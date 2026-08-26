Esta ciudad de Massachusetts obtiene la certificación nacional de apoyo a inmigrantes

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Boston deberá revalidar la certificación dentro de cuatro años. Foto: AFP

Boston se convirtió en la primera ciudad de Massachusetts en obtener la certificación Certified Welcoming, un reconocimiento nacional que evalúa qué tan bien un gobierno local incluye a su población inmigrante en la vida cívica, social y económica.

Welcoming America, organización encargada, otorgó la designación, equivalente a cuatro estrellas de un máximo de cinco, después de revisar las políticas y programas de la ciudad hacia las comunidades inmigrantes, según confirmó el comunicado oficial de Boston.gov.

¿Cómo impacta la asignación a Boston?

La alcaldesa Michelle Wu presentó el reconocimiento el pasado 17 de agosto de 2026, junto con la Oficina de Boston para el Avance de Inmigrantes (MOIA). “Boston ha sido moldeada por generaciones de inmigrantes que buscaron un futuro mejor y trabajaron duro para construir la ciudad que disfrutamos hoy”, declaró Wu, de acuerdo con el mismo comunicado.

Courtney White, directora interina de la MOIA, añadió que el logro fue resultado de “un esfuerzo colaborativo de todo el gobierno de la ciudad” junto con las propias comunidades inmigrantes.

La certificación de Boston se suma a un grupo reducido de ciudades del país con ese nivel que incluye a dos importantes ciudades en California.

Boston is getting national recognition for how it welcomes immigrants. The city has become the first community in Massachusetts to earn Certified Welcoming status, receiving a four-star designation from Welcoming America. It comes as Mayor Michelle Wu continues to clash with… pic.twitter.com/brvt52NgUc — Freedom in America! (@PJPfreedom) August 20, 2026

¿Qué evalúa la certificación Certified Welcoming?

El programa lo administra Welcoming America, la organización que otorga este tipo de reconocimiento a gobiernos locales en distintos estados del país, de acuerdo con su propia página oficial.

Para obtenerla, cada ciudad presenta una solicitud, realiza una autoevaluación y pasa por una auditoría externa que revisa, con evidencia concreta, siete áreas específicas de su funcionamiento.

Liderazgo de gobierno y de la comunidad

Acceso equitativo a servicios públicos

Participación cívica de los residentes inmigrantes

Comunidades conectadas entre sí

Educación

Desarrollo económico

Comunidades seguras

Cada certificación tiene una vigencia de cuatro años, después de los cuales la ciudad debe volver a solicitarla para conservar el reconocimiento. San José, por ejemplo, obtuvo por primera vez la designación años atrás y la revalidó apenas en marzo de 2026, de acuerdo con un comunicado del gobierno de esa ciudad.

¿Qué otras ciudades de EE. UU. tienen esta certificación?

El número de comunidades certificadas ha crecido de forma constante en los últimos años, aunque sigue siendo un grupo reducido frente al total de ciudades del país. Welcoming America ha certificado a 49 comunidades en distintos estados de EE. UU., y Boston es apenas la primera de Massachusetts en sumarse a esa lista.

San Francisco es, hasta ahora, la única ciudad del país con cinco estrellas, el nivel máximo posible.

Chicago, Boston y San José obtuvieron cuatro estrellas en 2026.

La certificación debe renovarse cada cuatro años para seguir vigente.

Boston deberá revalidar la certificación dentro de cuatro años para conservar el reconocimiento, el mismo plazo que ya cumplió San José este año. Mientras tanto, se mantiene como la única ciudad de Massachusetts con este reconocimiento nacional.

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