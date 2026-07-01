Renovar la Green Card en 2026: por qué está tardando más de un año y cómo protegerte mientras esperas

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Se recomienda iniciar el trámite al menos 6 meses antes de que venza. Foto: AFP

Los residentes permanentes en Estados Unidos que solicitaron la renovación de su Green Card en 2026 están enfrentando tiempos de espera que en promedio superan el año y en algunos casos llegan hasta 14 meses. El formulario I-90 es el único mecanismo oficial para iniciar ese trámite, pero el volumen de peticiones pendientes ha aumentado considerablemente mientras los plazos de procesamiento en varias oficinas de servicio se han extendido.

Una Green Card vencida mientras se espera la nueva puede generar dudas reales sobre cómo acreditar el estatus legal ante empleadores, aerolíneas o trámites oficiales.

La buena noticia es que vencer los plazos de renovación no equivale automáticamente a perder la residencia. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emite un aviso de recibo al registrar la solicitud I-90, y ese documento tiene más valor del que muchos titulares suponen.

¿Qué es el aviso de recibo y para qué sirve durante la espera?

Cuando USCIS recibe y registra el I-90, emite un formulario I-797 conocido como aviso de recibo. Según la guía de la plataforma especializada EB1A Experts, ese documento extiende automáticamente la validez del estatus de residente permanente por un período de 24 a 36 meses a partir de la fecha de vencimiento en la tarjeta original.

Ese aviso de recibo tiene usos muy concretos mientras se espera la tarjeta nueva:

Trabajar de forma legal, presentando juntos la Green Card vencida y el aviso de recibo como prueba de autorización de empleo reconocida por la ley federal.

Viajar dentro de Estados Unidos sin mayores obstáculos, usando esa misma combinación para acreditar identidad en los aeropuertos, aunque conviene llevar también el pasaporte u otro documento REAL ID-compliant para evitar fricciones en los filtros de la TSA.

Viajar fuera de Estados Unidos representa el mayor riesgo. Incluso con el aviso I-797 en mano, salir del país sin haber tramitado antes un permiso de reingreso puede complicar el regreso, dependiendo del criterio del oficial de inmigración en el puerto de entrada.

Por eso, quienes necesitan viajar al extranjero mientras esperan la renovación reciben casi siempre la misma recomendación de los abogados de inmigración: tramitar ese permiso de reingreso antes de salir del país, no después.

¿Cómo iniciar el trámite y qué conviene saber antes de presentar el I-90?

De acuerdo con EB1A Experts, antes de presentar el I-90 conviene tener claros tres puntos:

El formulario puede presentarse en línea a través de la plataforma myUSCIS o en papel por correo certificado, aunque la vía digital reduce el riesgo de errores

Lo más recomendable es iniciar el trámite al menos 6 meses antes de que venza la Green Card, para evitar el periodo de espera con el documento ya vencido

USCIS puede citar al solicitante a una cita de biometría —huellas dactilares, fotografía y firma—, cuyo lugar y fecha se notifican por correo postal

Los titulares de una green card de 10 años que la obtuvieron hace casi una década deben revisar con atención la fecha de vencimiento. En 2026, ese grupo es especialmente numeroso dado el volumen de residencias aprobadas entre 2013 y 2016.

Con tiempos de espera que se extienden sin señales claras de reducción, adelantarse al vencimiento sigue siendo la forma más efectiva de sortear los efectos de un sistema que hoy procesa más solicitudes de las que puede atender en plazos razonables.

1* On June 29, 2026, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) issued a Final Rule responding to public comments on its 2025 interim rule regarding noncitizen registration requirements.



✅ The Final Rule confirms the registration process, including the use of Form G-325R, pic.twitter.com/tb8erjuQj5 — AK Poku Law, PLLC (@greencard1awyer) July 1, 2026

¿Qué otro cambio en el sistema de Green Card conviene conocer en 2026?

Más allá de los tiempos de espera del I-90, en 2026 hubo otro cambio importante, pero en el otro extremo del sistema. Se trata del trámite con el que alguien consigue su primera Green Card sin salir de Estados Unidos, conocido como ajuste de estatus.

El 21 de mayo de 2026, USCIS publicó el memorando de política PM-602-0199, que cambió las reglas del juego. Antes, si alguien cumplía los requisitos de ley, prácticamente tenía garantizado tramitar su Green Card desde dentro del país. Ahora ya no es así: USCIS puede negarlo con base en su propio criterio, aunque el solicitante cumpla con todo lo que pide la ley.

La nueva guía suma otro obstáculo: pide a los solicitantes demostrar que quedarse en el país mientras tramitan su residencia conviene al “interés nacional”. En los hechos, esto empuja a más personas a resolver su trámite en un consulado fuera de Estados Unidos, en lugar de hacerlo sin salir del país.

¿Qué buscan los legisladores demócratas?

Cuatro legisladores demócratas —el senador Dick Durbin, el senador Alex Padilla, el representante Jamie Raskin y la representante Pramila Jayapal— encabezaron una carta el 30 de junio de 2026 para pedirle al director de USCIS, Joseph Edlow, que diera marcha atrás. Según el texto difundido por la oficina de la congresista Jayapal, los legisladores dicen que esta nueva regla no tiene ningún respaldo legal y que rompe con más de 70 años de práctica, desde que el ajuste de estatus se incorporó a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

A la carta también se sumaron otros 28 senadores y más de 80 representantes demócratas, entre ellos Bernie Sanders, Nancy Pelosi y Adam Schiff. Es uno de los reclamos más grandes que ha hecho el Partido Demócrata contra una política migratoria de Trump en lo que va de 2026.

Las solicitudes que ya estaban en trámite antes de mayo no se cancelaron, pero sí empezaron a revisarse con criterios más estrictos, según el análisis del despacho de inmigración Mintz. Quien ya tiene un trámite de residencia en curso —a diferencia de quien solo está renovando una tarjeta que ya tiene— es a quien más le conviene seguir de cerca este tema en los próximos meses.

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