiene a alguien, sus familiares pueden localizarlo a través del Sistema de Localización de Detenidos en Línea, disponible las 24 horas en locator.ice.gov.

La búsqueda funciona con el número de extranjero (A-Number) de la persona detenida o, si no se cuenta con ese dato, con su nombre completo, país de nacimiento y fecha de nacimiento. El sistema puede tardar hasta 48 horas en reflejar el ingreso de alguien a custodia, según el propio ICE.

El gobierno no está obligado a asignar un abogado gratuito en un proceso migratorio, porque se trata de un procedimiento civil y no penal, a diferencia de lo que ocurre en un caso criminal. La persona detenida puede representarse con un abogado de su elección, pero a su propio costo o mediante asistencia legal gratuita, según establece el Código de EE. UU. (Título 8, Sección 1362).

Por eso, tener de antemano el contacto de un abogado de inmigración marca la diferencia en las primeras horas tras una detención.

El Immigrant Legal Resource Center (ILRC) recomienda armar un plan familiar antes de que ocurra cualquier detención. La persona debe guardar por escrito el número de emergencia del consulado de su país de origen, junto con los datos de un adulto de confianza —idealmente alguien con ciudadanía o estatus migratorio estable— que pueda hacerse cargo de menores de edad si los padres son detenidos.

La organización también recomienda llenar una autorización de cuidador y, en algunos estados, un formulario para nominar por adelantado a un tutor legal en caso de detención o deportación.

¿Qué otros derechos se mantienen frente a cualquier agente migratorio?

Guardar silencio sobre el país de nacimiento, la forma de entrada a EE. UU. o el estatus migratorio. No existe obligación de responder esas preguntas.

No existe obligación de responder esas preguntas. No firmar ningún documento sin haberlo leído y entendido , sobre todo si se trata de una salida voluntaria del país; firmarlo sin asesoría legal puede cerrar opciones migratorias.

, sobre todo si se trata de una salida voluntaria del país; firmarlo sin asesoría legal puede cerrar opciones migratorias. Pedir hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta , y repetir la solicitud con calma las veces que sea necesario.

, y repetir la solicitud con calma las veces que sea necesario. No mentir ni presentar documentos falsos , aun cuando se decida no hablar; eso sí puede usarse como evidencia en un proceso legal.

, aun cuando se decida no hablar; eso sí puede usarse como evidencia en un proceso legal. Grabar el operativo con el teléfono cuando sea seguro hacerlo, siempre que no haya interferencia física con los agentes.

Algunos estados ofrecen protecciones adicionales. Por ejemplo, la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, publica su propia guía de derechos para inmigrantes en oag.ca.gov/immigrant, con secciones específicas sobre encuentros con ICE.

La Ley de Valores de California (SB 54) prohíbe a la policía local y estatal usar sus recursos para hacer cumplir la ley migratoria civil, según el texto oficial de la ley; entre otras cosas, impide que un departamento de policía comparta el domicilio de alguien con ICE o lo mantenga detenido más tiempo del necesario solo para que agentes migratorios lo busquen, de acuerdo con una explicación de la ACLU del norte de California. Sin embargo, esa protección no existe por igual en todo el país, así que conviene revisar las reglas específicas del estado de residencia.

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