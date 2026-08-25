Green Card: el boletín de septiembre acelera años de espera para unas familias, pero enciende la alarma para otras solicitudes

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La categoría F3 fue la más beneficiada en este boletín. Foto: Leonardo.ai

El Departamento de Estado publicó el boletín de visas de septiembre de 2026 con saltos que no se veían en meses recientes para varias categorías de peticiones familiares. En algunas de ellas, la fecha límite que determina quién puede completar su trámite de residencia avanzó más de 2 años de un mes a otro, siendo la F3, “Todos los países”, la más beneficiada.

Sin embargo, el “respiro” no llegó de forma equilibraba. Mientras categorías como la F3 daban un brinco histórico, el mismo documento advirtió que otras líneas de solicitudes, incluida la lotería de visas de diversidad, podrían quedarse sin cupo antes de que termine el año fiscal. Y para las peticiones que salen de México, el avance fue apenas perceptible.

¿Qué categorías familiares avanzaron más en septiembre?

Cada mes, el boletín de visas fija una fecha límite por categoría, conocida como fecha de corte. Cada petición familiar, a su vez, tiene su propia fecha de prioridad, que es el día en que se presentó ante el gobierno. Si esa fecha de prioridad es anterior a la fecha de corte del mes, la persona puede seguir con los últimos pasos para obtener la residencia, y si es posterior, debe seguir esperando. Ese corte se llama Final Action Date en inglés y cambia según el país de nacimiento del solicitante.

Para la categoría “Todos los países” —la que aplica a la gran mayoría de nacionalidades, salvo México, Filipinas, India y China, que tienen su propia fila—, la fecha de corte de la categoría F3, hijos casados de ciudadanos estadounidenses, pasó del 15 de mayo de 2012 al 22 de octubre de 2014, un avance de más de 2 años en un solo mes, de acuerdo con el boletín de septiembre del Departamento de Estado.

La fecha de corte de la F4, hermanos de ciudadanos, avanzó del 1 de septiembre de 2009 al 22 de octubre de 2011, un salto casi similar, y la de la F2B, hijos solteros mayores de edad de residentes permanentes, subió del 1 de enero de 2018 al 22 de agosto de 2019, casi 20 meses de avance en un mismo boletín.

Ese adelanto no significa que la residencia llegue de inmediato. Después de que la fecha se vuelve vigente todavía falta completar entrevistas, revisión de documentos y otros pasos administrativos en manos de una agencia que en 2026 ha tardado el doble de tiempo en resolver trámites migratorios en comparación con el año anterior.

Estados Unidos adelantará durante septiembre las fechas que determinan qué personas pueden avanzar en sus trámites de visas por reunificación familiar. pic.twitter.com/Tkm9C3DRYw — Cubita NOW (@CubitaNow) August 25, 2026

¿Por qué el avance no llegó igual a las peticiones desde México?

La ley migratoria limita a 7% del total de residencias familiares y de empleo que se otorgan cada año a personas nacidas en un mismo país, sin importar cuánta demanda exista. México, con años de peticiones acumuladas, es de los países que más rápido llena ese límite, así que su fila avanza mucho más despacio que la del resto del mundo.

La comparación entre el boletín de agosto y el de septiembre lo deja claro en cada categoría familiar para México.

F1, hijos solteros de ciudadanos, pasó de 1 de diciembre de 2007 a 1 de enero de 2008, un mes de avance

F2A, cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, también avanzó un mes, de 22 de julio de 2025 a 22 de agosto de 2025, aunque se mantiene un año completo por detrás de la fecha que ya tienen “Todos los países”

F2B, hijos solteros mayores de edad de residentes permanentes, se quedó fija en 15 de febrero de 2009, sin ningún movimiento

F3, hijos casados de ciudadanos, tampoco se movió; sigue en 1 de julio de 2001

F4, hermanos de ciudadanos, permanece igual, congelada en 8 de abril de 2001

Mientras esas mismas categorías subían años completos para el resto del mundo, la fecha de las peticiones familiares desde México prácticamente no se movió. Quienes finalmente logran que su fecha de prioridad quede vigente todavía deben pasar por entrevista y revisión de documentos, un proceso que se ha alargado tanto que hasta renovar una Green Card ya aprobada toma más de un año en algunos casos.

¿Qué otras categorías corren riesgo de quedarse sin cupo antes de octubre?

El año fiscal del gobierno estadounidense termina el 30 de septiembre, y cuando una categoría se acerca a su límite anual de visas, el propio Departamento de Estado suele advertirlo con semanas de anticipación para que los solicitantes no se confíen. En el boletín de septiembre aparecieron cuatro advertencias de este tipo.

EB-1 India, la categoría de trabajadores con habilidades extraordinarias, podría quedarse sin números disponibles en las próximas semanas , señaló el gobierno, ante la alta demanda de esa nacionalidad

, señaló el gobierno, ante la alta demanda de esa nacionalidad EB-2, profesionales con posgrado o habilidad excepcional, podría ver retrocedida su fecha límite o quedar sin disponibilidad antes de que cierre el año fiscal, según el mismo aviso oficial

EB-5 sin reservar, la vía para inversionistas, recibió la misma advertencia que la EB-2, por el mismo motivo

La lotería de visas de diversidad DV-2026 vio reducido su cupo total a 52 mil 101 visas, y el Departamento de Estado advirtió que los números podrían agotarse antes del 30 de septiembre, la fecha en que vence el derecho a usarlas

¿Qué pasos seguir?

Para quienes ya tienen una fecha de prioridad vigente en cualquiera de estas categorías, la recomendación práctica es no dejar pendientes los documentos que pida el gobierno, porque una vez que el cupo se agota, la fecha puede volver atrás en el boletín del mes siguiente.

Ese mismo mecanismo de fechas que suben y bajan según la demanda seguirá definiendo, mes con mes, cuántas familias logran cerrar un trámite que en muchos casos empezó hace más de una década, y cuántas más deberán esperar al siguiente boletín. Para quienes sí lo logren, el siguiente paso suele ser la ciudadanía estadounidense, un trámite con su propio costo y algunas opciones si no se puede cubrir de una sola vez.

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