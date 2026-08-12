Los trámites migratorios en EE. UU. tardan el doble de tiempo que el año pasado

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El trámite de Green Card ha sido el trámite más afectado por retrasos. Foto: AFP

Tramitar una solicitud migratoria en Estados Unidos toma, en promedio, casi el doble de tiempo que hace un año. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) terminó el primer trimestre del año fiscal 2026 —octubre a diciembre de 2025— con 11.3 millones de solicitudes y peticiones pendientes de resolución, la cifra más alta en años recientes.

Un año antes, en el mismo trimestre, esa cifra era de 9.7 millones. El aumento es de más de 1.6 millones de casos, un 16.5% más en solo doce meses.

De acuerdo con el Consejo Americano de Inmigración, que analiza los propios datos de procesamiento que USCIS publica trimestralmente, el tiempo promedio para que la agencia resuelva ese atraso pasó de 9.4 a 18.6 meses entre un trimestre y el siguiente.

Pese a lo anterior, no todos los casos pendientes están igual de atrasados: dentro de esos 11.3 millones hay una cifra más específica que mide qué tan mal está USCIS cumpliendo sus propios plazos, y esa cifra también se disparó en el último año.

¿Qué tan grave es el atraso y cómo se mide?

USCIS distingue entre el total de solicitudes en su sistema y lo que llama “atraso neto”: los casos que ya deberían estar resueltos según los propios estándares de la agencia, sin contar los que están detenidos porque el solicitante todavía debe entregar algún documento o porque no hay una visa disponible por ahora. Ese atraso neto llegó a 6.3 millones de casos al cierre de 2025, comparado con menos de 4.3 millones un año antes.

El promedio anual también empeoró: el tiempo para eliminar el atraso pasó de 8.9 meses en 2024 a 14.4 meses en 2025, un aumento de 61.8%.

La agencia además completó menos trámites de los que recibió: solo 1.8 millones de casos se resolvieron en ese primer trimestre, una caída de alrededor del 40% frente al año anterior.

¿Qué trámites tienen la espera más larga?

El atraso no golpea igual a todos los trámites. Entre los más afectados están:

Permisos de trabajo (Formulario I-765): los casos pendientes subieron en 446,650, un 38% más

los casos pendientes subieron en 446,650, un 38% más Green card por habilidad extraordinaria (EB-1A): la tasa de negación pasó de 25.3% a 52.5% en un año

la tasa de negación pasó de 25.3% a 52.5% en un año Green card por interés nacional (EB-2 NIW): la tasa de negación subió de 37.3% a 57.4%

la tasa de negación subió de 37.3% a 57.4% Ajuste de estatus para refugiados y asilados (Formulario I-485): el tiempo para resolver el atraso de estos casos pasó de 7.7 a 70.6 meses, según el mismo análisis del Consejo Americano de Inmigración

Las categorías de empleo altamente calificado, como EB-1A y EB-2 NIW, muestran algunas de las caídas más marcadas en la tasa de aprobación de todo el sistema.

¿Por qué está pasando esto?

Una parte de la explicación es simple: USCIS está recibiendo y completando menos casos que antes. La agencia recibió 33.6% menos solicitudes nuevas que en el mismo periodo de 2025, lo que por sí solo explica buena parte del estancamiento en los tiempos de respuesta.

Pero también hay una causa administrativa concreta: desde el 1 de enero de 2026, un memorándum de política de USCIS pausó la revisión de solicitudes de asilo y de otros beneficios migratorios para personas de 39 países y la Autoridad Palestina, considerados de “alto riesgo”, según documentó la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Esa pausa se sumó a un cierre de gobierno de 76 días, entre febrero y abril de 2026, que generó presión adicional sobre varias operaciones migratorias, aunque USCIS siguió funcionando durante ese cierre porque se financia con las cuotas que pagan los propios solicitantes, no con fondos del Congreso.

¿Qué puedes hacer si tu trámite está atrasado?

Antes de asumir que algo salió mal con tu caso, revisa el tiempo de procesamiento que USCIS publica para tu formulario específico y tu oficina local, ya que varía mucho según el trámite. Si tu solicitud lleva más tiempo del que la agencia misma indica como normal, puedes presentar una consulta de caso directamente con USCIS para pedir una actualización.

Dado que categorías como los permisos de trabajo y ciertas peticiones de empleo están entre las más atrasadas, vale la pena planear con tiempo cualquier trámite relacionado. Si tu caso depende de una fecha límite —como un permiso de trabajo por vencer—, consulta con un abogado de inmigración con anticipación en lugar de esperar a que se acerque el vencimiento.

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