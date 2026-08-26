Un hallazgo en el desierto de Tucson reabre la conversación sobre la ruta migrante más mortal del país

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El condado de Pima concentra cientos de restos humanos sin identificar. Foto: AFP

El hallazgo de restos humanos en una zona desértica del suroeste de Tucson reavivó la discusión nacional sobre las muertes de migrantes en el corredor de Arizona, considerado la ruta más letal de toda la frontera entre Estados Unidos y México.

Versiones sin confirmar en redes sociales trataron de vincular el descubrimiento con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, aunque las autoridades señalaron que no hay indicios de esa conexión.

Los restos se localizaron en una ladera cubierta de cactus saguaro, a unas 15 millas de la casa de Guthrie, según reportó CNN. El médico forense del condado de Pima, Greg Hess, explicó que los restos llevaban “un tiempo extendido” en el lugar y se encontraban parcialmente esqueletizados, lo que complica una identificación rápida. En el desierto de Sonora, el calor extremo, la luz solar directa y la actividad de animales silvestres pueden descomponer un cuerpo en apenas uno o dos meses.

Ese deterioro acelerado es uno de los principales obstáculos que enfrentan cada año las autoridades del condado de Pima para identificar a las personas que mueren cruzando el desierto de forma irregular, la mayoría de ellas migrantes, según expertos forenses citados por CNN.

¿Qué se sabe hasta ahora de los restos hallados en el desierto de Tucson?

La identificación definitiva depende de un análisis de ADN, un proceso que se complica porque los restos ya estaban fragmentados. Mientras ese resultado no esté listo, las autoridades no han confirmado ni la identidad de la persona ni la causa de muerte.

Ubicación: ladera con vegetación desértica en el suroeste de Tucson, cerca de West Ajo Way y South La Cholla Boulevard.

ladera con vegetación desértica en el suroeste de Tucson, cerca de West Ajo Way y South La Cholla Boulevard. Estado de los restos: parcialmente esqueletizados, con signos de descomposición avanzada.

parcialmente esqueletizados, con signos de descomposición avanzada. Pendiente: análisis de ADN para determinar identidad.

análisis de ADN para determinar identidad. Postura oficial: sin indicios, hasta el momento, de conexión con algún caso específico.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, coincidió en que los restos llevaban tiempo en el sitio, aunque evitó adelantar conclusiones sobre quién era la persona o cómo murió, de acuerdo con CNN.

PCSD Search & Rescue deputies are responding to reports of human remains found in a desert area near West Ajo Way and South La Cholla Boulevard. At this time, there is no indication they are connected to the Nancy Guthrie investigation. pic.twitter.com/RQFnm4YR9X — Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) August 17, 2026

¿Por qué el desierto de Arizona es la ruta migratoria más mortal de EE. UU.?

El condado de Pima concentra buena parte de esa tragedia. Cada año, la oficina forense registra en promedio 150 conjuntos de restos humanos, la mayoría de personas que murieron de deshidratación o por exposición al calor extremo mientras cruzaban el desierto de Sonora, una extensión de más de 100,000 millas cuadradas que atraviesa Arizona. El condado almacena actualmente unos 600 conjuntos de restos sin identificar, la cifra más alta de todo el país, por encima incluso del condado de Los Ángeles, que tiene 9 millones de habitantes más.

Especialistas consultados por CNN describen esta situación como una “catástrofe masiva crónica” que se repite año tras año en la frontera suroeste, sin que el número de muertes disminuya de forma sostenida.

Los cuatro estados fronterizos —California, Arizona, Nuevo México y Texas— registran las tasas más altas de restos humanos hallados en el país

La principal causa de muerte es la deshidratación y la exposición prolongada al calor

El condado de Pima, con cabecera en Tucson, concentra la mayor cantidad de casos sin resolver de todo Estados Unidos

¿Qué relación tienen los restos con el caso de Nancy Guthrie?

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, a través de su cuenta oficial en X, no hay indicación de que los restos estén conectados con la investigación de Guthrie. Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero de 2026 en su casa del área de Catalina Foothills, en Tucson, según confirmó el FBI, que investiga el caso junto con el Departamento del Sheriff del condado. Desde entonces, el caso sigue abierto sin un arresto confirmado.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que ayude a recuperarla o a lograr el arresto y condena de los responsables, mientras que la familia Guthrie anunció por separado una recompensa de hasta 1 millón de dólares, según reportó CNN.

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