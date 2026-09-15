Cómo obtener la ciudadanía estadounidense a través del servicio militar: requisitos

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Ciudadanía a través del servicio militar. Foto: Envato.

Los militares y veteranos de Estados Unidos pueden solicitar la ciudadanía por una vía especial de naturalización. Estos son los requisitos del USCIS y los documentos que necesitan para iniciar el trámite.

Para un inmigrante que ha servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la ciudadanía puede estar más cerca de lo que imagina. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) permite que militares y veteranos soliciten la naturalización bajo reglas especiales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El proceso puede ser más rápido que el de otros residentes permanentes y no tiene tarifa de presentación cuando se solicita bajo las secciones 328 o 329 de la ley.

La diferencia está en el historial militar. No todos los miembros del servicio califican bajo las mismas condiciones. El tiempo que prestaron servicio, la forma en que dejaron las Fuerzas Armadas y su estatus migratorio determinan qué requisitos deben cumplir.

¿Quiénes pueden solicitar la ciudadanía estadounidense por servicio militar?

USCIS contempla dos vías principales para obtener la ciudadanía estadounidense a través del servicio militar:

Sección 328 de la INA: para quienes han servido honorablemente durante al menos un año en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

para quienes han servido honorablemente durante al menos un año en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Sección 329 de la INA: para quienes prestaron servicio honorable durante un período designado de hostilidades

La segunda vía ofrece beneficios importantes. Algunos solicitantes pueden quedar exentos de los requisitos generales de residencia continua y presencia física que normalmente exige la naturalización.

¿Cuáles son los requisitos para militares que sirvieron un año?

La sección 328 de la INA permite solicitar la naturalización a quienes hayan servido honorablemente durante uno o más períodos que sumen al menos un año. El solicitante debe tener 18 años o más y ser residente permanente legal al momento de su entrevista de naturalización.

USCIS establece que también debe cumplir con ciertos requisitos de residencia y presencia física. Además, tiene que demostrar que puede leer, escribir y hablar inglés, salvo que califique para una excepción o exención.

Los requisitos principales son:

Haber servido honorablemente en las Fuerzas Armadas durante uno o más períodos que sumen al menos un año

Haber recibido una separación honorable si ya dejó el servicio militar

Tener una Green Card al momento de la entrevista de naturalización

Cumplir con los requisitos aplicables de residencia y presencia física

Demostrar conocimientos de historia y gobierno de Estados Unidos, a menos que esté exento

Acreditar buen carácter moral durante al menos cinco años antes de presentar el Formulario N-400 y hasta la naturalización

Demostrar adhesión a los principios de la Constitución estadounidense

La información oficial de USCIS sobre naturalización militar aclara que no basta con haber estado enlistado. El historial de servicio y las condiciones de separación son parte esencial de la evaluación.

¿Qué cambia si el militar sirvió durante un período de hostilidades?

La sección 329 de la INA ofrece una vía distinta para quienes sirvieron honorablemente durante períodos designados de hostilidades. En estos casos, no se exige el tiempo mínimo de un año de servicio de la sección 328. Sin embargo, el solicitante debe demostrar que su servicio corresponde a uno de los períodos reconocidos por la ley.

Los períodos designados por USCIS incluyen:

Del 6 de abril de 1917 al 11 de noviembre de 1918

Del 1 de septiembre de 1939 al 31 de diciembre de 1946

Del 25 de junio de 1950 al 1 de julio de 1955

Del 28 de febrero de 1961 al 15 de octubre de 1978

Del 2 de agosto de 1990 al 11 de abril de 1991

Desde el 11 de septiembre de 2001 hasta la actualidad

La ventaja más relevante para los inmigrantes que califican es la exención de los requisitos generales de residencia continua y presencia física. Aun así, deben cumplir con las condiciones específicas de la sección 329, incluyendo las relacionadas con el lugar donde se encontraban al momento de enlistarse, reengancharse o ser asignados a las Fuerzas Armadas.

También deben demostrar conocimientos de inglés y educación cívica, salvo que tengan una excepción. El requisito de buen carácter moral se reduce a un período de al menos un año antes de presentar la solicitud y hasta convertirse en ciudadanos.

¿Qué documentos necesita un militar para solicitar la naturalización?

El primer paso consiste en reunir la evidencia que demuestra el servicio militar. USCIS pide documentación diferente según si la persona continúa en las Fuerzas Armadas o ya se retiró.

El Formulario N-426, Certificación de Servicio Militar o Naval, es el documento principal para quienes siguen en servicio activo. Debe estar certificado por las Fuerzas Armadas antes de enviarse junto con la solicitud de naturalización.

Los veteranos pueden presentar documentos oficiales que acrediten sus períodos de servicio, como:

Formulario DD-214, Certificado de Separación o Licenciamiento del Servicio Activo

Formulario NGB-22, Informe de Separación y Expediente de Servicio de la Guardia Nacional

Otros documentos oficiales de separación o licenciamiento que correspondan a todos los períodos de servicio

La lista de cotejo de naturalización militar de USCIS también recomienda incluir evidencia de servicio militar, documentos de cambios personales relevantes y cualquier documento policial o judicial que corresponda. Entregar un expediente incompleto puede retrasar el proceso.

¿Cómo se solicita la ciudadanía estadounidense a través del servicio militar?

El trámite comienza con el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización. Los militares activos deben adjuntar el N-426 certificado y los veteranos deben presentar la documentación oficial de su servicio.

USCIS permite presentar la solicitud en línea o por correo. La dirección de presentación y las instrucciones dependen de la situación del solicitante, por lo que es importante revisar la versión actualizada del formulario y sus instrucciones.

Después de recibir la solicitud, USCIS puede programar una cita de biometría, revisar los antecedentes y convocar al solicitante a una entrevista. Durante la entrevista se evalúan los requisitos de naturalización y, cuando corresponde, los conocimientos de inglés y educación cívica.

Si el solicitante cumple con las condiciones, USCIS le informa cuándo puede prestar el Juramento de Lealtad. La ciudadanía estadounidense se obtiene al completar el juramento, no solamente al presentar el N-400.

¿Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía por servicio militar?

Los solicitantes que califican bajo las secciones 328 o 329 de la INA no tienen que pagar la tarifa de presentación del Formulario N-400. Esta exención es una de las ventajas más importantes del proceso de naturalización militar.

No obstante, la ausencia de tarifa no significa que el trámite sea automático. El solicitante debe demostrar que cumple con los requisitos de elegibilidad y presentar la documentación correcta.

¿Dónde pueden recibir ayuda los militares y veteranos?

USCIS tiene una línea de ayuda exclusiva para miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias: 877-CIS-4MIL (877-247-4645). Los militares también pueden buscar apoyo en los coordinadores de USCIS de sus instalaciones y en las oficinas de asistencia legal de sus unidades.

La agencia recomienda utilizar sus materiales oficiales para estudiar el examen de naturalización y verificar los requisitos antes de presentar el N-400.

Para comenzar, el recurso más confiable es la página de Naturalización por Medio del Servicio Militar de USCIS. Allí se encuentran las instrucciones, los formularios y los enlaces a los documentos que necesita cada solicitante.

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